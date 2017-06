Zengett-bongott, földön-égen…

Összeállt a kerítésbontó koalíció! Nagykirályról és a kiskirályokról! Milyen Magyarországot szeretne a Jobbik? Már a magyar emberek biztonságát fenyegeti a Simicska-Jobbik korrupció! Újabb elpazarolt félév!

2017. június 17. 16:51

Nem volt meglepetés, hogy a napirend előtti szónoklók ugyanazt a T. Házban e héten is egészen másként látták. A kormánypártok táltoson ültek, a szebb jelen és a még szebb jövő reményében új politikáról, cselekvő hazafiságról, igazságos Magyarországról, új munkahelyekről, tisztességes bérekről, és általános fellendülésről beszéltek, az ellenzék soraiban viszont percig sem hitték, hogy „szárnya nőtt a rozzant gebének”.

A siker egyik oldalon sem volt kétséges: minden párt hálásan megtapsolta a szószólóját! Tallózva közöttük szónoklataikat szolidan stilizálva, hangzavarokat, bekiabálásokat csak ritkán, óvatosan jelezve idézzük.

Összeállt a kerítésbontó koalíció!

HOLLIK ISTVÁN, (KDNP): - Képviselőtársaim! Az MSZP miniszterelnök-jelöltje, az MSZP elnöke is megszólalt múlt héten migráció témájában. Egyértelműen kimondhatjuk, hogy a kerítésbontó koalíció mára összeállt. Azon meg sem lepődünk, hogy Soros György múlt héten Berlinben elmondott beszéde és a baloldal véleménye között igen nagy a hasonlóság. Először Botka László, aki immár a szocialisták hivatalos miniszterelnök-jelöltje, ismerte el, hogy ha a szocialisták hatalomra kerülnek, akkor azon lesznek, hogy minél hamarabb lebontsák a kerítést. Sőt, azt is hozzátette, hogy ő eleve meg sem építette volna azt! Aztán Niedermüller Péter, a Demokratikus Koalíció brüsszeli képviselője is egyértelművé tette, hogy le akarják bontani a kerítést. Szó szerint idézném őt: „Lebontanám a kerítést, jöjjenek csak hozzánk a menekültek.” Ezt mondta Gyurcsány Ferenc párttársa. Aztán kiderült, hogy nemcsak arról van szó, hogy a kerítés lebontásával megnyitnák az utat a migránsok előtt, hanem arról, hogy a betelepítési kvótát is készen állnak támogatni. Molnár Gyula, az MSZP elnöke ugyanis néhány napja egy tévéinterjúban arra utalt, hogy Magyarországnak el kellene fogadnia az uniós kvótát. A migrációs válság megoldásában szerinte mindenkinek ki kell vennie a részét, és ha ez azt jelenti, hogy el kell fogadni a kötelező betelepítési kvótát, hát, akkor el kell fogadni a kötelező betelepítési kvótát.

- Ezen megszólalások után tényleg már csak hab a tortán, hogy kiderült: Ahmed H., akit terrorizmus miatt első fokon elítélt a bíróság, most ügyvédet váltott és - hogy, hogy nem - az egykori szocialista igazságügyi miniszter, Bárándy Péter vállalta el a jogi képviseletét. Egy terroristát véd a saját hazájával szemben!

- Képviselőtársaim! Botka László, Molnár Gyula és Niedermüller Péter nyilatkozatai is azt mutatják, hogy a magyar baloldal a Soros-terv végrehajtására készül, azaz lebontaná a kerítést, és migránsokat engedne be az országba. A múlt héten egy egységes offenzíva indult a magyar határvédelem ellen, egyértelművé vált, hogy a baloldal pártjai, az MSZP és a DK bevándorlás kérdésében egy követ fújnak! (Heringes Anita: A hazugság bűn, képviselőtársam!) Mivel ők támogatják a kvótát és a bevándorlást, azt kell mondanunk, hogy a baloldal konkrét veszélyt jelent a magyar emberek mindennapi biztonságára! (Bangóné Borbély Ildikó: Ti beszéltek a magyar emberek biztonságáról?) És teszik ezt a baloldaliak annak ellenére, hogy tavaly 3,3 millió magyar ember a népszavazáson egyértelműen nemet mondott arra, hogy mások mondják meg, kivel akarunk együtt élni és kivel nem.

- Képviselőtársaim! Elképesztő, hogy a magyar baloldal még most is tagadja azt, hogy a terrorizmus és a bevándorlás között összefüggés lenne! Niedermüller Péter még múlt hét csütörtökön is erről beszélt, miután sorozatban három terrortámadás is történt Európában: Manchesterben, Londonban és Párizsban. Ezenfelül pedig az olasz ügyészség bejelentette, hogy kifejezetten terroristák és bűnözők beszállítására specializálódott embercsempész-hálózatok is léteznek. Mindez, úgy látszik, mégsem elég ok arra, hogy Brüsszel változtasson a migránspárti politikáján. Sőt kiderült, hogy a párizsi terrorista, aki múlt héten kalapáccsal támadt a rendőrökre a Notre-Dame előtt, évekkel ezelőtt kitüntetést kapott az Európai Bizottságtól, éppen egy bevándorlással kapcsolatos tanulmánya miatt.

- De hogy a múlt hét eseményei közül említsek pozitívumot is: Németország vezetője, Angela Merkel Bulgáriában megdicsérte a határok megvédését. Ez is azt üzeni nekünk, magyaroknak, hogy meg kell védenünk önmagunkat, meg kell védenünk a határokat, és mivel európai uniós tagország vagyunk, és mi betartjuk azt, amit vállaltunk, meg kell védenünk a schengeni határokat is. Hiszen van mit veszítenünk: az elmúlt hét évben a magyar emberek komoly eredményeket értek el, erről beszélt már a miniszterelnök úr is. Ezért, ha ezen az úton megyünk tovább, amelyen elindultunk, akkor Magyarország végre valóban egy erős és büszke európai ország lehet. De ehhez meg kell védenünk az eredményeinket!

- Ahogy láthattuk, ebben a baloldalra nem számíthatunk. A Fidesz és a KDNP azonban továbbra is mindent megtesz azért, hogy az országot és az embereket megvédje! (Taps a kormánypártok soraiban.)

***

KONTRÁT KÁROLY, (Belügyminisztérium államtitkára):- Képviselő Úr! A tömeges illegális bevándorlás ellen fizikai és jogi határzárral, élőerős védelemmel, illetve a kötelező betelepítési kvóta elleni fellépéssel lehet védekezni. A szocialisták valamennyi eszközzel való fellépést akadályozták. Egyrészt a helyzet úgy áll, hogy Botka László több mondatával is világossá tette: ő nem szeretne kerítést a déli határra! Ugyan később egyes szocialisták próbálták magyarázni Botka mondatait, de mindig kiderül az igazi álláspontjuk. Kunhalmi Ágnes egy közbekiabálásával múlt héten itt a parlamentben is feleslegesnek nevezte a kerítést. Ez egy régi szocialista álláspont.

- Arra is emlékszünk, amikor Kunhalmi képviselő asszony és Horváth Csaba 2015 nyarán álproblémának nevezték a bevándorlást, és kritizálták a kerítésépítést. Azért is érthetetlen a szocialisták álláspontja, mert ma már alig vitatja valaki, hogy a fizikai határzár jelentősen hozzájárult az elmúlt időszakban Magyarország, a magyar emberek biztonságához. Ezért szerintünk Botka László kerítésszaggató nyilatkozata nem véletlen elszólás, hanem tudatos politikai cselekvés! Ez abból is látszik, hogy az MSZP a jogi határzárat sem támogatta a parlamentben. S az is ebbe a láncolatba illeszkedik, hogy az MSZP megpróbálta meggátolni a kvótanépszavazást, majd nem szavazta meg az országot védő alkotmánymódosítást sem, sőt az elnökük, Molnár Gyula arról beszélt, hogy el kellene fogadni a kötelező betelepítést. A pártelnök szavaiból az is látszik, hogy hajlandó lenne tárgyalni ennek felső határ nélküli változatáról is.

- Végül pedig képviselőik nemrég egy olyan határozatot is támogattak az Európai Parlamentben, amely felgyorsítaná a betelepítési programot, megkönnyítené a családegyesítéseket, a menekültek fogalmát széles körre kiterjesztenék, amellyel teljes mértékben kiszolgáltatottá tennék Magyarországot. Sőt, legkésőbb tavaly ősz óta azt is tudjuk, hogy a Jobbikra sem számíthatunk az illegális bevándorlás ügyében, nem kampányoltak teljes erővel a kvótanépszavazáson, hiszen még kampányfőnökük sem volt, majd belpolitikai számításokból nem szavazták meg a kvótaellenes alkotmánymódosítást! Sőt, az elnökük már a betelepítési kvóta elfogadásáról is lamentált az egyik televízióban.

- Ennek tetejébe a múlt héten az is bebizonyosodott, az is beigazolódott, hogy a határok megvédésében az Európai Bizottságra sem számíthatunk, például Avramopulosz bevándorlási biztos már több eljárással fenyegette meg Magyarországot, most pedig azt mondta, hogy nem jó megoldás az európai határvédelem szempontjából, ha az uniós tagállamok kerítéseket húznak fel a külső határokon. Sajnos Avramopulosz biztos véleménye megváltozott: hazája védelmi minisztereként ugyan még azt támogatta, hogy kerítés védje az országa határát a görög-török határon, ma már ő is úgy gondolkodik, ahogy a magyar szocialisták. Nehéz ilyenkor nem arra gondolni, hogy Avramopulosz biztos is nemrég találkozott Soros Györggyel. Úgy tűnik, hogy létrejött egy nemzetközi kerítésbontó koalíció, amelynek vezetője Soros György, és az ő bevándorláspárti forgatókönyvét hajtják végre, azt valósítják meg. A végrehajtásban pedig a Soros-bandériumok és egyes brüsszeli bürokraták mellett az MSZP és a Gyurcsány-párt is fontos partner, a Jobbik pedig csendestárs!

- Képviselőtársaim! Nem tehetünk mást, tudomásul vesszük, hogy a magyar baloldal, Botka László, a Gyurcsány-párt és a Jobbik nem akarja megvédeni Magyarország határait, nem akarja megvédeni a magyar embereket! Ők ezt ajánlják a magyar választópolgároknak. Mi pedig, a Fidesz és a KDNP képviselői mindenkit biztosítunk arról, hogy megvédjük Magyarország határait, megvédjük a magyar embereket! Így legalább tiszta és világos, hogy miről dönthetünk a 2018-as választásokon! (Taps a kormánypártok soraiban.)

Nagykirályról és a kiskirályokról!

TÓTH BERTALAN, (MSZP):- Képviselőtársaim! Szeretném megerősíteni a köszönetemet, bár ritkán szoktam ilyet mondani itt a Ház falai között, hiszen Kövér László és Semjén Zsolt javaslatára emlékezhetünk Szent Lászlóra. Uralkodása és hagyatéka mindannyiunk számára példaértékű. Szent László erőskezű, hatalmas termetű férfi volt, ahogy a források mondják: a többi ember közül vállal kimagaslott, nagy testi erejét még 50 éves korában is megőrizte. Ő volt az, aki 940 évvel ezelőtt először mondta ki, hogy tegyünk igazságot, a tolvajt meg kell büntetni…

- Szent László törvényeinek több mint fele a tulajdon védelméről szól. Ugye, emlékszünk arra, hogy a törvény alapján vagy kézlevágás, vagy akár akasztás is járt a lopásért. Akkoriban igen erős volt az igény a tulajdon védelmére és a lopások megállítására. Ez az igény ma is megvan a magyar társadalomban. Ahogy 1077-ben a lopásért kézlevágás járt, úgy 2010-en az önök alelnöke, Pokorni Zoltán is ezt javasolta a tolvajok ellen, de képviselőtársaim, az a baj, hogy a miniszterelnök, a Viktor nevű Soros-ösztöndíjas nemhogy a közös tulajdont védené, hanem ő maga a tolvajok vezére! Pokornit félretették, jött helyette Németh Szilárd, s az oligarchák immáron hét éve rabolják szét Magyarországot.

- Játsszunk el a gondolattal: mi lenne, ha most is érvényben lennének Szent László törvényei? Hol lenne a felcsúti nem stróman Mészáros Lőrinc, hol lennének Rogánok, Habonyok, Garancsik, Tomborok, Vajnák, hol lennének azok, akik adóforintjaink és az EU-s százmilliárdok ellopásából gazdagodnak? És mehetne panaszra Tiborcz is, ha Szent László törvényei rá is vonatkoznának. László király 940 évvel ezelőtt pontosan érezte és tudta, hogy a szövetséget hol kell keresni. Itt nem kívánok most történelemórába bonyolódni, azért egy kicsit bonyolultabb volt annak idején ez a külpolitika, de a vége az volt, hogy igenis Nyugaton kell keresni a szövetségest, ahogy nagy királyaink általában tették, és ahogy ezt a Viktor nevű Soros-ösztöndíjas most abszolút nem teszi, hiszen orosz érdekeket szolgálva atomerőművet építtet, az adatokat továbbítja az orosz titkosszolgálatoknak, és korlátozza orosz mintára a magyar civil szervezeteket.

- Képviselőtársaim! László király lovagkirály is volt, erényekben gazdag uralkodó, védte a szegényeket, védte a nőket. Ezzel szemben ma azt látjuk, hogy a Viktor nevű Soros-ösztöndíjas nem hajlandó fellépni a nők elleni erőszak ügyében, a szegényeket, elesetteket pedig kitaszítja, magára hagyja, - vak komondor és közmunka, ez jár a magyar nőknek és a szegények millióinak!

- Képviselőtársaim! Jövőre egy László nevű fogja váltani a Viktor nevű Soros-ösztöndíjast! Az erőskezű Lászlóval pedig jön majd az igazságtétel! Az ügyészséget megtisztítjuk a politikától, büntetés vár majd minden tolvajra, helyreállítjuk a jogállamot, a nőket egyenrangú állampolgárokká és egyenrangú munkavállalókká tesszük, bevezetjük a megélhetési minimumot, megemeljük a közmunkások, közalkalmazottak bérét, és újra adómentessé tesszük a minimálbért! Megerősítjük a munkavállalói jogokat, az orvosok, ápolók, nővérek végre újra tisztességes fizetést kapnak, visszaállítjuk a tankötelezettséget 18 évre, és visszaadjuk az iskoláknak a szabad oktatás jogát, az egyetemeknek pedig az autonómiát, a fideszes kancellárokat pedig elzavarjuk! (Közbeszólás az MSZP soraiból: Helyes!)

- Képviselőtársaim! A megújuló energiát fogjuk előnyben részesíteni. Átfogó bérlakásprogramot indítunk. Duplájára emeljük a nyugdíjminimumot, és visszaadjuk a 13. havi nyugdíjakat. Meggyőződésem, hogy ma Szent László is ezt tenné, közös jövőnkért, Magyarországért! (Taps az MSZP padsoraiból.)

***

DÖMÖTÖR CSABA, (Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára): - Frakcióvezető Úr! Azért a rendszerváltás egyfajta lezárása az, hogy az MSZP szentekre hivatkozik az Országgyűlésben. Sajnáljuk, hogy politikai tevékenységük során egyébként máshol nem érvényesítik a keresztény elveket!

- Frakcióvezető Úr! Sokszor végighallgattuk, végighallgatjuk önöket itt a T. Házban, és akárhányszor meghallgatjuk a felszólalásaikat, az megerősít bennünket abban, hogy semmi szín alatt nem érdemes az ország irányítását a Magyar Szocialista Pártra bízni! Ennek három alapvető oka van. Egyrészt: gazdaságpolitikájukat tekintve ugyanott folytatnák, ahol egyszer már abbahagyták. Másrészt: teljesen érzéketlenek az ország biztonságával kapcsolatos kérdésekre. Végül, ami éppennyire fontos: miközben Szent Lászlóra hivatkoznak felszólalásaikban, tele van a padlásuk korrupciós ügyekkel. A gazdaságpolitikában éppen olyan terveket szövögetnek, amilyet egyszer már megvalósítottak, majdnem gajra is ment az ország ebben! Megint azon jár az eszük, hogy hogyan lehetne megemelni az szja-kulcsokat, hogyan lehetne ingyenpénzt osztogatni munkavégzés nélkül, és hogy hogyan lehetne lenullázni a családtámogatási rendszert!

- Frakcióvezető Úr! Mi már jól ismerjük, hogy ez a valóságban, a gyakorlatban mit jelent, mert amikor hátrahagyták önök a kormányzást, 36 százalékos volt a szja-kulcs, nem is beszélve a félszuperbruttó nevű förmedvényről. 2010-ben már javában bömbölt a devizahitel-válság, ami azért robbant ki Magyarországon… (Bangóné Borbély Ildikó: Kósa bedöntötte a forintot!)…mert önök felszámoltak egy jól működő otthonteremtési programot. Nem utolsósorban ez volt az az időszak, amikor sokkal, de sokkal jobban megérte otthon ülni és a segélyt várni, mint elmenni dolgozni! Ezért volt az, hogy amikor önök letették a lantot, 500 ezer ember jelentkezett be segélyért Magyarországon. Ez csökkent azóta 200 ezer alá.

- Aztán ott a biztonság kérdése. Felfoghatatlan számomra és egyébként sokak számára, hogy hogyan lehet ennyire érzéketlen az MSZP a biztonság kérdésében. Eltagadták először a migrációs válságot. Azóta is vitatják, hogy kapcsolat van az egyre gyakoribb terrortámadások és az illegális bevándorlás térnyerése között. (Bangóné Borbély Ildikó: Azért engedtetek be annyi embert, ugye?!) Végig akadályozni akarták a kvótanépszavazást. Nem véletlen, hiszen az MSZP elnöke még pár nappal ezelőtt is azt mondta az ATV-ben, hogy néha el kell fogadni a ránk nézve kedvezőtlen döntéseket is. Ezt a kvótával kapcsolatban mondta. Botka László pedig megüzente egy nagy nemzetközi hírügynökségen keresztül, hogy lebontaná azt a határzárat, amely jelenleg Magyarország biztonságának legfontosabb garanciája. És hogy az egészet még súlyosabbá tegyük…(Varga László: Hazudsz!)…az MSZP megszavazott az Európai Parlamentben - kérem, hogy ellenőrizzék a jegyzőkönyvet - egy olyan, Magyarországot támadó határozatot, amely védelmébe vesz egy Magyarországon elítélt terroristát, aki egyébként kövekkel támadt a magyar rendőrökre. Ezután kiderült még, hogy ezt az Ahmed H. nevű elítélt bűnözőt egy volt MSZP-s miniszter védi. Ő védi! (Mesterházy Attila: Ez hihetetlen!) Önök is nagyon jól tudják! Mondják már meg: miért akarják gyengíteni az ország védelmi képességeit, főleg úgy, hogy tudják, hogy milliók véleményével dacolnak?

- Frakcióvezető Úr! Kísértet járja be Magyarországot, minden idők legkorruptabb baloldali kormányzásának kísértete! Az MSZP ugyanis már kutya rég nem volt kormányon, mégis még mindig halomra dőlnek ki a korrupciós mamutcsontvázak a szekrényből. Ennek szimbolikus példája a Szeviép-ügy…(Varga László: Ebben is hazudsz!)…itt 11 milliárd forint tűnt el úgy, hogy több mint 300 alvállalkozót károsítottak meg! A szálak Botka Lászlóig és Ujhelyi Istvánig vezethetnek. (Zaj az ellenzéki padsorokban. - Varga László: Vannak róla papírjaid? - Z. Kárpát Dániel: És ti el tudtátok számoltatni őket?) Úgyhogy, ha Szent László törvényeit valahol szeretnék érvényesíteni, akkor itt javaslom.

- Az MSZP egyébként ahelyett, hogy tisztázná az egészet, lefasisztázza az ügyben érdeklődő újságírókat, és médiabojkottot is hirdet. Ilyen a viszonya a baloldalnak a sajtószabadsághoz, a véleményszabadsághoz és az átláthatósághoz is. Mindenesetre reméljük, hogy a hatóságok mihamarabb eljárnak ebben az ügyben. (Bangóné Borbély Ildikó: A baltás gyilkossal mi van, államtitkár úr?)

- Frakcióvezető Úr! Mindezekből jól látszik, hogy amit önök kínálnak Magyarországnak, az épp olyan, mint amit Gyurcsány Ferenc vagy Bajnai Gordon javasolt: a munkából élők terhelése, a családtámogatási rendszer leépítése…(Gúr Nándor: Ezt ti csináljátok!)…a középosztály megroppantása… (Varga László: Csúnyán hazudsz!)… leöntve az ország eladósításával és egy jó nagy adag korrupcióval, ezenfelül a határzár lebontása és a betelepítési programok megindítása. Ebből az is következik, hogy Botka László is épp olyan, mint bármelyik másik szocialista, végletekig terhelné a munkából élő magyarokat, és egyébként a biztonsági szempontokkal egyáltalán nem foglalkozik. (Gúr Nándor: Ne beszélj már hülyeségeket! - Nagy zaj az MSZP padsoraiban.)

- Frakcióvezető Úr! A választók döntenek majd végső soron, de azt hiszem, hogy az ország nem fog még egyszer behajtani abba a zsákutcába, amelyre az van felírva, hogy Magyar Szocialista Párt! (Taps a kormánypártok padsoraiból.)

Milyen Magyarországot szeretne a Jobbik?

Z. KÁRPÁT DÁNIEL, (Jobbik): - Tisztelt Ház! A mai parlamenti színvonal is hűen mutatja, hogy nemcsak az indulatok szabadulnak el, de a szakmaiprogram-alapú viták is kiveszőben vannak, sőt talán mondhatjuk, hogy ki is vesztek innen, hiszen az év legfontosabb törvényjavaslatának a tárgyalásakor, a költségvetés vitája során sem igazán szakmai érvekkel szembesültünk, ezt is különböző izmusokkal szőtte át a kormányzat. Azt látjuk, hogy szűk egy évvel a választások előtt bizony arról kellene beszélni, hogy Magyarországot illetően kinek milyen víziója van, kinek milyen elképzelései vannak a jövőre nézve, hiszen egy olyan ország képe bontakozik ki előttünk, ahonnan nemcsak elvándorolt több százezer magyar ember, de több mint háromszázezren ezt tervezik a következő években.

- Lakhatási válság sújtja az országot. Éppen mai hír, hogy már a luxusalbérletek is pillanatok alatt elkelnek, hiszen a tevékeny, termelő, produktív szférához tartozó magyar emberek egész egyszerűen nem tudják a lakhatási problémáikat megoldani. Számtalan olyan gondunk van - a népesedési válságunkat is ideérve -, amellyel kapcsolatban ez a kormány korszerű válaszokkal nem rendelkezik. Az előző választási időszakban is így volt ez, a Fidesz-KDNP programja annyi volt, hogy „folytatjuk”, tehát nem merte papírra letenni az asztalra a vállalásait. Most is ez a helyzet: nem igazán látunk tisztán a kormány szándékait illetően, ugyanakkor az úgynevezett baloldal vagy egyéb ellenzéki erők tekintetében meg azt sem látjuk, hogy milyen felállásban kívánják megméretni magukat, ami szűk egy évvel a választások előtt tökéletes alkalmatlanságukról tesz tanúbizonyságot.

- A Jobbik ezzel szemben már javában a programalkotás folyamatában van, és a hétvégén egyhangúlag fogadta el azt az elvi nyilatkozatát. Letette az asztalra, egy olyan pozitív, megoldásokra törekvő, élhető, szabad és biztonságos Magyarország vízióját, amely egész egyszerűen hiányzott az elmúlt 27 évben. És amely kapcsán el kell mondjam, hogy a politikusokhoz való hozzáálláson is változtatni kell, hiszen a magyar politikai, nem mondom, hogy elit, de mondjuk azt, hogy csoportosulás nagyon sokat tett azért, hogy a magyar választópolgárok megutálják őket, ne bízzanak bennük, és kialakult az, hogy nem partnernek tartják a képviselőket, a politikusokat, akiknek mandátuma és feladata, hogy jobbá tegyék az országot, hanem távoli idegennek, oligarchának, helytartónak. És bizony a jelenlegi kormányzat prominensei mindent megtettek azért, hogy ez a nagyon sötét kép ne oldódjon, maradjon így.

- Egyértelmű, hogy a Jobbik számára a közélet nem lehet az uralkodás joga, hanem a szolgálat kötelessége kell hogy legyen. A korrupció és az arrogancia közéletből való kigyomlálása, ennek a pestisnek a megszüntetése lehet a kulcs afelé, hogy érdemi előrelépést érjünk el. A Jobbik ennek érdekében konkrét vállalásokat tett le az asztalra, konkrétan fogalmazta meg, hogy milyen Magyarországot szeretne. Nyilván nem áll módomban az idő rövidségére való tekintettel minden fontosabb pontunkat kiemelni, de az egészen biztos, hogy az antikorrupciós harc tekintetében kíméletlenek leszünk, hiszen az elmúlt kormányzati ciklusok során a korrupció előbb a tűrt, majd mostanra önök által már a támogatott kategóriába helyeződött. A Jobbik kormányzásával viszont a haza pénzének ellopása vissza fog kerülni a tiltott kategóriába, ebben biztosak lehetnek!

- Nyilvánvaló módon egy ökoszociális nemzetgazdaság elképzelésének része lehet a magyar bérek vásárlóerő tekintetében történő felzárkóztatása, amit önök egyszerűen elszabotáltak. Ha mi most euróban megvizsgáljuk, hogy az előző évben, az előző években hogyan változtak a magyar bérek, akkor elmondhatjuk, hogy ezek sokkal kisebb mértékben növekedtek, mint Európa más országaiban. Elmondhatjuk, hogy a minimálbér és a garantált bérminimum általam amúgy támogatott, de mégiscsak kozmetikai jellegű módosítása folyamatos távolodást tart fenn még mindig, tehát nem közeledünk nemhogy Ausztriához, de a régió egyéb országaihoz sem e tekintetben. Itt a lehetőség tehát a Jobbik béruniós kezdeményezésének a támogatása, ami nemhogy nem jár adózási vagy egyéb jogkörök átadásával, hanem éppen hogy elejét veszi annak a garantáltan és tutira a végzet felé tartó állapotnak, amely Közép-Kelet-Európa kiürülésével jár, elöregedésével jár, és az itteni népességfogyás drasztikus felgyorsulásával.

- A Jobbik hatékonyan és korszerű válaszokkal meg akarja előzni, és meg is fogja előzni azokat a katasztrofális folyamatokat, amelyek kapcsán ennek a kormánynak az egyetlen érdemi reakciója a saját propagandagépezetének felpörgetése. És láthatjuk azt is, hogy amíg nem alakul ki egy termelést támogató adórendszer, egy saját lábon álló magyar gazdaság, addig nem lehet fenntartani a fiatalok életkezdésének támogatását, a korrekt munkakörülményeket, a rászorulók ellátását és az idősek méltó nyugdíjának fenntartását sem.

- A Jobbik tehát letette az asztalra azt a „kihívást”, amely révén korszerű válaszokat biztosít Magyarország feltámasztása érdekében! A kormányon a sor, hogy ha van saját víziója, azt végre ossza meg a magyar közvéleménnyel! (Taps a Jobbik soraiban.)

***

DÖMÖTÖR CSABA, (Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára): - Képviselő Úr! Én is tudok róla, hogy a Jobbik a hétvégén rendezett egy kongresszust, és ígértek ott mindenfélét, többek között biztonságos Magyarországot, tiszta kezeket, és azt is mondták egyébként, talán a párt elnöke, hogy a kormányzáshoz minden körülmények között szeretet kell. S ha már ezt mondták, akkor érdemes megnézni, hogy ilyen előzményekkel a háta mögött hogyan ígérhet ilyeneket a Jobbik?

- Kezdjük a biztonsággal! Felmerül a kérdés, hogyan hivatkozhatnak önök biztonságra, amikor több mint egy éve folyamatosan gáncsolják a kormány illegális bevándorlás elleni fellépését. Fúrták a kvótanépszavazást, nem szavazták meg a kvótaellenes alaptörvény-módosítást! Vona Gábor idén januárban az RTL-ben azt is mondta, hogy oké, lehet gondolkodni pár ezer bevándorló szétosztásán. Ezt mondta ő! S van még több dolog a biztonsággal kapcsolatban. Önök a 2014-es programjukban azt mondták, hogy átláthatóbbá kell tenni a külföldről pénzelt aktivistacsoportokat: úgy fogalmaztak, hogy véget vetnek a jogvédők álságos tevékenységének. Erre most meg nem támogatják az átláthatósági törvényjavaslatot!

- A kongresszusukon tiszta kezekről is beszéltek önök. Olyan emberek ígérnek itt tisztaságot, akik egyébként szegycsontig gázolnak a korrupciós ügyekben! Akiknek kicsit is illúzióik lennének azzal kapcsolatban, hogy a Jobbik hogyan kezeli a közpénzeket, az nézze meg az ózdi példát: felmerül a gyanúja annak, hogy a polgármester belenyúlt egy közbeszerzésbe, minek következtében a költségek jelentősen növekedtek, és erre csak annyit mondanak, hogy kockázatelemzés történt, tehát még a cinizmusfát is jól megrázzák! Úgyhogy azt tudom önnek mondani: ha valóban kíméletlenek szeretnének lenni a korrupcióellenes ügyekben, akkor a nyári hónapokat töltsék mindenekelőtt Ózdon vagy éppen Kovács Béla rezidenciáján!

- Képviselő Úr! Ön a magyar közélet hangneméről is beszélt, a közélet színvonaláról, és az ön pártelnöke is úgy fogalmazott a napokban, hogy a kormányzáshoz szeretet kell, ez részben összefüggésben van azzal, amit ön mond. Ezzel egyébként még egyet is értenénk, mert nem lehet kormányozni anélkül, hogy ne szeressük azt az országot, amelyben élünk. De azt gondolom, a Jobbik útját sok minden szegélyezi, csak a szeretet nem! Mert, hogy lehet úgy szeretetről beszélni, hogy itt a Házban már a fizikai fenyegetésig is eljutottak? Hogy hivatkozhatnak szeretetre, ha mind a mai napig itt ülhet önök között az a képviselő, aki beleköpött a holokauszt-emlékműbe a Duna-parton, és még büszke is volt rá? Mit ér önöknek a szeretet akkor, ha tudjuk, hogy egy másik képviselőjük összeírta volna a zsidó állampolgárságú képviselőket? De ha csak az elmúlt napokat nézzük: hogy hivatkozhat szeretetre az a pártelnök, akinek volt parlamenti képviselője a sajtóhíradások szerint a napokban soha nem látott brutalitással fenyegetett meg egy publicistát, egy zenészt? Tudósítások szerint egyébként nemcsak a feltételezett származására utalt, hanem a családtagjait is brutálisan megfenyegette. Erre az a párt, amelyik coelhói pátosszal kéri számon Magyarországon a szeretetet, annyit tud kipréselni magából, hogy az illető nem a Jobbik tagja. Mintha nem önök között ült volna itt éveken át parlamenti képviselőként!

- Képviselő Úr! A lényeg az tehát, hogy a Jobbikosok hiába eregetnek szív alakú lufikat a levegőbe, a kisnyilas tempó attól még kisnyilas tempó, marad az agresszivitás is, és a választók nagyon is jól tudják, hogy miféle alakok masíroznak cukira fazonírozott jelmezekben! Nagy talány számomra, hogy az MSZP, amelyik korábban a fél országot lefasisztázta, és mindenhova barna egyenruhákat képzelt, most a sorozatos fenyegetések hallatán miért lapul úgy, mint egy lapulevél alatti meztelencsiga! Hol vannak most a petíciók, hol vannak a brüsszeli beadványok, és egyáltalán milyen érzés ezzel a párttal, a Jobbikkal együttműködni egyre több kérdésben?

- Tisztelt Ház! A Jobbik kongresszusán is elhangzott, hogy meg kell törni azt az átkot, hogy aki magyar, az vesztesnek érzi magát. Én tisztelettel azt szeretném kérni a Jobbik képviselőitől - azt gondolom, sokunk nevében -, hogy ne vetítsék ki a saját gyötört helyzetüket a magyarokra! A magyar azért nem vesztes nép, mert ha kell, akkor mindig kiáll az ország érdekeiért és a saját igazáért is. No, ez az, ami a Jobbikról már réges-rég nem mondható el! (Taps a kormánypártok soraiban.)

Már a magyar emberek biztonságát fenyegeti a Simicska-Jobbik korrupció.

NÉMETH SZILÁRD ISTVÁN, (Fidesz): - Tisztelt Országgyűlés! Hallhattuk, a Jobbik öndicséretét! Vajon miért gondolják ezek az emberek, hogy minden belefér? Miért gondolják azt, hogy itt a Házban, az utcán, a kongresszuson folyamatosan papolhatnak a korrupcióról, arról, hogy ha ők érkeznek, akkor Magyarországon minden bűncselekményt fel fognak számolni? Ez az a párt, mondhatjuk nyugodtan, amelyik bort iszik és vizet prédikál; ha úgy tetszik, a Jobbik maga a politikai korrupció melegágya!

- Hát, nézzük Zagyva György Gyulát, a Jobbik plakátarcát, kampányarcát, aki néhány nappal ezelőtt egy közös filmben egy szélsőliberális gondolkodású, talán már mondhatnánk, hogy egy anarchista gondolkodású embernek a szervezésében - akit Gulyás Mártonnak hívnak - nyíltan és egyértelműen sok társukkal együtt megtámadták az ország alkotmányos, alaptörvényes rendjét, és arra buzdították az embereket, hogy az egész választási rendszert, az egész alkotmányos rendszert közösen, együtt, szélsőbaltól a szélsőjobbig összefogva fel kell borogatni, fel kell rugdalni!

- Hallottunk már ilyet néhány évvel ezelőtt szélsőbaloldali politikusoktól. Majd mit ad a Jóisten, nem telik el 48 óra, ugyanez az ember kiszalad a szélsőjobbra, ahol egyébként mindig is volt - a Jobbik parlamenti képviselőcsoportjának egy igazán keményen kardozó embere volt, emlékszünk arra a mutatványra, amit egy nagy karddal mutatott be, majd később egy ostorral megismételt -, és alpári, útszéli hangon, zsidózva gyakorlatilag megfenyegetett egy zenész újságírót és annak az egész családját. Szerintem ezek a cselekmények önmagukban bűncselekmények, és nyilvánvaló, hogy a hatóság tenni is fogja a dolgát ezekben a kérdésekben, de ha továbbgondoljuk, akkor jól látható, hogy ez az egész alkotmányos berendezkedésünket, az egész demokratikus rendszert, az egész ország demokratikus működését veszélyezteti, embereket sodor vészhelyzetbe, emberek biztonságát veszélyezteti fenyegetéssel a hatalom megszerzése érdekében, illetve a hatalom megszerzése után mindenféle erőszakos cselekmény beígérésével. Tehát gyakorlatilag az ország állampolgárainak a biztonságát fenyegetik. Másrészről, ha megnézzük, azt az utat készítik elő, hogy ha az ország demokratikus rendje, biztonsága veszélybe kerül, akkor mások fogják megmondani - mint már volt rá példa ebben az országban -, hogy mit cselekedhetünk, kivel éljünk együtt, mikor kell megnyitnunk a határokat, hány embert kell beengednünk ebbe az országba. S aztán még nem beszéltünk arról, hogy egy milliárdos gyakorlatilag milligrammra megvásárolta a Jobbik vezetőit és politikusait.

- Igen, Simicska Lajosról van szó! A Simicska-Vona-klán összefogott abban a kérdésben is, hogy az országot elárasztják egy plakáterdővel. Most a tartalmáról ne beszéljünk, hanem beszéljünk a körülményeiről, arról, hogy mibe került, mennyi plakát van, mennyi ideig lehet, van-e szerződés, honnan szedték a pénzt? Bemondanak 150 milliót, hogy valami banktól kapták. Az is egy érdekes kérdés lenne, hogy a bank hogy ad a Jobbiknak, és cserébe mit kér érte egyébként a Jobbiktól, de ezt most hagyjuk. Nézzük meg azt, hogy egy 476 milliós támogatással bíró párt - mert tavaly ennyi volt ennek a pártnak az állami támogatása - hogy tud 2,5 milliárd forintot kifizetni erre a plakáterdőre, amely két plakáterdő összesen, ha a számokat nézzük, 7-9 ezer közötti plakátot jelentett. Majd bejelentik, hogy azt a plakáttörvényt, amely tiltja az olyan típusú politikai korrupciót, amit a Jobbik megvalósított, meg a pártok feketefinanszírozását, ők bizony nem fogják támogatni. Nekünk viszont az a véleményünk, hogy aki nem szavazza meg a pártok feketefinanszírozását tiltó plakáttörvényt, az a párt gyakorlatilag a korrupció mellett tör lándzsát, az maga a korrupció! Magyarország pedig erős és büszke európai ország, amely ilyen korrupcióban nem lehet! (Taps a kormánypártok soraiban.)

***

VÖLNER PÁL, (Igazságügyi Minisztérium államtitkára): - Tisztelt Ház! Ahogy képviselő úr felszólalásának elején is utalt rá, azokban az ügyekben, ahol elkövetett cselekményekről van szó, mint Zagyva György Gyula esetében, vagy ha akár a régebben működő Magyar Gárda esetére gondolunk, akkor a magyar rendőrség, ügyészség és bíróságok tudják a dolgukat, és megfelelő döntéseket hoznak.

- Ami a napirendi felvetés másik felét illeti, a plakátügyekre gondolok, tudhatjuk, hogy választási kampány küszöbén állunk, és felmerült annak gyanúja konkrétan, hogy van olyan milliárdos és pénzügyi csoportok, akik befolyásolni akarják a választási eredményeket, egyenlőtlenné akarják tenni a választáson indulók esélyeit, mindegy, hogy jobb- vagy baloldalról beszélünk. A plakátügy kapcsán egyértelmű az összefüggés a Jobbik és a Simicska-cégek között.

- Tisztelt Ház! Ezek a próbálkozások veszélyeztetik a választások tisztaságát, felvetik a burkolt pártfinanszírozást, a korrupció és más bűncselekmények gyanúját. A sajtóból is tudható, hogy a NAV nyomozást indított költségvetési csalás gyanúja miatt Simicska Lajos plakátcégeinél, amelyek felületet adtak a Jobbik folyamatos plakátkampányához. A gyanú szerint két cég megtévesztette a hatóságot azzal, hogy lényegesen kevesebb hirdetési felületet vallott be, illetve lehet, hogy az időbeli korlátok sem úgy állnak fenn, ahogy a szerződésekben vagy éppen a számlákban foglaltak. Ezeket fogja ellenőrizni a NAV.

- Maga a Jobbik folyamatosan zavarosan nyilatkozik a plakátok darabszámáról. Olvasni lehet a sajtóban, hogy a tényleges felületszám hónapokon keresztül nagyobb lehet annál, mint amit ténylegesen bevallanak. Ez azt jelenti, hogy a költségek is jóval nagyobbak lennének, mint amekkora költségekről a Jobbik beszél. Az sem kizárt, hogy a kedvezmények is a piaci viszonyoknál jóval nagyobb mértéket érnek el. Remélhetőleg vizsgálat ezt is ki fogja deríteni!

- A Jobbik azt állítja, hogy hitelt vett fel a plakátkampányra, ugyanakkor Vona Gábor ismereteink szerint levelet írt a Bankszövetségnek, hogy nem tud a Jobbik hitelhez jutni. Ez is egy ellentmondásos nyilatkozatot jelent. Mindenki számára nyilvánvaló ugyanakkor, hogy 150 millió forintból ilyen plakátkampány nem finanszírozható! Most is folyamatosan újulnak meg a közterületen a plakátok, tehát aki járja az országot, annak nem kell a sajtóból tájékozódnia, láthatja, hogy a tartalmak változnak, újraragasztják őket, így gyakorlatilag ezek folyamatos finanszírozást igényelnek. A Jobbiknak viszont el kellene számolnia arról, hogy honnan van a pénze, és miért kötődik ehhez a cégcsoporthoz, és vajon ha kedvezményeket kap, akkor ezeket hogyan fogja viszonozni, illetve milyen kéréseket kell majd teljesítenie.

- Magyarországon azonban nem maradhat következmények nélkül az ilyenfajta visszaélések sorozata, a büntető törvénykönyv egyértelműen rendelkezik a költségvetési csalás tényállásáról, és kimondja, hogy mindenki, aki a költségvetésbe történő befizetési kötelezettsége vagy a költségvetésből származó pénzeszközök vonatkozásában mást tévedésbe ejt, tévedésben tart, valótlan tartalmú nyilatkozatot tesz vagy a valós tényt elhallgatja, ezzel költségvetési hátrányt okoz. A tényállás egyértelművé teszi, hogy az adóbevallás vagy beszámolási kötelezettség elektronikus formában történő teljesítése során megtett valótlan adatszolgáltatással elkövetett megtévesztés is e cselekménynek értendő. A büntetési tétel 2 évtől 10 évig terjedő lehet, attól függően, hogy milyen mértékű sérelmet okoztak a költségvetésnek.

- Ennek a helyzetnek a megakadályozására, ezeknek a vitáknak a lezárására kiváló alkalom lehet a Tisztelt Ház előtt fekvő, a burkolt pártfinanszírozás megakadályozásáról és az átlátható kampányfinanszírozás biztosításáról szóló törvényjavaslat. Látható, hogy ebben az ügyben ennek a kedvezménynek a mentén megosztott a Jobbik és a kormánytöbbség álláspontja, de az is elképzelhető, hogy a többi ellenzéki párt is hamis szolidaritásérzetből nem kívánja elfogadni ezt a javaslatot. Az is tudható, hogy ha nem is akadályozza meg az összes visszaélést ez a javaslat, de egy jól látható felületet, egy jól látható módszert ki tudnánk iktatni a meglévő visszaélések közül. Ez a szavazás mindenképpen be fogja mutatni, hogy kik azok, akik igazában érdekeltek a korrupció felszámolásában, és kik azok, akik továbbra is ezeket a gyanús hátterű, hátulról megvalósuló befolyási kísérleteket támogatják. Ebben az ügyben a Tisztelt Háznak kell döntenie. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

Egy újabb elpazarolt félév!

SZÉL BERNADETT, (LMP): - Tisztelt Országgyűlés! Megint abban a szerencsében volt részem, hogy végighallgathattam az önök fölszólalásait, ami így, június közepe táján amolyan ciklusösszesítésnek is gondolható. Hát, én szomorúan látom, hogy a magyar állampolgároknak teljesen igazuk van, amikor a politikusokról beszélnek, és azt mondják, hogy menjenek mind a csudába. Mert a helyzet az, hogy itt mindenről beszéltek, csak arról nem, hogy a magyar emberekkel mi lesz. Szapulták egymást, bántották egymást, nekiestek egymásnak, mondtak mindent egymásra, de arról nem beszéltek, hogy az önök teljesítménye kormányon például milyen volt az elmúlt fél évben. Bennem megerősödött az a hit és az az eltökéltség, hogy ebben a magyar politikában egy teljes sorcserére van szükség. Egyszerűen új politikusokra van szükség és új erőkre, mert önök már megmutatták, hogy mire képesek, és köszönjük szépen, ebből sokáig nem kérünk már.

- Önök mindennel foglalkoznak, csak az emberekkel nem! Az égvilágon minden konfliktust felvállalnak, egymásba gyalogolnak, folyamatosan mondják a magukét, de nagy igazság az a mondás, hogy a másik szemében a szálkát is meglátják, a sajátjukban pedig még a gerendát sem. Ez a nagy igazság! Mert ha az egyik korrupt beszélget a másik korrupttal, hogy melyikük a nagyobb korrupt, az egy vicc abban az országban, ahol az emberek nagy része a hónap végén nem tud a gyerekének venni egy cipőt, ha kinövi, és hónapokig spórol, hogy végre legyen neki, amiben el tud járni iskolába.

- Én nem tudom, hogy önök milyen világban élnek, de valami teljesen más párhuzamos valóságban. Azt tudom önöknek mondani, hogy ez a fél év újabb elvesztegetett sok hónap a magyar emberek életéből, gyakorlatilag megerősödött a magyar emberekben az, hogy a kormánypárti többségtől most már nem várhat semmit ez az ország. Azt látják a magyar emberek, és ezért nő a kormányváltást akarók száma, hogy a Fidesz-KDNP-vel messze nem jutunk. Láttunk már ilyet egyébként, a 2006-ost választást megelőző hónapok voltak ilyenek, amikor gyakorlatilag az akkori kormánypárt csak arra játszott, hogy valahogy kihúzza a kampányig. Na, ez látszik most a Fidesz-KDNP-nél is!

- Csúnya vége lesz! Ha Orbán Viktor sokáig akar felváltva Vlagyimir Putyin és Gyurcsány Ferenc kottájából játszani, akkor, tényleg azt gondolom, hogy önök vághatják a centit, mert a magyar emberek sokáig ezt nem fogják tűrni, abban biztosak lehetnek! Teljesen nyilvánvaló volt az önök felszólalásaiból, hogy a kormánypárti padsorokban nincs felelősség. Sem vezetés, sem példaadás, sem pedig valós munkateljesítmény! Ebben az országban most már végre olyan politikusokra van szükség, akik képesek politikai teljesítményt letenni az asztalra!

- Önöket nem azért választották meg, hogy a magyar adófizetők pénzét arra használják, hogy méregdrágán kormánypropagandát csináljanak a propagandaminiszterük irányítása alatt. Elegem van abból, hogy Németh Szilárd lett a Fidesz főideológusa, aki beolvas a magyar nőktől elkezdve mindenkinek, és följogosítva érzi magát, hogy az ország több mint felének beolvasson. Mit képzel magáról ez az ember?! Az emberek akarata ellenére ugyanis sokáig nem lehet kormányozni. A paksi népszavazás kérdésében önök bebizonyították, hogy végtelenül gyávák és a magyar emberek ellenében kormányoznak! Ha nem a magyar adófizetők pénzén megbolondított népszavazási kutatásokat nézegetik, akkor világosan látszik, hogy a magyar emberek többsége népszavazást akar Paks II. kérdéséről, mert a magyar emberek nem akarják az adóforintjaikat arra tékozolni, hogy az önök oligarcháit kibéleljék belőle.

- Ott van a top 4-es oligarcha: látom, hogy már most mennyit kaptak a magyar adófizetők pénzéből, és még egy kapavágás sem történt Pakson. Ha önök hatalomban maradnak, és 2018-ban ez egy nagyon fontos kérdés, akkor Paks kapcsán gyakorlatilag önök ki fogják lopni az emberek szemét. Ezt nem engedhetjük meg! Azt tudom mondani, hogy amit önök itt produkálnak, az képviseletnek rossz, teljesítménynek pedig egyenesen szánalmas! Ez nem kormányzati teljesítmény és nem politikai teljesítmény, amit önök csinálnak.

- A Lehet Más a Politika úgy gondolja, hogy a Magyar Országgyűlésnek lenne elég dolga, egyrészt a külföldre menő, menekülő, távozó magyarok visszahívásáról kellene diskurzusokat folytatnunk, erre kellett volna szánnunk ezt az elmúlt fél évet. Arról kellett volna beszélnünk, hogy hogyan lesz ennek az országnak kiváló oktatási rendszere, működő egészségügye, és azért kell erős antikorrupciós politika, hogy ebben az országban jók legyenek a bérek. Ezt viszont a hiteltelen politikusoktól már nem remélhetjük! Akik az elmúlt 27 évben váltóműszakban lopták szét ezt az országot, nem fognak semmi újat elhozni, nem fognak a tisztelt választópolgárok számára könnyebbséget hozni. Ezt a mocskos bizniszt fogják folytatni, ameddig a választópolgároktól erre bizalmat kapnak. Azt tudom önöknek mondani, hogy a Fidesz egyik „legnagyobb” teljesítménye, hogy kettéosztotta ezt az országot, és lebutította a politikát és egyáltalán a politikai kommunikációt!

- Az LMP-nek világos az üzenete: elég a hiteltelen politikusokból, és ennek az országnak újra békében és nyugalomban kell élnie, végre egyszer normális bérekért kell dolgoznunk, egy kiváló oktatási rendszerre van szükségünk, és arra, hogy ha megbetegszünk, akkor legyenek, akik ápolnak minket, illetve minden segítséget meg kell ahhoz kapnunk, az adóforintjaink erre is alkalmasak, hogy egyáltalán ne betegedjünk meg. Ez a megújuló Magyarország víziója, mi ezért fogunk dolgozni! (Taps az LMP és a függetlenek soraiban.)

***

DÖMÖTÖR CSABA, (Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára): - Képviselő Asszony! Arról, hogy ki ül itt az Országgyűlésben, a választók döntenek, függetlenül attól, hogy ön mennyire emeli meg a hangerőt. Engedje meg, hogy röviden szóljak arról az időszakról, amelyet ön a felszólalásában, annak a címében elpocsékolt időszaknak nevezett. Értem, hogy közelednek a választások, és hogy keményeket kell mondani, de az a helyzet, hogy ez az ország most erősödő időszakát éli, és én azért nem javaslom önnek, hogy ezt elvitassa, mert sok millió magyar ember munkája van benne.

- Szeretném önnek elmondani, hogy számunkra a munkából élők megbecsülése az elsődleges cél. És ha le tudja tenni a telefonját, akkor azt is elmondom önnek, hogy 2010-hez képest…(Szél Bernadett: Mi köze hozzá, hogy én mit csinálok? - Felzúdulás, közbeszólások a kormánypártok soraiból, köztük: Válaszol! - Micsoda modor ez?)…- önnek válaszolok… (Szél Bernadett közbeszólása.)…2010-hez képest több mint 700 ezerrel többen dolgoznak Magyarországon, és 500 ezer helyett kevesebb mint 200 ezer ember jelentkezik be valamilyen segélyért.

- Képviselő Asszony! Azzal is tisztában vagyunk, hogy a munkahely megléte szükséges, de önmagában nem elegendő a családok stabil gyarapodásához, béremelésekre is szükség van. Ezért tartom furcsának, hogy elhallgatja a folyamatban lévő béremelési programokat. Ebben az időszakban béremelésben részesültek vagy részesülnek a tanárok, a felsőoktatási kutatók, a szakorvosok, az ápolók, a kulturális ágazatban dolgozók, a kormányhivatalokban dolgozók, az igazságszolgáltatásban dolgozók, a tűzoltók…( Szél Bernadett: Ne hazudjon, legyen szíves!)…a katonák, a rendőrök, az állami vállalatok dolgozói, és a piaci szférában is zajlanak a béremelések.

- Képviselő Asszony! Szeretném önnek elmondani, hogy a minimálbér és a szakmunkás-minimálbér 2016 és ’18 között két év alatt 24 százalékkal nő, és 40 százalékkal, ha a szakmunkásokról van szó. Értem én a kemény szavait, de attól tény marad, hogy a bérek Magyarországon egy év alatt átlagosan 10 százalékkal növekedtek, és ez természetesen nem jelenti azt, hogy ne lenne még hova emelni, de mégiscsak emelkedésről beszélünk…(Szél Bernadett közbeszólása.)…és ez az emelkedés, ha megengedi, hogy elmondjam, több mint egyhavi bérnek megfelelő összeg.

- Nem tudom, hogy az LMP támogatja-e a jövő évi költségvetést…(Szél Bernadett: Nem!)…de ha igen, akkor jó szívvel teheti, hiszen minden területre több pénz jut majd. Ha mindent beleveszünk, akkor egészségügyre 217 milliárddal több jut majd, oktatásra pedig 97 milliárddal. Azért említem ezeket a kérdéseket, mert ön is utalt rá. Útfelújításokra 30 milliárddal több jut. Tovább csökkennek az adók, a kétgyermekes családok adókedvezménye növekszik, csökken az internetezés áfája, még több forrás áll majd rendelkezésre otthonteremtésre, több mint 200 milliárd forint, ezáltal is serkentve a gyermekvállalást, a gazdaság növekedését és az építőipart is. Mindezek keretéül, 4 százalékkal növekedő, erősödő gazdaság szolgál majd.

- Képviselő Asszony! Önök itt dörgedelmesen szidják a kormányt napról napra, végső soron ez egy ellenzéki párt dolga, ez rendjén is van, de arról azonban nagyon keveset tudunk, hogy az LMP mit ajánl a magyar családoknak. (Szél Bernadett: Tessék elolvasni a programot.) Két dolgot mindenképpen tudunk, azt, hogy önök bevezetnék a betelepítési kvótát. (Szél Bernadett: Jaj! Jaj!) Ezt az európai parlamenti szavazásaikból le tudjuk vezetni. (Zaj, közbeszólások mindkét oldalon.)

- Képviselő Asszony! Mielőtt meglepődne vagy eljátssza, hogy meglepődik, szeretném elmondani, hogy az ön képviselője mit mondott kint az Európai Parlamentben. Azt mondta, hogy az LMP nem tudja máshogy elképzelni a megoldást, a válság megoldását, mint a kötelező kvótarendszer bevezetésével. (Zaj mindkét oldalon.) Tehát mielőtt eltagadja, nézze meg, hogy mit cselekszik az ön képviselője az Európai Parlamentben. (Szél Bernadett közbeszólása.) Aztán azt is tudjuk, hogy hozzányúlnának az szja-kulcsokhoz, ez pedig a baloldali kormányok esetében sohasem jelent mást, csak drasztikus adóemelést. Tehát önök is tagjai annak a baloldali koalíciónak…(Sallai R. Benedek közbeszólása.)…amely a középosztályt tovább terhelné. (Közbeszólások az LMP soraiból, köztük Szél Bernadett: Te is többet fogsz adózni!)

- Képviselő Asszony! Ön minősített minket, ezért engedje meg, hogy én is szóljak pár szót az LMP-ről. Nagyon sajnálom, hogy az egykor jobb sorsra érdemes párt…(Sallai R. Benedek közbeszólása.)… azt az utat járta be, amit bejárt, mert egy évvel a választás előtt jól látszik, hogy hogyan sodródnak bele a nagy baloldali összeborulásba, hogy összekeveredjenek azokkal, akik egyszer már tönkretették ezt az országot. A milliárdosok ölelésére is egyre nyitottabbak, mert milyen más oka lehetne annak, hogy önök sem akarják támogatni a Ház napirendjén lévő plakáttörvényt. Ha ennek az okaira vagyunk kíváncsiak, akkor irányadóak Hadházy képviselő úr szavai, aki azt mondta: „Komolyan mondom, már Simicskát is becsülni kell ebben a világban!” Én nem örülnék neki, ha még eggyel növekedne az Országgyűlésben a kitartott pártok száma! Ez még egy ok arra, hogy kettős erővel küzdjünk a burkolt pártfinanszírozás ellen. Ha úgy lehet más a politika, hogy még több kitartott párt van az Országgyűlésben, akkor inkább ne legyen más! (Taps a kormánypártok soraiban.)

Bartha Szabó József