Felmerült Vona Gábor leváltása a jobbikban?

A Jobbik felső vezetésében is többen aggódnak már amiatt, hogy Vona Gábor korrupciós ügybe vitte a pártot a plakátkampánnyal. A Híradó.hu szerint egyesek nem akarják megvárni, amíg Vona az egész pártot magával rántja, akár anyagilag is, ezért már felvetődött az elnök leváltása.

2017. június 19. 08:48

Az Origó.hu is arról értesült: az elnökség megdöbbent, hogy a piaci árnál sokkal olcsóbban kapták Simicska Lajostól a plakáthelyeket, és ráadásul ezt a Jobbik péntek este kiadott közleményében lényegében elismerték. Az adatokból ugyanis kiderült, hogy áprilisban és májusban a Simicska érdekeltségébe tartozó Publimont Kft. és a Mahir Cityposter Kft. hirdetési felületeit plakátonként napi szinten mindössze 233 forintért kapták meg, ami a piaci ár töredéke. A pártelnökségben is egyre többen teszik fel a kérdést: mi a személyes haszna Vona Gábornak az ügyletből? Az Origó.hu szerint a Jobbikban többen meg akarják tudni, hogy ­kap-e pénzt Vona Gábor Simicskától közvetlenül is, úgymond saját használatra.

A párt saját bevallása szerint azért árulta el végre, mennyit fizettek a Simicska érdekeltségébe tartozó cégeknek, mert a Fidesz–KDNP politikusai és a kormány propagandasajtója „orbitális hazugságokat állít a Jobbik óriás­plakát-kampányáról. Akkor is hazudnak, amikor azzal vádolnak minket, hogy 2,5 milliárdba került volna eddig a közterületi kampányunk.” ­Szabó Gábor pártigazgató és Schön Péter gazdasági igazgató feltehetőleg ezt cáfolandó közölte, hogy áprilisra vonatkozóan 27 359 917 forintba, májusra pedig 26 797 472 forintba került a Jobbik közterületi kampánya.

Még azt is hozzáteszik: „Ezekben a számokban természetesen még nincsenek benne a rongálás miatti költségek: sérült eszközök, csereplakátok és az újraragasztás költségei. Ezeknek az előreláthatólag többmilliós költségeknek az összesítése még folyamatban van.” Tekintettel arra, hogy a párt egy hete azt is nyilvánosságra hozta, hogy valójában hány plakáthelyet vettek igénybe a két cégnél, könnyen kiszámítható, hogy a Jobbik a piaci árnál sokkal olcsóbban, sőt, szinte ingyen jutott plakáthelyekhez.

A két hónapra fizetett összeg összesen bruttó 54 157 389, nettó 42 643 613 forint lehetett. Ha azt nézzük, hogy áprilisban összesen 3375, míg májusban 3331 plakáthelyet vettek bérbe, plakátonként a két hónapra átlagosan összesen 14 214 forintot, napi szinten pedig 233 forintot fizettek, ami jelentősen a pia­ci ár alatt van. Mindez azért is érdekes, mert korábban a Jobbik képviselői többször leszögezték, hogy a piaci szokásoknak megfelelő szerződést kötöttek Simicska Lajos cégeivel. A valódi piaci viszonyok alapján a párt által eredetileg közölt 2000-2500 plakáttal számolva is már legalább kétmilliárd forintba kellett volna kerülnie az akciónak.

Apáti István, a Jobbik parlamenti képviselője tegnap annyit közölt: pártja plakátkampányának sarokszámait nyilvánosságra hozták, annak minden további részlete, például a plakátok egyenkénti ára üzleti titoknak számít, ugyanakkor ennek ellenére elérhetők az Állami Számvevőszék „sólyomszemű” ellenőreinek. – A Jobbiknak tehát nincs takargatnivalója az ügyben, Simicska Lajos nem tett szívességet a pártnak – szögezte le. A Fidesz szerint a Jobbik folytatja a mellébeszélést és a titkolózást arról, hogy valójában mekkora támogatásért „adták a lelküket Simicska Lajosnak”. – A most napvilágra került számok is azt támasztják alá, hogy a Jobbik egy korrupt párt, amelyet Simicska Lajos megvásárolt – fogalmazott lapunknak Halász János, a Fidesz-frakció szóvivője. Ráadásul – mint mondta – azt továbbra sem lehet tudni, hogy ezt az összeget a Jobbik kifizette-e, illetve hogy mit kért tőlük Simicska Lajos mindezért cserébe.

Halász János szerint ez az eset is azt bizonyítja, hogy szükség van a „lex csicskára”, vagyis a pártok átlátható finanszírozását biztosító törvényre, amellyel megszűnhet az „égbekiáltó korrupció”, és amelyet – reményei szerint – a héten elfogad a parlament.

Ismert: a NAV költségvetési csalás gyanúja miatt indított nyomozást Simicska Lajos plakátcégeinél. A hatóság gyanúja szerint a Publimont Kft. és Mahir Cityposter Kft. megtéveszthette a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt azzal, hogy lényegesen kevesebb hirdetési felületet vallott be annál, mint amennyit valójában a Jobbik rendelkezésére bocsátottak.

Így a szolgáltatás értéke, költsége, valamint a Jobbiknak nyújtott kedvezmény is lényegesen nagyobb az eddig közölt adatoknál. A plakátok valós és a Jobbik által bevallott száma közötti lényeges eltérés, valamint a kampány finanszírozásának átláthatatlansága nemcsak a költségvetési csalás, hanem a tiltott kampány-, illetve pártfinanszírozás gyanúját is fölveti.

Eltérő nyilatkozatok Április 2. Jakab Péter szóvivő: „Kereken 2000 plakát kihelyezéséről állapodtunk meg a két céggel, és egy hónapig lehet majd látni azokat.”

Április 3. Jobbik-sajtóosztály: Országszerte több mint 2000 plakátot helyeznek ki.

Április 5. Vona Gábor: 2500 plakáthelyről van szó. A párt sajtóosztálya: 2000 plakátról van szó. Mirkóczki Ádám szóvivő 2400, illetve 2340-egynéhány plakátról beszélt.

Április 7. Szabó Gábor, a Jobbik pártigazgatója a Népszavának: egész pontosan 2468 óriásplakáthelyet vásároltak a Publimont és a Mahir Cityposter Kft.-től. Schön Péter, a Jobbik gazdasági igazgatója: A megállapodásról annyit el lehet mondani, hogy piaci alapú megállapodás, és ennek megfelelő az árazása is.

Április 19. Vona Gábor a Vona7-ben: Hitelt kellett fölvennünk a kampány finanszírozására, a pontos összegről a pártigazgató tud konkrét számokat mondani.

Április 26. Vona Gábor a Vona7-ben 2467-68 plakátról tesz említést.

Április 30. Jakab Péter szóvivő: Az óriásplakátokat részben megtakarításból, részben folyószámlahitelből finanszírozzuk.

Május 3. Mikróczki Ádám az ATV-n: 2468 plakátról van szó áprilisra és 2340-egynéhányról májusra. Szabó Gábor a Magyar Idők megkeresésére: Az áprilisi plakátkampányhoz 2468 óriásplakátot, a májusi plakátkampányunk 2322 óriásplakátot vettünk igénybe.

Június 1. Jakab Péter szóvivő 2224 plakáthelyről beszélt. Üzleti titokra hivatkozva ekkor sem kívánt beszámolni a részletekről. Azt elmondta, hogy 150 millió forint folyószámlahitelt vettek fel részben erre, részben működési kiadásokra, tehát még csak nem is az egész kampányra.

Június 13. A Jobbik sajtóosztálya nyilvánosságra hozta a plakátok számát. Eszerint áprilisban az alábbi hirdetéseket helyezték ki: 2468 óriásplakát, 312 citylight plakát, 292 darab dupla citylight és 303 hirdetőoszlop. Májusban 2470 óriásplakát, 300 citylight, 304 hirdetőoszlop és 257 dupla citylight. Júniusban 2220-2510 óriásplakát (2498), 290-300 citylight (296), 300-310 hirdetőoszlop (306), valamint 270-290 dupla citylight (283).

