Lehet Más(napos) a Politika

2017. augusztus 9. 21:48

Saját kérésére etikai vizsgálat indul Ungár Péter ellen, miután az LMP elnökségi tagja annyira sokat ivott a Momentum bodajki Nyitás Fesztiválján, hogy kidobták a biztonsági őrök. Az ügyről elsőként beszámoló Azonnali.hu.-nak Hajnal Miklós, a Momentum szóvivője azt mondta: Ungárnak el kellett hagynia a fesztivál helyszínét, miután "minősíthetetlenül viselkedett". A szervezők beszámolója szerint egy nőt és egy férfit is zaklatott, utóbbinak a sátrába mászott be, de összetűzésbe keveredett egy biztonsági őrrel is. A Momentum vezetése a zaklatásokról csak másnap értesült, ezután valamennyi rendezvényükről kitiltották. Ungár az egészet úgy kommentálta: "az Azonnali buliján részegebb voltam, mint a Nyitás fesztiválon, és mégis, annak szép vége lett". Azt is hozzátette: nem teregeti ki, melyik momentumos mennyit ivott a fesztiválon, mert úrifiú.

Berúgott, így kirúgta a Momentum Ungárt

Sok ballibsi, álértelmiségi pöcs, akik szerint az erkölcsi alapvetések csak mindenki másra vonatkoznak, az ő baráti körükre nem. “Rock and roll”, “hősöm” (mondja az LMP-s kézben lévő Reflektor meg Szomszédok forever), mi? Megnézném, mennyire lenne rock and roll, ha a te lányodra vagy fiadra mászna rá valaki az akarata ellenére. A haveroknak (meg a pártnak) ilyenkor minimum kussolni kéne, nem még bevédeni azzal, hogy ők is szoktak bulikázni. – írta Soproni Tamás a Facebookon. Soproni arra a hírre utalt, hogy nemrég kiderült, a részeg Ungár Pétert ki kellett rakni a Momentum fesztiváljáról, mert a párt szerint embereket zaklatott. Az LMP elnökségi tagja az Azonnali.hu-nak mondta el, hogy nem tudja, mi történt, de volt már ennél részegebb is.

Népszava - 24.hu