A tavaszi ülésszak legfontosabb ügyeiről

Védjük meg Magyarországot, védjük meg a magyar családokat, védjük meg a szuverenitásunkat, a függetlenségünket, hogy mi magunk tudjunk a saját sorsunkról, életünkről dönteni, ne pedig Brüsszel!

2017. június 19. 10:25

- Támogattuk a kormány minden olyan erőfeszítését, amellyel a nyugdíjasokat, és a gyermekeket, azaz a magyar családokat segítette, – hangsúlyozta napirend előtti parlamenti gyorsértékelésében a KDNP politikusa.

SZÁSZFALVI LÁSZLÓ : - Képviselőtársaim! A Kereszténydemokrata Néppárt számára a tavaszi ülésszakban is a magyar családok védelme és támogatása volt a legfontosabb célkitűzés. A család a társadalom legfontosabb alapsejtje; egészséges, erős társadalom csak egészséges, erős családokból épülhet föl. Szemléletünk szerint a család a szülők, nagyszülők és gyermekek élő közössége, amelyet együtt kell látnunk, és amelyet egységes, komplex módon kell segítenünk, erősítenünk és támogatnunk! Ezért támogattuk a kormány minden olyan erőfeszítését, amellyel a nyugdíjasokat, a szülők korosztályát, illetve a gyermekeket, azaz a magyar családokat segítette.

- Az elmúlt hét évben, választási ígéretünknek megfelelően, megőriztük a nyugdíjak vásárlóértékét, sőt azon felül is visszaadtuk a nyugdíjasoknak a szocialisták által elvett 13. havi nyugdíját. Ezenfelül tavaly év végén minden nyugdíjas 10 ezer forintos Erzsébet-utalványt kaphatott. A gazdaság jó teljesítményének köszönhetően pedig ma már arról beszélhetünk reálisan, hogy a következő évben a törvénynek megfelelő nyugdíjemelés mellett nyugdíjprémiumot is fizethetünk a nyugdíjasoknak.

- A szülők korosztálya tekintetében az elmúlt hét évben nemcsak a „segély helyett munkát” programnak megfelelően a munkahelyteremtés, a foglalkoztatás bővítése és erősítése volt a célkitűzésünk, hanem a béremelés programja is. Számtalan területen megindultak az életpályamodellek, a családi adórendszer létrehozása és kibővítése, valamint az elmúlt 27 év legnagyobb arányú minimálbér- és garantáltbérminimum-fejlesztése segítette a családok erősödését. A gyermekek korosztályát pedig a családtámogatási rendszer széles pénzügyi és intézményi hálózata segíti és támogatja.

- Két konkrét területet külön is fontosnak tartok, az elmúlt hónapokból. Az egyik a végrehajtási törvény módosítása volt, amellyel a kiszolgáltatott helyzetbe került családokat segítettük. A kormány az évek folyamán több adósmentő csomagot hozott létre a bajba jutott adósok megsegítésére: végtörlesztés, árfolyamgát, forintosítás, családi csődvédelem vagy a Nemzeti Eszközkezelő. Ezek több százezer családot segítettek, illetve emeltek ki abból a helyzetből, amelybe a devizahitelek juttatták őket. De így is van még több mint százezer olyan család, amelyek nem tudják a törlesztéseket fizetni, és három hónapnál hosszabb idő óta nem fizettek. Az ő megsegítésükre fogadtuk el ‑ a javaslatunkra ‑ a végrehajtási törvény módosítását, amely lehetővé teszi, hogy a lakóingatlan árverése esetén a kikiáltási áron tehető csak érvényes vételi ajánlat, szemben a korábbi 70 százalékkal. Többszöri árverés esetén a lakóingatlanra legalább a kikiáltási ár 90 százalékának megfelelő összeggel tett érvényes vételi ajánlat lehet érvényes, ha a folyamatos árverezés iránti hirdetmény közzététele óta egy év eltelt, és a lakóingatlan még nem került érvényesítésre. Ezzel az intézkedéssel majd’ 150 ezer családon tudtunk segíteni.

- A másik, a 2018. évi költségvetés, annak is a családtámogatási fejezete. A gyermekeket vállaló és nevelő családok támogatására jövőre mintegy 1900 milliárd forintot, az idei évihez képest mintegy 8 százalékkal többet, körülbelül 140 milliárd forinttal többet fordíthatunk. Mindez 2010-hez képest kétszer akkora összeget, forrást jelent a családok támogatására. A gyermekek táboroztatására az Erzsébet-program keretén belül 2018-ban több mint 5 milliárd forint áll rendelkezésre, az ingyenes gyermekétkeztetésre majd’ 80 milliárd forintot költhetünk, illetve az ingyenes tankönyvprogram, amely már több mint 1 millió gyermeket fog támogatni, szintén ezeket a családokat és gyermekeket segíti.

- Végül egy mondatban hadd emlékezzek meg a nemzeti konzultációról is, amely a magyar emberek véleményével támogatja a magyar kormánynak a politikáját, amelynek az a lényege, hogy védjük meg Magyarországot, védjük meg a magyar családokat, védjük meg a szuverenitásunkat, a függetlenségünket, hogy mi magunk tudjunk a saját sorsunkról, életünkről dönteni, ne pedig Brüsszel! Támogatjuk továbbra is a kormány ezen erőfeszítéseit! (Taps a kormányzó pártok padsoraiban.)

***

RÉTVÁRI BENCE, (Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára): - Képviselő Úr! A 2010 előtti vitákhoz képest abban különböznek a mostani viták, a mostani felszólalások, hogy azzal kapcsolatban vitatkoznak vagy cserélnek eszmét a képviselők most már a Tisztelt Házban, hogy melyik ágazat, milyen ütemezésben, mennyivel kapjon többet, hol, miként növekedjenek a bérek, hol növekedjen két év alatt, hol növekedjen négy év alatt, hol indult már el és folytatódjanak a béremelések. Ez teljesen más vita ahhoz képest, amit 2010-ben örökölt ez a kormányzat, ahol mindenhol egyhavi bér elvételéről volt szó, megszorításról volt szó, kevesebb összegről volt szó, vagy arról volt szó, hogy az embereknek kellett fizetniük vizitdíjban, kórházi napidíjban a tervek szerint azért, hogy azokat a közszolgáltatásokat megkapják, amelyeket 2010 óta teljes mértékben ingyenesen kapnak meg. És beszélhetünk itt még akár a nyugdíjasokról is, hiszen őket sújtotta az egyik legjobban az az időszak, amikor egyhavi juttatást elvettek tőlük, és nagyon sok minden drágult, ami a hétköznapi életszükségleteikhez szükséges.

- Ehhez képest most már arról beszélünk évről évre, hogy a kevés pénzből gazdálkodó emberek számára a legalapvetőbb élelmiszerek áfája a legalacsonyabb szintű Magyarországon, a legkisebb közteherrel sújtjuk azokat a termékeket, amelyeket ezek az emberek is vásárolnak, és számukra a legnagyobb nehézség ezeknek a kifizetése. Arról beszélhetünk, hogy mennyivel több ember dolgozik, mennyivel több embernek van segély helyett munkajövedelme. És mindemellett az oktatás, az egészségügy területén is sok-sok újdonság, pozitív fejlemény történt a tavaszi ülésszak során. Az oktatás területén talán az egyik legfontosabb, hogy idén szeptember 1-jétől most már minden általános iskolás ingyen fogja megkapni a tankönyvcsomagját. Azt mondtuk, hogy ez nem egy szociális juttatás, nem egy családtámogatási juttatás, nemcsak a szegény gyerekeknek jár ingyen, hanem mindenkinek ingyenesen jár, hiszen a családoktól ezt a terhet a kormányzat, az állam átvállalja, és felgyorsítottuk ezt a programot.

- A legkiválóbb diákok ösztönzését az „Új nemzeti kiválóság” programmal kívánjuk elősegíteni hallgatók és oktatók esetében egyaránt, kutatásokra; ez, szintén az idei döntésünk nyomán, 2,2 milliárd forintról 4 milliárd forintra emelkedik.

- Az egészségügyben benne vagyunk az ágazat legnagyobb béremelési programjában, egy 26,5 százalékos béremelés már megtörtént tavaly, idén folytatódik 12 százalékkal. - A mentősök esetében januártól plusz 10 százalék következik, majd jövő novemberben további 8 és 8 százalék az ápolók esetében. Az orvosok esetében pedig már megtörtént a 107 ezer forintos emelés, és az idei évben egy tovább 100 ezer forintos emelés következik. Ez a 207 ezer forintos orvosibér-emelés, azt hiszem, egy olyan nagyságrend, amit 2010 környékén kevesen gondoltak volna, hogy Magyarország tud olyan erőssé válni, hogy két év alatt 207 ezer forinttal tudja megnövelni az orvosok fizetését. Itt nagy lemaradásban van Magyarország, nemcsak az elmúlt 25 évben, hanem azt mondhatjuk, hogy az elmúlt évtizedekben, generációkban is nagyon nagy lemaradás van az egészségügyi bérekben. Itt most egy nagyon radikális emelésre került sor. Szerintem kevesen emlékeznek arra, hogy volt-e valaha is hasonló.

- A rendszerváltás óta biztos nem volt hasonló mértékű egészségügyi béremelés, ráadásul ez a gazdaság teljesítményén alapszik, nem pedig hiteleken. Fontos, hogy immár a harmadik olyan évet éljük meg, amikor az alapellátásban dolgozó háziorvosok havi bevétele, kártyapénze, pontpénze, ahogy korábban hívták, 130 ezer forinttal emelkedik. Ez a tavalyi évben is, a tavalyelőtti évben is emelkedett 130-130 ezer forinttal havonta, és a jövő esztendőbeli költségvetésben is ezt tervezik, hogy további emelkedés legyen várható. A háziorvosok számára tehát nem egy egyszeri emelésről, nem egy egyszeri, kvázi gesztusról vagy kampányjellegű ígéretről van szó, hanem egy kiszámítható, hosszú távú programról, amelyben nő a praxisok finanszírozhatósága, és egy fiatal orvos vagy egy háziorvos számára perspektívát jelent háziorvosként dolgozni, hiszen ez évek óta emelkedik.

- Említhetem a rezidenstámogatási programot is, már 3800 fiatal vett benne részt, de az idei év döntései közül fontos, hogy a háziorvosi letelepedési pályázatnak az idei pályázati összegeit majdnem megdupláztuk, hiszen most már akár 20 millió forint vissza nem térítendő, szabadon felhasználható letelepedési támogatást kap az az orvos, aki régebb óta betöltetlen háziorvosi praxist tölt be. És még folytathatnám, hogy mennyi mindent sikerült az elmúlt pár hónapban is pozitív döntésként meghozni… (Taps a kormányzó pártok padsoraiban.)

Bartha Szabó József