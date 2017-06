Botka és a magyar határkerítés

Kerítésügyben nyilván engedélyt kaptak a hazudozásra, hiszen a hatalmon lévő nyugati politikusoknak is előnyös, hogy működőképes és hatékony a magyar határvédelem.

2017. június 17. 17:50

A szocialista párt elnöke és/vagy kommunikációs stábja elkövette az első kapitális hibát a 2018-as országgyűlési választás kampányában. Egyébként sok hibát elkövetett már, de azok csak hatalmasak voltak. Botka László egy rendvédelmiprotokoll-eseményen ugyanis gyökeresen új állásponttal jelentkezett az egész migránsválsággal kapcsolatban. Tulajdonképpen megpróbálta jobbról előzni a kormányt, gyengeséggel vádolta Orbán Viktort, és azt állította, hogy az ő felelőssége a kétszázezer migráns akadálytalan áthaladása Magyarországon 2015-ben. És persze hitet tett a kerítés fenntartása mellett is.

A teljes fordulat, ami a szocialisták miniszterelnök-jelöltjének álláspontjában bekövetkezett, nyilván nem elvi döntés, hiszen elveik nem nagyon vannak, hanem annak a problémának a következménye, hogy Botka László nem nagyon tudott lendíteni eddig a pártja népszerűségén. A baj azonban az (az ő szempontjából), hogy ezt stratégiailag és módszertanilag is a lehető legostobább módon tette meg. Gyakorlatilag értelmetlenül hozott egy jelentős arcvesztést is kockáztató áldozatot, hiszen ha nem lesz képes hitelessé tenni ezt a fordulatot, akkor is képviselnie kell ezt az álláspontot az egész kampánya során.

Az, hogy ez mennyire (nem) sikerül neki és mekkora kárt okoz majd a pártjának és a kampánya egészének, az csak a Fidesz és a jobboldali sajtó kommunikációs stratégiájától függ, és nem tőle.

Az MSZP és persze Botka is egy olyan álláspontot képviselt a migránsválság, a kerítés és az ettől el nem választható kvótaügyben, amit, bármennyire is furán hangzik az őszinteség a szocialistákkal kapcsolatban, úgy is gondolt. Az álláspontjuk megválasztásának oka a Magyarországon szolgálatot teljesítő liberálisok (ahová az MSZP is tartozik) hármas krédóján nyugszik, amelyek a következők:

1. Mindig gondold és mondd az ellenkezőjét (vagy ígérj nagyon alá, vagy nagyon fölé) annak, amit Orbán Viktor és a Fidesz mond. 2. Mindig pontosan képviseld a brüsszeli liberálisok álláspontját itthon. 3. Tegyél meg mindent, úgy általában is, a magyar nemzetállam szuverenitásának gyengítéséért és a jobboldali kormányok sikertelenségéért.

Ezek az elvek mind teljesültek az MSZP álláspontjában, idáig. Mindig is világos volt, hogy a szocialisták sem a magyar szuverenitással, sem a magyar választók akaratnyilvánításával, általános véleményével nem törődve, határozottan képviselik a korlátlan muszlim betelepítést eredményező álláspontjukat, vagyis a brüsszeli bürokrácia és az euroliberalizmus érdekeit. Viszont senki nem vonta kétségbe idáig, hogy tényleg ezt is gondolják. Most azonban hirtelen kerítéspártiak lettek, valamint Orbánt vádolják azzal, hogy nem volt képes több százezer embert megállítani a schengeni határnál, és ő szabadította rá a terrort Európára. Vagyis nyilvánvaló, hogy most már hazudnak ebben is. Eltekintve a szélesebb kontextustól, több százezer embert, akik fizikailag át akarnak özönleni egy országhatáron és egy országon, egyedül fegyverrel lehet megállítani.

Ezt mondjuk a szocialistákon kívül mindenki tudja. Ne felejtsük, mert ebben reménykednek, hogy elfelejtjük, akkor még nem állt a kerítés, nem volt semmiféle fizikai akadály a határon. Ha az országhatár védelmét a kormány ilyen értelemben elrendelte volna, az olyan következményekkel jár, amelynek a felmérésére a szocialisták szellemi kapacitása nyilvánvalóan és láthatóan nem elégséges. Ezek a tömegek a közismerten radikális megoldásokra hajlamos Szerbiában rekedtek volna, akik megpróbálták volna azokat nyilván átnyomni hozzánk (ahogy egyébként tették is). Ez teljesen ellenőrizhetetlen helyzethez vezetett volna, amibe Horvátország és Románia is belekeveredik. Ha fegyverhasználatra került volna a sor, bizonyosan minket tettek volna felelőssé. Ami persze a szocialistáknak nyilván nem, csak az országnak lett volna katasztrófa.

Botkáék hazugsága annál is nyilvánvalóbb, hiszen mindeközben, látszólagos kerítéspártiként és kamu biztonságpártiként a kvótát persze nem ellenzik, vagyis csak az országra szabadítanák a teljesen kétes személyazonosságú, a kereszténységgel és az európai kultúrával ellenséges gazdasági bevándorlókat.

Egy ennyire belső ellentmondásokkal terhelt, és a korábbi álláspontokkal gyökeresen ellentétes kommunikációs panel nem képviselhető sikeresen, ha az ellenérdekelt felek napirenden tudják tartani annak nevetségességét.

Az, hogy a szocialista párt valójában mit gondol a migrációról, nyilvánvaló akkor is, ha teljesen hiteltelenül most mást kezd el hangoztatni. Viszont kvótaügyben természetesen továbbra sem mernek ellentmondani Junckernek vagy Merkelnek. Kerítésügyben nyilván engedélyt kaptak a hazudozásra, hiszen a hatalmon lévő nyugati politikusoknak is előnyös, hogy működőképes és hatékony a magyar határvédelem. De ha a szélsőliberális ideológiai nyomás tovább nő, és a nyugat-európai liberálisok le akarják bontatni a magyar kerítést, akkor Botka maga fog kivonulni egy drótvágóval. Vagy ha azt hiszi, hogy ezen múlik a miniszterelnöksége. De még egy miniszterségért is.

Nem lehetnek illúzióink.

Botond Bálint

A szerző szociológus

Magyaridok.hu