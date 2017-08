Tóta nem, W. igen

2017. augusztus 16. 22:46

Beledurrantott a nulláslisztbe Dúró Dóra, újrahangszerelt, örökzöld slágerrel. A demokrácia baja az, hogy túl sok a hülye, és ezért végső soron a hülyeség kormányoz. Az aktuális feldolgozásban a megoldás úgy hangzana, hogy aki nem végzett általános iskolát, attól vonjuk meg a választójogot, és akkor máris okosabb halmazt nyerünk, és a benne lévők majd nem a Fideszre fognak szavazni. Hanem, gondolom, a Jobbikra. A javaslat figyelemre méltóan mértéktartó. Eltekintve attól a ténytől, hogy az intelligencia nem egyenesen arányos a végzettséggel, az kihámozható, hogy a Jobbik alelnöke értelmesebb választói sokaságot tart kívánatosnak. De nem rohan túlságosan előre, már csak azért sem, mert ha ennél precízebb módszerrel kiválogatnánk Magyarország legokosabbjait, és csak ők szavazhatnának, akkor onnantól Dúró Dóra és pártja szomorúan, alulról szagolgatná a parlamenti küszöböt. És kétségbeesetten próbálna leigazolni legalább egyet a túlképzett választók közül, aki képes megválaszolni a kellemetlen kérdéseket. (...) A most piedesztálra emelt okos választó vagy tíz éve rá se néz a Jobbikra, Dúró Dórától pedig röhögőgörcsöt kap. Tóta W. Árpád: Világosítsd fel nemzeted 2017. 08. 16.

Jó reggelt, szegény, szerencsétlen magyarok. Megint szegényebbek lettünk egy sortűzzel. (...)

Mi sem egyszerűbb ennél: meg kell vonni a választójogot az ország legbutább öt vagy tíz százalékától. Nem lehet elégszer elmondani: a demokrácia, a teljes, válogatás nélküli választójog túlhaladott berendezkedés. Képesítés és képesség nélkül babakocsit sem lehet tologatni - na jó, azt éppen lehet, szintén sajnos -, nemhogy megmondani a frankót országlás ügyében. Motorhoz, autóhoz, kerti traktorhoz, katedrához és esztergagéphez tanulni kell - csak éppen a választáshoz nem kell. Mintha a politika nem volna veszélyes üzem.

Kerül amibe kerül, nem lehet elégszer hangoztatni: be kell vezetni az értelmi-tájékozottsági cenzust. Teszteljük a tisztelt polgárt, mielőtt kezébe adjuk a döntést; ugyan mondja már el, mint micsoda próbál ő most beleszólni Magyarország ügyeibe. Csak néhány egyszerű kérdés államformáról, történelemről, földrajzról - aztán elégséges fölött mehet szavazni, a legjobbak még szorzót is kaphatnak. Mert hadd érjen már többet annak a szavazata, aki nem az ingyenkonzervért és az ingyendemagógiáért jött voksolni. S ha majd az elmoszatosodott agyú alkoholbetegekkel nem kell számolnia egyik pártnak sem, ha nem lehet belőlük spontán rohamosztagot szervezni, ha az ő szimpátiájukért nem jár pont a játékban, és ha nem érezhetik úgy, hogy kíváncsi rájuk az ország - na akkor lehet elkezdeni a társadalmi párbeszédet. (...)

Tóta W. Árpád: Anyád napja 2003.05.05

hvg.hu - Index