Haja magyar népe

2017. augusztus 15. 22:58

Kádárt, az egykori hóhért mentegette az ATV-ben Lengyel László, aki mellesleg Botka Lászlónak az MSZP miniszterelnök-jelöltjének a tanácsadója.

„Kádár János a maga részéről – és ezt most pozitívan mondom – személyesen is hihetetlenül puritán ember volt, soha nem lopott. Ez a rendszer a vezetőjétől kezdve nyílt és durva korrupcióra épül. Láttam akkor is a félelemnek az eluralkodását. Félt az ország egy része. De kétségtelenül ma a félelemcsinálásban sokkal erőteljesebb ez a rezsim, sokkal brutálisabban lép föl, jóval kevésbé hagy eszközöket a szabad gondolkodásnak.”

Ez gyönyörű.

Csak, hogy tisztán lássunk: a Blogstar példaként hoz egy idézetet Kádár Jánostól az MSZMP Ideiglenes Központi Bizottsága 1957. április 2-ikai üléséről:

„Az országban aktivizálódnak, fellépnek, hatalmat ragadtak kezükbe horthysta katonatisztek, csendőrök s a többi. Ezeknek ügyét is komolyan kézbe kell venni, tárgyalni nem is kell. Meg kell csinálni a népbíróságot, s ahol csak olyan, volt horthystákkal találkozunk, akik vették maguknak a bátorságot és disznóságot csináltak, körmenetben kell bíróság elé állítani, halálra ítélni és kivégezni. Ezeket az ítéleteket nem kell az újságban lehozni.„

Lengyel, Botka és az egész szoci bagázs ismét elhelyezte magát a politikai térképen.

Magyaridok.hu