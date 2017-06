Magyarország elkötelezett a Kínával való együttműködésben

Magyarország elkötelezett a Kínával folytatott együttműködés ügyében, és motorja kíván lenni a Kína és a kelet-közép-európai térség egészségügyi együttműködésének - mondta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a kelet-közép-európai országok és Kína egészségügyi minisztereinek hétfői budapesti szakmai konferenciáján.

2017. június 19. 16:15

A tanácskozást megnyitó beszédében Semjén Zsolt hangsúlyozta: itt az idő, hogy ne csak pénzügyi és ipari, hanem egészségügyi és egészséggazdasági területen is legyen együttműködés Kína és a térség között, ennek kíván motorja és aktív építője lenni Magyarország. Úgy vélte: a konferencia visszajelzés arról, hogy Magyarország egészségügyi teljesítménye nemzetközi téren is figyelemreméltó, és más országoknak is hasznos példát nyújthat. A miniszterelnök-helyettes felhívta a figyelmet arra, hogy a kelet-közép-európai országok az Európai Unió tagjaiként az egyik legversenyképesebb, a gazdasági növekedés terén az egyik legprosperálóbb térséget jelentik a világon, Kína pedig a világ egyik legnagyobb gazdasága. Úgy vélte: amikor két dinamikusan fejlődő térség összefog, abból nagy dolgok születhetnek, és különösen igaz ez akkor, amikor az egyik legfontosabb téma, az egészségügy hozza össze a feleket.

Hangsúlyozta: Kína nyitott Közép-Európa felé, ami az "egy övezet egy út politikájában" ölt testet, Magyarország pedig, más közép-európai országokhoz hasonlóan meghirdette a keleti nyitás politikát, amelynek célja, hogy Magyarországra, illetve a térségbe érkezzen az Európába irányuló kínai befektetések jelentős része. Üdvözölte, hogy a kínai vállalatok egyre aktívabbak a térségben, és úgy vélte, hogy a rohamosan fejlődő Kínának a 21. században számos területen kulcsszerepe lehet, a globális terrorizmus elleni harctól kezdve a stabil világkereskedelmen át, a tudástőke gyarapításáig.

A miniszter Közép-Európát a világ egyik látványosan erősödő régiójának nevezte, és - mint mondta - bízik abban, hogy "az első ligában játszó" Kína számára jó partnerek tudnak lenni. Balog Zoltán beszámolt a konferencia közös nyilatkozatáról is, amelyben ismertetése szerint lényeges elem, hogy a betegségközpontú szemléletet felváltsa a megelőzés, valamint helyet kapott benne a tradicionális gyógyászat, a fertőző betegségek elleni küzdelem, az egészségügyi rendszerrel kapcsolatos tapasztalatcsere, valamint a gyógy- és egészségturizmusban rejlő lehetőségek.

Li Pin, Kína egészségügyi és családtervezési minisztere arról beszélt, hogy a kínai kormány nagy jelentőséget tulajdonít minden intézményi együttműködésnek Kelet-Közép-Európával. Felidézve az előző két, Csehországban és Kínában tartott találkozó eredményeit, úgy vélte: az elmúlt évek egészségügyi együttműködése gyümölcsöző eredményeket hozott, a kórházi kooperációban, a szakképzésben, az egészségpolitikai tapasztalatcserében és a közegészségügy fejlesztésében.

Hangsúlyozta: a kelet-közép-európai régió mindig gyakorlatias módon, az ősi kínai kultúrát tisztelve törekedett jó gazdasági kapcsolatokra a Kínai Népköztársasággal, és a Budapesten létesítendő hagyományos kínai gyógyászati központ új lendületet ad ennek az együttműködésnek. Mint mondta, a hagyományos kínai gyógyászat megelőzésközpontú és a magyar egészségpolitikai stratégia középpontjában is a prevenció áll.

Liu Jen-Tung, a kínai Államtanács elnökhelyettese köszönetét fejezte ki a magyar kormánynak, hogy megszervezték a konferenciát és fontosnak nevezte, hogy a kínai gyógyászat nemcsak egészségügyi, hanem kulturális kapocsként is megjelenik a térségben.

A harmadik alkalommal megrendezett többnapos találkozó része a 16 kelet-közép-európai országot, valamint Kínát magába foglaló 16+1 formátumú együttműködésnek. A szakmai konferencia négy témával foglalkozik: népegészségügyi programokkal, kórházak közötti együttműködéssel, egészségpolitikai kutatásokkal és hagyományos kínai gyógyászattal.

MTI