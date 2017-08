Több mint harminc szervezet már regisztrált

Soros György által pénzelt csoportok is vannak a külföldről támogatott civilek listáján

Eddig harminckét egyesület és alapítvány regisztrálta magát külföldről támogatott szervezetként. A listán a segélyszervezetek mellett hat olyan társaság neve is megtalálható, amelyek aláírták a jogszabály elleni petíciót.

Például a Soros Györgyhöz köthető Transparency International és a Nyílt Társadalom Intézet Alapítvány.

Harminckét egyesület és alapítvány regisztrálta magát eddig külföldről támogatott civil szervezetként. A listán több olyan csoport neve is szerepel, amelyek korábban élénken tiltakoztak az adminisztrációs kötelezettség bevezetése ellen, és egy petíciót is aláírtak. A legismertebbek ezek közül a Trans­parency International Magyarország és a Budapesti Nyílt Társadalom Intézet Alapítvány. Közismert, hogy előbbi közvetve, az utóbbi pedig közvetlenül kötődik Soros György nemzetközi tőzsde­spekulánshoz. Az említett állásfoglalásukban még azt írták: „Megítélésünk szerint az új jogszabály ellentétes Magyarország alaptörvényével és több, hazánk által is aláírt nemzetközi szerződéssel, ugyanis korlátozza az egyesülési és véleményszabadság mindenkit megillető jogát. Ezért élve a rendelkezésünkre álló törvényes lehetőségekkel, minden hazai és nemzetközi fórumon folytatjuk a tiltakozást ellene.” Nem sokkal később pedig bejelentették, hogy az Alkotmánybírósághoz, adott esetben pedig az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordulnak. Szavaik súlyát ugyanakkor csökkenti, hogy – mintha nem bíznának vélt igazukban – nem csatlakoztak a Helsinki Bizottság és a Civil Kollégium Alapítvány által meghirdetett polgári engedetlenségi mozgalomhoz.

A civiltörvény július 1-jén lépett hatályba. A jogszabály szerint támogatottnak minősül az a civil szervezet, amely évente 7,2 millió forintnál nagyobb támogatást kap külföldről. A regisztráló szervezetek között van több ismert jótékonysági szervezet, például a Vöröskereszt, a máltai, a baptista és az ökomenikus segélyszervezet, vagy éppen az állatvédelem területén jeleskedő Rex Kutyaotthon Alapítvány.

Ismert, hogy július derekán kötelezettségszegési eljárást indított az EB Magyarország ellen a törvény miatt. Nem sokkal korábban Soros György Brüsszelben járt, ahol találkozott ­Jean-Claude Jun­ckerrel, a testület elnökével, akit régi barátjaként köszöntött. A napokban kiderült az is, hogy Soros idén 4,6 millió dollárt, vagyis 1,2 milliárd forintot költött az USA törvényhozásának befolyásolására. A milliárdos három lobbistát foglalkoztat Washingtonban, akik a képviselőházi, szenátusi és minisztériumi személyeken keresztül igyekeznek Magyarország ellen támadást szervezni. Ennek két fő területe a felsőoktatási, illetve a civil szervezetekre vonatkozó törvény.

Magyar Idők