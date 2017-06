Ma 75 éves Sir Paul McCartney

Sir Paul McCartney, korunk legsikeresebb dalszerzője, a popzene első milliárdosa, számtalan sláger írója június 18-án betöltötte a 75-öt.

A múlt század második felének kultúrtörténetére meghatározó hatás gyakorló Beatles egykori tagjának élete szó szerint is nyitott könyv, annyi elemzés, tanulmány és életrajz jelent már meg róla.

Liverpooli munkáscsaládban nőtt fel, s bár vett zeneórákat, hallás után tanult meg játszani zongorán és trombitán, majd azon a gitáron, amelyet a rock-őrület kitörése után eladott trombitája árán vett. Tizenhat éves volt, amikor megírta egyik első dalát When I’m Sixty Four címmel. Szerzeményét Frank Sinatrának szánta, de végül csak az 1967-es Bors őrmester albumon jelent meg, s akkor vették fel, amikor Paul apja 64 éves lett.

McCartney 1957-ben egy templomi fesztiválon találkozott John Lennonnal, akivel Quarrymen néven alapítottak együttest, kezdtek dalokat írni. A formáció, amelyhez nem sokkal később csatlakozott a gitáros George Harrison is, több név- és tagcsere után Beatles néven futott be, a dobok mögött akkor már Ringo Starr ült. A Beatles hatását nehéz volna túlbecsülni a hatvanas évek zenéjére, ifjúságára, nem csak kulturális, társadalmi jelenségnek is számítanak.

A Beatles 1961-ben. Fotó: Michael Ochs Archives

McCartney műve egyebek között a Hey Jude, a Let It Be és a Yesterday is, melyek minden idők legtöbbször, több mint 2200 alkalommal feldolgozott dala.

A Beatles 1966-ig folyamatosan turnézott, akkor azonban stúdióba vonultak, mert belefáradtak az őket körülvevő hisztériába. A kétperces slágerektől 1967-re eljutottak a popzenét művészet rangjára emelő Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (Bors őrmester) albumig, egybehangzó vélemény szerint minden idők legjobb nagylemezét alkotva meg.

Az együttesen belül azonban egyre erősebbek lettek a feszültségek, s 1970-ben Lennon és McCartney dühös szakmai, személyes és pénzügyi viták közepette búcsút intett egymásnak.

A gombafejűek közül szólóban minden kétséget kizáróan Paul futotta be a legsikeresebb karriert. 1969-ben másodszor is megnősült, feleségével, Lindával Wings néven együttest alapított, turnézott, sikerszámokat írt. Életének talán legnehezebb éve 1980 volt, amikor előbb marihuána birtoklásáért kapcsolták le, majd következett John Lennon meggyilkolása, akivel nem sokkal korábban békült ki.

Paul és lánya, Beatrice McCartney még 2011-ben. Fotó: Rex features

Paul a nosztalgiára vágyók kedvéért énekli a Beatles idejéből származó dalokat is, 2012-ben a londoni Hyde Parkban ő volt Bruce Springsteen meglepetésvendége. Az amerikai zenész szavai szerint ötven évet várt erre az alkalomra, de az örömzenélés rövidre sikerült, két Beatles-szám eljátszása után a hatóságok a zárórára hivatkozva kikapcsolták az áramot a színpadon.

1997-ben II. Erzsébet brit királynő lovaggá ütötte, így a Sir címet is neve elé írhatja. A kitüntetést nem zenei munkásságáért, hanem emberbaráti tevékenységéért kapta, mert popfőiskolát alapított, s lelkesen támogatja a legkülönfélébb humanitárius szervezeteket. A Beatles tagjaként már megkapta a Brit Birodalmi Rend tagja (MBE) kitüntetést, ez akkoriban hatalmas vihart kavart, számos korábbi kitüntetett küldte vissza érmét, mert nem akart osztozni a címen “a gombafejű narkósokkal”.

Emellett tagja a brit Királyi Zeneakadémiának, megkapta az amerikai Kennedy Központ díját és nem amerikai állampolgárként először a Gershwin-díjat. A zenész jelenleg harmadik feleségével, egy amerikai üzletasszonnyal él, előző házasságaiból öt gyereke született, közülük Stella elismert divattervező.

Paul McCartney és neje, Nancy Shevell. Fotó: MTI/EPA

Sir Paulról még tudni érdemes, hogy valahol a világon minden percben felhangzik egy dala. A Guinness-rekordok szerint minden idők legsikeresebb zeneszerzője és előadóművésze, aki több mint százmillió lemezt és ugyanennyi kislemezt adott el. Harminckét dala volt első az amerikai slágerlistán, Angliában pedig a liverpooli filharmonikusokkal készített Liverpool Oratorio a klasszikus zenei lista élére is felkerült. Természetesen a rockzene halhatatlanja, méghozzá kétszeresen is, egyszer mint a Beatles tagja, egyszer pedig a saját jogán, Grammy-díjból 21-et őriz odahaza.