Hattyú-Doll?

Alighanem a hattyúdala lesz Thomas Doll edzőnek az Európa Liga selejtező második fordulójának visszavágója Herningben.

2017. július 14. 18:18

Alighanem a hattyúdala lesz Thomas Doll edzőnek az Európa Liga selejtező második fordulójának visszavágója Herningben. A dán Midtjyllandtől idehaza elszenvedett 4:2-es vereség világossá tette, hogy Doll-lal nincs jövője a Ferencvárosnak.

A 2014-es idény – Doll kezdése – óta a Fradi nulla a nemzetközi mezőnyben.

Thomas Doll vezetése alatt az FTC a nemzetközi kupában sorra mindjárt a kezdet kezdetén elvérzik. Legutóbb egy albán csapat ellen idehaza megalázó körülmények között bukott el a csapat, állítólag utóbb a teljes bajnokságra rányomta bélyegét ez a súlyos blama.

Dollnak már – legkésőbb – tavaly önként távoznia kellett volna.

Nem lépte meg, és a sors furcsa fordulata: most egy tulajdonképpen jó mérkőzést vívó Ferencváros tette vakítóan világossá, hogy Doll tarthatatlan a vezetőedzői poszton. Maga Doll is ezúttal jól felkészítette a csapatot.

Sorrendben a negyedik bukás azonban lenullázta a trénert.

Neki is látnia kell: ez a kudarcsorozat nevetségessé tette őt is, a Ferencvárost is, és sajnos a magyar futballt is. Önként kell mennie, hiszen állítólag a szerződésébe foglalt bánatpénz irdatlanul nagy, a klub nem vállalhatja ezt a költséget.

Ezért évek óta kénytelen tűrni a kudarcokat az Üllői út.

A Groupama Arénában elszenvedett vereség a magyar futball mélyrepülését is érzékelteti. A szélsőséges svájci játékvezető ugyanis azért merte a 11-es megítélése után ráadásként ki is állítani a magyar védőt, mert tudta, hogy az Andorrában leszerepelő magyar labdarúgással ezt megteheti.

Andorra Franzstadtban is kísértett.

A Magyar Labdarúgó Szövetség újabb kudarca ez a tizenegyes is. Az MLSZ vezetősége hosszú évek óta képtelen kialakítani olyan bajnokságot, amely versenyképes futball állítana elő a méregdrágán összevásárolt idegen játékosokkal.

És a méregdrága edzőkkel.

Egy másik német edző, Michael Oenning is csúfosan megbukott, ő a Vasassal. A nagy múltú együttes idegenben is, itthon is vereséget szenvedett: idehaza háromgólosat. A trénernek mennie kellene, neki is önként, de ő sem teszi.

Tenyérbe mászóan magabiztos szerzet.

Már előre látjuk, hogy ha a Vasas a magyar bajnokságban akár a Fradit, akár a Honvédot, netán a Videotont véletlenül megveri, Michael Oenning milyen bődületes önelégültséggel adja majd le nyilatkozatát, önmagát az egekbe menesztve.

Pedig nem az itthoni bajnokságban kell jól szerepelniük a magyar csapatoknak.

Természetesen ez előföltétel a nemzetközi szerepléshez, de itthoni győzelemmel nem fürösztheti magát dicsfényben az, aki a nemzetközi megmérettetésről kettős – és csúfos – vereséggel távozik. A kispadról kellene távoznia, más országot boldogítani dilettantizmusával.

Visszatérve Dollhoz: őt már a közönség is leírta.

Noha a dán klubcsapat ellen jó mérkőzésre lehetett számítani, és maga a küzdelem valóban pezsgő volt, a legnépszerűbbnek mondott magyar gárda otthonában kongott az ürességtől a lelátó nagy része. Doll tehetetlensége már nem érdekli a rajongókat.

Ezért Hattyú-Doll lesz a herningi föllépés: így is, úgy is.

A magyar futballt az ötlettelen sportvezetőségek sántították le: nem véletlen, hogy NB-I-ünk pénzbeli értékét töredékre süllyesztette a nemzetközi mérce, és a magyar játékosok ára is az amatőrök szintjére esett a nyugati futballistapiacon.

Pedig országunk nem maradhat a lesajnálható futballkategóriában.

Civil futballműhely egyelőre nem szerveződik, az MLSZ önkritikájának – és önkéntes vérfrissítésének - semmi jele és esélye, így a jobb hazai labdarúgásra vágyó szurkolók vélhetően csak egy segítőerőben bízhatnak.

A Gondviselésben.

Kovács G. Tibor