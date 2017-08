Tyúkszaros névnapi üdvözlet

Ilyen, amikor Monika (rövid o-val) szívből köszönt

2017. augusztus 10. 22:38

Nem, nem kell találgatni, segítek. Augusztus 10. Lőrinc napja.

A Lőrinc hangból álló férfi név. Ezt nem tudom, mit jelent, mindenesetre ezt írja róla a nevnaplap.hu, mint hiteles forrás.

A név latin eredetű, a Laurentius névből. Jelentése: babérkoszorúval díszített. A kilencvenes években ritkán fordult elő, a kétezres években volt olyan év, amikor benne volt az első százban.

A Lőrinc név becézése: Lőrincke, Lőri, Lőrike, Lóci, Lőci. Újabban Lölöként is szólítják.

A Lőrinc nevet viselők jellemzése: legnagyobb elismerés számára, ha értékelik munkáját. Gyakran túlhajszolja magát, nem ismer lehetetlen feladatot.

Lássuk, hazánk egyes számú Lőrince milyen elismerésekben részesült fárasztó, embert próbáló munkájáért (a 24.huösszeállítása):

Továbbra is felívelő pályán van az ország ötödik leggazdagabb emberének tartott, egy év alatt 100 milliárdos becsült vagyongyarapodást felmutató Mészáros Lőrinc. És ez nemcsak abból látszik, hogy cégével együtt megszerezte az ötödik legnagyobb hazai bank, az MKB fele fölötti befolyást.

A nagyobb forgalmú cégeinek tavalyi gazdálkodásáról szóló beszámolókat átnézve az a kép rajzolódik ki: még akkor is soha nem látott profitot fialt a birodalom, ha voltak cégek, amelyeknek a forgalma jelentősen esett. Így rekordösszeg állt a házhoz Mészároséknál.

A felcsúti polgármester egyik fő cége a feleségével fele-fele arányban tulajdonolt Mészáros és Mészáros Kft., amely az építőiparban erős. Mivel azonban az uniós projektek csak nehezen indulnak be, ez a cég megtorpant tavaly: az árbevétele a megelőző évihez képest megfeleződött, de azért így is 9,2 milliárdot tett ki. A nyereség is hasonló pályát írt le: 1,7 milliárd adózott eredményt tud felmutatni a vállalkozás, amit csaknem teljes egészében ki is vesz a cégből osztalékként a Mészáros-házaspár.

Az agrárbirodalmának központi cége, a növénytermesztéssel, állattenyésztéssel, húskészítmények előállításával, malomiparral foglalkozó Búzakalász 66 Felcsút Kft. sem volt sokkal jobb bőrben, árbevétele minimálisan, 1,8-ról 1,6 milliárdra, a nyeresége 285 millióról 17,5 millióra esett.

Viszont a vasútépítésekkel és a felújítással, villamosberendezések gyártásával foglalkozó R-Kord Kft. igazán nagyot kaszált. Árbevétele csaknem megháromszorozódva 17 milliárdra, a profitja megötszöröződve 3,6 milliárd forintra nőtt – utóbbit ki is vette a cég egyszemélyi tulajonosa, Mészáros Lőrinc osztalékként.

Az ásványvízbiznisz bejött, az agrárcég szenved Mészáros érdekeltségének számít mások mellett a Vivienvíz Kft., ami ásványvizet állít elő, ennek árbevétele megnégyszereződött, a profitja meghatszorozódott egyetlen év alatt. Az agrárbirodalmának másik fő cégének tartott Aranykorona Zrt. árbevételben duplázódott, az adózott eredménye azonban az ötödére esett.

Ezzel elérünk oda, hogy a cégekben képződött nyereségből minden eddiginél több osztalék ütötte Orbán Viktor jó barátjának a markát.

Több vállalkozásánál nem fizettek osztalékot, de így is 5,2 milliárd forintot vesz ki a Mészáros-házaspár a vállalataiból. (A Mészároshoz köthető cégekből száznál is több van, azokat folyamatosan nézzük, és ha valami érdekeset látunk, külön cikkben foglalkozunk vele.)

De érdemes még említést tenni két további ágazatról, amelyben érdekelt az egykori gázszerelő.

A klímabiznisz is jól fial. Két cégével is érdekelt ebben, mindkettőben 20-20 százaléknyi tulajdonrésze van. A CLH Hűtés- és Klímatechnikai Kft. 7,5 milliárdos, a CLH Klímaszervíz Kft. csaknem 1,7 milliárdos forgalmat tud felmutatni, a kettő profitja 50 millió forintra rúg.

A Népszabadságot tavaly ősszel bezáró Mediaworksot tulajdonló Opimus Group Nyrt. forgalma 11-ről 15 milliárdra hízott, igaz, ez csak ahhoz volt elég, hogy a megelőző évi 2,2 milliárdos veszteség apadjon 930 millióra. A lapfelvásárlásokhoz a pénzt 6,2 milliárdos kötvénykibocsátással előteremtő Opimus Press Zrt. ugyan szerény, 8 milliós nyereséget termelt, de ezt úgy, hogy a bő 100 milliós kamatfizetést az adósság után letudta a cég.

A Mészáros-féle vállalatbirodalom teljesítménye teljesen beleillik abba a nagy képbe, hogy a 2015. februári G-nap után kegyvesztett Simicska Lajos cégei már húsbavágóan érzik a miniszterelnökkel való szakítást, az új üdvöskék pedig fokozatosan nőnek egyre nagyobbra.

Mészáros Lőrinc ráadásul folyamatosan gyarapítja cégbirodalmát: az idén egyik vállalata felvásárolta a legnagyobb balatoni turisztikai vállalatot, a kempingek nagy részét birtokló Balatontouristot, feltűntDemján Sándor borászati cégei körül, beszállt egy energiacégbe, és immáron a gabonafeldolgozásban is érdekelt.

(A 2016-os céges beszámolókból több cikket is írtunk, amelyeket itt és itt gyűjtünk, a lista bővülni fog, mert még mindig érkeznek be dokumentumok a május 31-i leadási határidő után is.)

További boldog életet és vidám névnapot kívánunk Mészáros Lőrincnek, akár még egy fél éven át is.

A magunk részéről ezzel elébe mentünk mindenesetre annak a kormányzati nyomásnak, hogy kötelező legyen megünnepelnünk. Mi magunktól tesszük! Mert fontosabb a tyúkszaros életünk – ezen nem fog múlni, semmiből nem áll boldog névnapot kívánni. Hogy közben mit gondolunk, azt egyelőre még nem tervezi senki szabályozni.

Hogy a dinnyékkel mi lesz, azt nem tudjuk, de bele sem akarunk gondolni.

Török Monika: Jeles nap

huppa.hu

----------------------------------------------

Ui.: Cica, fecsegtél itt össze-vissza Laurentiusról, Lölökéről, meg Felcsútról, hát akkor kiegészítjük ezt a liberális zagyvalékot valami tudományossággal is, engedelmeddel.

Általánosan ismert hiedelem, hogy Lőrinc napja után nem jó a dinnye, mert Lőrinc belepisil. Ez manapság nem tűnik igaznak, hiszen még ilyenkor javában tart a dinnyeszezon, valószínűleg a szeptember 5-i Lőrinc-napra volt ez régen érvényes.

Igaz az ország más tájain csak a sárgadinnye lucskosságáról, lőrincességéről beszélnek. Kapolyon Lőrincet hugyosnak mondják, mert általa a dinnye és az uborka veszít értékéből.



A nap időjárásából az őszre következtetnek: ha szép, tiszta az idő, napfényes ősz lesz, jó bortermés várható (Lábod, Mesztegnyő). Állitólag Lőrinc-nap után a szúnyogok is csípősebbek (Kapoly). Ha esik, jó lesz a bortermés – mondják a buzsákiak.



Az angol-szász néphagyomány az augusztusi meteorhullást, azaz a hullócsillagokat nevezi Szent Lőrinc könnyeinek. Őket nem érinti a dinnyés probléma.

A legenda szerint II. (Szent) Sixtus pápa diakónusa (szerpapja) volt. A vértanú pápa elfogatásakor őrá bízta az egyház kincseit azzal, hogy ossza föl a szegények között. A pápa egyben azt is megjósolta, hogy három nap múlva ő is mártíromságra jut.

Lőrinc Sixtus végakarata szerint cselekedett. Amikor őt is letartóztatták, és az egyház értékeit rajta követelték, a szegényeket vezette a bíró elé, mondván: Íme, az egyház vagyona! Kegyetlen halált szenvedett (258. aug. 10.), rostélyon sütötték meg. Helyzetéhez mérten meghökkentő humorérzékről tett tanúságot. Amikor már sült a roston egy ideje, így szólt hóhérához: „Az egyik oldalam már megsült, fordíts a másik oldalamra!”

A pápája szomszédságában ünnepelt Lőrinc a IV. század óta az egyik legnépszerűbb szentje a kereszténységnek. Fiatalemberként ábrázolják, diakónusi dalmatikában. Attribútuma a boronára emlékeztető rostély. Mártíriuma a pecsenyévé pirító augusztusi forróság jelképe.

Jankovics Marcell: Jelkép-kalendárium

gondola