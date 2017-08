Újabb terrortámadás Barcelona közelében

A katalán rendőrség agyonlőtt öt feltételezett terroristát egy éjszakai akcióban - jelentette be egy szóvivő pénteken.

2017. augusztus 18. 09:47

A tájékoztatás szerint az illetők szintén gázolásos merényletet követtek el a Barcelonától 120 kilométerre délre fekvő Cambrils tengerparti üdülőhely központjában, és hét embert megsebesítettek, kettőt közülük súlyosan. A rendőrség a nyomukba eredt, rajtuk ütött, és lelőtte őket. Az életben maradt személy állapota súlyos.

A rendőrség azt is közölte, hogy a gyanúsítottak robbanó övet hordtak a testükön. A város lakóit felszólították a hatóságok az interneten, hogy maradjanak otthon, ne menjenek ki az utcára, ne kockáztassák az életüket.

A merényletnek köze van a barcelonaihoz

A Cambrils katalán tengerparti üdülőhelyen péntekre virradóan elkövetett merényletnek köze van az előző napi barcelonaihoz – közölte a katalán kormány.

Joaquín Forn katalán belügyminiszter azt mondta: a hét embert megsebesítő gázolásos merényletet ugyanúgy követték el, mint a barcelonait. Azt nem árulta el, hogy a hatóságok mi alapján látnak kapcsolatot a két eset között. Megerősítette, hogy a barcelonai merényletben gázoló kisbusz sofőrje még mindig szökésben van.

A helyi média szerint a cambrilsi gázolók nekihajtottak egy rendőrautónak is, amellett, hogy járókelőket gázoltak el.

Gázolásos merénylet Barcelonában

Legalább tizenhárom halottja és több tucat sebesültje van a tegnap délután Barcelonában elkövetett gázolásos merényletnek, közölte Joacquim Forn katalán belügyminiszter. Az elkövető egy furgonnal hajtott be a késő délutáni órákban a népszerű Las Ramblas sétálóutcára, amely zsúfolásig volt turistákkal. A spanyol rendőrség terror­támadásnak minősítette a történteket és közölte, két férfit, köztük egy marokkói születésűt őrizetbe vettek. A fehér színű járművet ő bérelhette és áruszállítónak álcázhatta, közölte az El Perió­dico című katalán napilap hivatalos forrásokra hivatkozva. Az El País kora esti tájékoztatása szerint több elkövető is lehetett, a felfegyverzett férfiak a támadást követően bevetették magukat egy étterembe, és túszokat is ejtettek. Ezt a sajtóinformációt a rendőrség tegnap este cáfolta.

Az újabb gázolásos terrortámadás Európa egyik leglátogatottabb városában, a turistaszezon kellős közepén történt. Korábban számos szakértő arra figyelmeztetett: a dzsihadisták keresik a feltűnést, így a népszerű és látogatóktól hemzsegő helyszíneket vehetik célba. A barcelonai merényletet lapzártánkig egyetlen terrorszervezet sem vállalta magára..

A sétálóutca turistákkal volt tele a támadás pillanatában. Tovább emelkedhet a halottak száma Forrás: MTI/David Armengou

Tegnap estére teljesen elcsendesült Barcelona belvárosa, miután a rendőrség a Las Ramblas környékén lakókat arra szólította fel, hogy maradjanak otthon. A közösségi oldalakon a közeli üzletek és éttermek tulajdonosai is arról számoltak be, hogy a terrorellenes egységek teljesen lezárták a gázolásos merénylet körüli utcákat. Egy John Ward nevű férfi a brit BBC-nek elmondta: a Las Ramblas közelében lakik, a rendőrök pedig egyenként mindenkihez bekopogtak a potenciális elkövetők után kutatva. Mint fogalmazott, senki sem mozdulhatott rendőri kíséret nélkül. Marian Rajoy miniszterelnök Twitter-üzenetében szintén arra kérte a spanyolokat, hogy segítsék a hatóságok munkáját. „A legfontosabb: a sebesültek ellátása a Las Ramblason és a biztonsági erők munkájának megkönnyítése” – fogalmazott bejegyzésében.

Egyes sajtóforrások szerint Barcelonától mintegy 70 kilométerre egy második furgont is találtak, amelyet a merénylet elkövetői béreltek, feltehetőleg azzal akartak elmenekülni. A támadáshoz használt gépjárműről készült képek bejárták az internetet, szemtanúk szerint a gázolók több száz méteren keresztül nagy sebességgel hajtottak végig a sétálók között, míg végül egy kioszk állította meg őket. – Egy cseppet sem lassított, csak keresztülgázolt a tömegen – idéz egy szemtanút a BBC.

Csak az idén ez már nyolcadik gázolásos merénylet Európában. Legutóbb Párizs egyik elővárosában történt hasonló támadás, akkor egy férfi szándékosan katonák közé hajtott autójával. Ennél is nagyobb volt a visszhangja az áprilisban, Stockholm belvárosában elkövetett terrorcselekménynek. A svédországi merényletet az Iszlám Állam (ISIS) vállalta magára. Ugyancsak az ISIS katonájaként híresült el a brit Khalid Masood, aki még márciusban a brit parlament melletti Westminster-hídon hajtott a tömegbe. A gázolásos merényletek sorozata (Berlin, London, Stockholm, Párizs) a franciaor­szági Nizzában kezdődött 2016 júliusában. A francia nemzeti ünnep estéjén 86-an haltak meg, miután egy tunéziai férfi végiggázolt a tömegen a város híres tengerparti sétányán.

hirado.hu - MTI - BBC - magyaridok.hu