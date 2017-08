Natio contradictionis

A bősz demokraták éppen a demokrácia alapértékeit tapossák el, hogy nemzetüket megsemmisíthessék.

Históriánkban régen megfogalmazódott nemzetünk hivatása: natio contradictionis. Az ellenállás nemzete először a tatárjárás idején voltunk: IV. Béla már ifjan felismerte, hogy a magyarság a natio contradictionis szerepét tölti be a kontinensen.

Nyolc évszázad sistergett el fölöttünk.

Most megint benne találtuk magunkat e dicső, ám fölöttébb küzdelem teljes szerepben. IV. Bélának is szembe kellett néznie egyszerre a Keletről beözönlő brutalitással, és a Nyugatról settenkedő aljas gátlástalansággal. Az égiek mentették meg az Árpád-házat.

Majd másfél évszázados ellenállásban edződtünk – és fogytunk…

A „hálás” Nyugat a felszabadulást felszaba-dúlásnak értelmezte, és kirabolta az országot. Ugyanez a nyugat a XX. század elején körbenyeste, a század közepén martalékul a Keletnek odalökte, a század végén pedig „privatizálva” ismét kirabolta a magyarok földjét.

Natio contradictionis – immár a XXI. században.

A mai helyzetben talán nincs lényeges újdonság. Az oszmánhódítás is nyugati-keleti kollaborációban zajlott. Nándorfehérvárt oszmán zsoldosokként francia tüzérek lőtték. Párizs és Konstantinápoly között összecsattantak a pacsik – miközben Rigómező, majd az Alföld vérzett.

Magyarország csak a Keletnek állt ellen.

Most – perverziónak tűnik a kifejezés – kétfrontos harcra kényszerül Közép-Európa. Keletről a brutalitás tör be – ebben különösebb új nincsen. Nyugatról a fondorlat, az ármány, az álnokság, az alávalóság ömlik kikövezet mederben térségünkre.

Itthoni janicsár ármádia is ássa az árkokat buzgalmasan.

Az ellenállás nemzetére ma is fogcsikorgató próbatétel vár. Az egyik oldalon ott rohamoznak a legmodernebb zsebtelefonokkal, navigációs eszközökkel fölszerelt, hadi alakzatokba rendezett, ám pillanatnyilag fegyvertelen katonák.

Nyomasztó fenyegetést testesítenek meg.

A másik oldalon ott pöffeszkedik a gátlástalanul hazudozó, saját népét is tengerentúlra üldöző, lecserélő, megalázó Nyugat, amely Közép-Európát is húsdarálóba zavarná, pépes, könnyen szétrágható, majd üríthető masszává alakítaná.

És a harmadik az „ötödik”.

Mármint az ötödik hadoszlop, amely a társadalom testében mérgez, kaszabol, metél, csócsál, öl , hogy törölje, szétzúzza az ellenállás nemzetében épp az ellenállás szellemét. Spekulánsok pénzéből hizlalt, Mao vörös kiskönyvén kiokosított szélsőség pusztít belülről.

A veszély nagysága az oszmán évszázadokat idézi.

A keresztényellenesség azonos. A magyarellenesség most agresszívebb. A ravaszság most iskolázottabb és gátlástalanabb is. A Kelet és a Nyugat kollaborációja hihetetlenül és nehezen érthetően jól működik.

Két pogány közt préselődik az ellenállás nemzete.

A napi felvilágosító munka az egyik eszköz a natio contradictionis küldetésének teljesítéséhez. A közmédia dilettantizmusát a köznép kell, hogy ellensúlyozza. A képernyőről, a kibertérőből zúduló hazudozást akár a szájpropaganda gyakorlásával is hatástalanítani kell.

Előny, hogy a demokrácia a nemzetek oldalán izzik.

A nyugat kénytelen korlátozni a szólásszabadságot, a sajtószabadságot, és – szélsőséges esetekben – a személyi szabadságot is, hogy hazugságdiktatúráját fenntarthassa. A bősz demokraták éppen a demokrácia alapértékeit tapossák el, hogy nemzetüket megsemmisíthessék.

Közép-Európában demokráciával kell és lehet megvédeni a nemzetállamokat.

Kovács G. Tibor