Légi és vízi parádé zárja a tisztavatást

Az augusztus 20-án felavatandó tisztek egy olyan honvédségben kezdhetik meg szolgálatukat, amely "teljes körű megújuláson megy keresztül" a következő időszakban - emelte ki a Honvéd Vezérkar Főnöke az MTI-nek. Benkő Tibor vezérezredes elmondta: idén a tisztavatás utáni légi és vízi parádén a honvédség technikai eszközei is megjelennek az Országház előtt.

2017. augusztus 18. 09:34

A vezérkari főnök felidézte: a nemzeti ünnep programjai 8 óra 30 perckor kezdődnek a Kossuth téren, ahol katonai tiszteletadás mellett, az avatandó tisztek jelenlétében felvonják Magyarország nemzeti lobogóját. Simicskó István honvédelmi miniszter köszöntője után esküt tesznek a honvédtisztjelöltek, majd Áder János államfő ünnepi beszéde hangzik el.



A katonák számára különleges jelentősége van annak, hogy a tisztjelöltek az ország legszélesebb nyilvánossága előtt, a nemzet főterén mondják el esküjüket, amelyben "vállalják, hogy Magyarország függetlenségét, a magyar embereket, a rájuk bízott honvédek és fegyverek erejével, akár az életük árán is megvédik" - emelte ki Benkő Tibor. Hozzátette: "súlyos, felelősségteljes fogadalom ez, amely méltó államalapító Szent István királyunk örökségéhez, és amellyel méltó módon tudunk mi, katonák is tisztelegni az ünnep és elődeink nagysága előtt".



Benkő Tibor kitért arra is, hogy a tisztavatás után, 10 órától légi és vízi parádé kezdődik a Parlament előtt, a Duna fölött és a Dunán, amelyen részt vesznek a Magyar Honvédség technikai eszközei is. Az eseményt a Magyar Honvédség 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázisának három JAS 39 Gripen vadászrepülőgépből álló köteléke nyitja meg, amely elsőként repül el a Parlament előtt. Az MH 86. Szolnok Helikopter Bázis légi eszközei követik őket: két ZLIN-242L felderítő- és kiképző repülőgép repül el az ünneplők előtt, majd a két AS 350 könnyű helikopterből álló kötelék következik, és három Mi 8/17 közepes szállítóhelikopter kötelékrepülése zárja a honvédségi eszközök légi bemutatóját. A vízi parádé részeként felvonuló hajók élén pedig az MH 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred három MS-25 típusú folyami aknamentesítő hajója úszik fel a Dunán.



Benkő Tibor elmondta, hogy a 32. Nemzeti Honvéd Díszegység díszelgő katonái jelen lesznek a Bazilikánál, a Szent Jobb körmeneten is, a Katonai Rendészeti Központ járőrei pedig sok más ünnepi eseményen megfigyelhetők lesznek. A határ mentén és a békefenntartói feladatokban, valamint a nemzetközi gyakorlatokon természetesen ez idő alatt is több ezer katona lát el szolgálatot - tette hozzá a vezérezredes.



Augusztus 20-án 92 honvédtiszt - 13 nő és 79 férfi - fogadja meg, hogy Magyarországot híven szolgálja, hűséges honvédtisztje lesz - mondta a vezérkari főnök, kiemelve, hogy hatan kiváló, huszonöten jeles eredménnyel zárták tanulmányaikat. Hangsúlyozta: "elismerés illeti őket ezért a kiemelkedő teljesítményért, de nekik és tiszttársaiknak is az igazi katonai próbatétel majd még most következik". Benkő Tibor azt is elmondta, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem katonai szakjaira 2017-ben mintegy négyszeres volt a túljelentkezés. A hadtudományi és honvédtisztképző karon az új tanévben mintegy 120 elsőéves tisztjelölt kezdi meg négyéves tanulmányait a három katonai alapszak valamelyikén.



A vezérkari főnök kitért arra is, hogy a most felavatott tisztekkel együtt a Magyar Honvédség teljes személyi állománya részese lehet a Magyar Honvédség "történelmi jelentőségű" fejlődésének. Kifejtette: a Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Programmal olyan teljes körű megújulásba kezd a Magyar Honvédség, amelyre az elmúlt negyed évszázadban nem volt példa, és hosszú időre meghatározza majd a honvédelem jövőjét. "A program megvalósulásának eredményeként olyan fejlődési pályára állhat a Magyar Honvédség, amellyel a kor színvonalának megfelelő, meghatározó erővé válhat, tovább erősítve Magyarország biztonságát, Európa közös védelmét és a NATO szövetségét" - fogalmazott a vezérkari főnök.



Benkő Tibor hangsúlyozta: az "ember- és katonaközpontú" Zrínyi 2026 keretében, a korszerű technikai eszközök beszerzése és rendszerbeállítása mellett, kiemelt fontosságú az egyéni harcászati felszerelés korszerűsítése, a katonák megbecsültségének növelése, az illetmények folyamatos karbantartása, valamint a kiszámítható életpálya biztosítása, amelyek mindig visszatükrözik a tiszteletet, a megbecsülést a katonai hivatás és a katonák iránt - jegyezte meg a vezérkari főnök.

Változik a BKK egyes járatainak menetrendje

Az augusztus 20-i ünnepségek, illetve az útlezárások miatt jelentősen módosul a budapesti közösségi közlekedés menetrendje, egyes változások már pénteken életbe lépnek - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) az MTI-vel.

A Magyar Ízek Utcája gasztronómiai esemény, valamint a várkert bazárbeli családi programok miatt péntek hajnaltól 21-én hajnalig lezárják a Lánchíd utcát és a környező útszakaszokat, emiatt a 19-es és a 41-es villamos bár menetrend szerinti végállomásai között, de a Margit híd, budai hídfő és a Rudas Gyógyfürdő között a 17-es és az 56A villamos vonalára terelve szállítja az utasokat. A 105-ös busz pénteken és szombaton egész nap, vasárnap pedig időszakosan a Lánchíd helyett az Erzsébet hídon át közlekedik.



Vasárnap a tűzijáték előtt és után a BKK sűríti az 5-ös, szentendrei HÉV, valamint mind a négy metróvonalon a járatok követési idejét, a nagy tömeg miatt azonban rövid időre lezárhatják a Vörösmarty téri, a Deák téri, a Kossuth téri és a Batthyány téri állomást.



A 2-es villamos szombaton és vasárnap is rövidített útvonalon, a Közvágóhíd és a Március 15-e tér között jár, a nagykörúti villamosok nem állnak meg a Margitszigetnél vasárnap este fél 8-ig, később pedig csak a dél-budai végállomások és az Oktogon között szállítanak utasokat. Az Erzsébet hídon át közlekedő buszok (5-ös, 7-es, 7E, 8E, 133E, 110, 112, 178) vasárnap este a Szabadság hídon át járnak, a 9-es buszok pedig nem állnak meg délután és este a Szent István-bazilikánál. Szintén módosított útvonalon közlekedik vasárnap a 15-ös és 115-ös busz, rövidebb úton szállít utasokat a 26-os, a 39-es, a 91-es, 191-es és 291-es, valamint a 109-es busz, illetve a 916-os és 990-es éjszakai járat.

Útlezárásokra kell számítani Budapesten

Már ma lezárásokra kell számítani az államalapítás ünnepéhez kapcsolódó rendezvények miatt Budapest több forgalmas útvonalán, például a Lánchídon és egyes rakparti szakaszokon.

A fővárosi programok biztonságos és zavartalan lebonyolítása érdekében péntek reggel 6 órától hétfő reggel 6 óráig lezárják a gépjárműforgalom elől a Lánchidat, a Lánchíd utcát, a Döbrentei utcát, az Ybl Miklós teret, a Várkert rakpartot, a Clark Ádám teret, az Alagút utcát, a Fő utcát és a Bem rakpartot a Szilágyi Dezső térig.



A légi és a vízi parádé, valamint a tűzijáték miatt szombat este 10 órától vasárnap este fél 11-ig, majd az éjszaka később is több órára a pesti alsó rakpartot is lezárják a Margit hídtól a Havas utcáig. A budai alsó rakparton az Üstökös utcától a Lágymányosi hídig vasárnap reggel 7 órától késő estig, majd szintén hétfőre virradó éjszaka lesz lezárás.



Mindemellett a tűzijáték biztonságos lebonyolítása érdekében vasárnap este 6 órától este fél 11-ig a Lánchidat a gyalogosforgalom elől is elzárják.



A Szent Jobb-körmenet biztosítása érdekében vasárnap délután 4 órától este fél 11-ig az V. kerületben a József Attila utca, a Széchenyi tér és az Arany János utca lesz lezárva.



A lezárások számos tömegközlekedési járat menetrendjét is érintik.

