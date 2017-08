Terrorizmus időszaka: halálos támadások az utóbbi időben Európában

Az elmúlt időszak terrorcselekedeteinek kronológiája.

2017. augusztus 18. 20:43

2017. augusztus 18. Spanyolország

A katalán rendőrség agyonlőtt öt feltételezett terroristát egy éjszakai akcióban, miután az illetők gázolásos merényletet hajtottak végre a Barcelonától 120 kilométerre délre fekvő Cambrils tengerparti üdülőhely központjában.

Egy autómentő a Barcelonától mintegy 120 kilométerre, délre fekvő Cambrilsban elkövetett gázolásos merénylet helyszínén 2017. augusztus 18-án. (MTI/AP/Emilio Morenatti) Egy autómentő a Barcelonától mintegy 120 kilométerre, délre fekvő Cambrilsban elkövetett gázolásos merénylet helyszínén 2017. augusztus 18-án. (MTI/AP/Emilio Morenatti)

2017. augusztus 17. Spanyolország

Gyalogosok közé hajtott egy kisbusz Barcelona központjában, a Las Ramblas sugárúton csütörtök délután. Legkevesebb 13 ember meghalt, és nyolcvan körüli a sérültek száma.

Barcelona, 2017. augusztus 18. Rendőrök az előző napi terrortámadás helyszínén Barcelonában 2017. augusztus 18-án. (MTI/AP/Manu Fernandez) Barcelona, 2017. augusztus 18. Rendőrök az előző napi terrortámadás helyszínén Barcelonában 2017. augusztus 18-án. (MTI/AP/Manu Fernandez)

2017. június 3. Nagy-Britannia

London belvárosában a London hídon egy furgon nagy sebességgel felhajtott a járdára és több gyalogost elütött, majd a járműből kiugrottak a támadók és késsel támadtak a járókelőkre a Borough Market környékén. A merényletben nyolc ember (több külföldi) halt meg, és 48-an megsérültek. A három elkövetőt a kivonuló fegyveres rendőri egységek agyonlőtték. A támadást másnap az Iszlám Állam vállalta magára.

Nyomozók a londoni London Bridge-en 2017. június 4-én, miután az éjjel három merénylő egy furgonnal gyalogosok közé hajtott a hídon, majd a közeli piac, a Borough Market környékén késsel támadt a járókelőkre.(MTI/EPA/Sean Dempsey) Nyomozók a londoni London Bridge-en 2017. június 4-én, miután az éjjel három merénylő egy furgonnal gyalogosok közé hajtott a hídon, majd a közeli piac, a Borough Market környékén késsel támadt a járókelőkre.(MTI/EPA/Sean Dempsey)

2017. május 22. Nagy-Britannia

Egy férfi követett el öngyilkos merényletet a nála lévő házi készítésű pokolgéppel a Manchester Arénában, egy koncert után.

Egy nő ül a járdaszélen, a Manchester Arena közelében 2017. május 23-án hajnalban, miután az este, Ariana Grande amerikai énekesnő koncertjének végén pokolgép robbant a manchesteri rendezvényközpont bejárati csarnokában. Tizenkilenc ember életét vesztette, mintegy ötven megsebesült. (MTI/EPA/Nigel Roddis) Egy nő ül a járdaszélen, a Manchester Arena közelében 2017. május 23-án hajnalban, miután az este, Ariana Grande amerikai énekesnő koncertjének végén pokolgép robbant a manchesteri rendezvényközpont bejárati csarnokában. Tizenkilenc ember életét vesztette, mintegy ötven megsebesült. (MTI/EPA/Nigel Roddis)

2017. április 7. Svédország

Stockholm belvárosában egy teherautó sétálóutcába, majd pedig egy bevásárlóközpontba hajtott, és négy embert halálra gázolt, tizenötöt pedig megsebesített. (Április 28-án ötre emelkedett az áldozatok száma, egy elgázolt nő a kórházban vesztette életét.) A merényletet az Iszlám Állam vállalta magára. A furgon vezetőjét, az Üzbegisztánból származó Rakhmat Akilovot letartóztatták.

Sebesülteket ápolnak Stockholmban 2017. április 7-én, miután egy teherautó gyalogosok közé hajtott egy sétálóutcában, majd belerohant egy áruházba. (MTI/EPA/Rose-Marie Otter) Sebesülteket ápolnak Stockholmban 2017. április 7-én, miután egy teherautó gyalogosok közé hajtott egy sétálóutcában, majd belerohant egy áruházba. (MTI/EPA/Rose-Marie Otter)

2017. március 22. Nagy-Britannia

Londonban, a brit parlament melletti Westminster-hídon egy terrorista támadó először gyalogosok közé hajtott, majd járműjével a híd korlátjának ütközött. Ezután a kocsit hátrahagyva a parlament mellett járőröző rendőrökre támadt késsel. A rendőrök lelőtték a támadót. A merényletben öten meghaltak, ötvenen megsérültek. A cselekményt az Iszlám Állam terrorszervezet vállalta magára. Az elkövető, az 52 éves, kenti születésű Khalid Masood.

Törvényszéki szakértő dolgozik a londoni Westminster hídon, ahol egy merénylő gyalogosok közé hajtott, mielőtt megkéselt egy rendőrt a brit parlament épületénél 2017. március 22-én. (MTI/EPA/Facundo Arrizabalaga) Törvényszéki szakértő dolgozik a londoni Westminster hídon, ahol egy merénylő gyalogosok közé hajtott, mielőtt megkéselt egy rendőrt a brit parlament épületénél 2017. március 22-én. (MTI/EPA/Facundo Arrizabalaga)

2016. december 19. Németország

Egy 24 éves tunéziai férfi Berlin egyik legforgalmasabb karácsonyi vásárán a tömegbe hajtott, és 12 embert halálra gázolt egy kamionnal, amelynek lengyel sofőrjét korábban agyonlőtte, a sebesültek száma 56 volt. A merényletért a felelősséget az Iszlám Állam dzsihadista terrorszervezet vállalta. A merénylőt, aki elmenekült a helyszínről, december 23-án Milánóban lőtték le olasz rendőrök tűzharc után.

Rendőrök a berlini gázolásos merénylethez használt lengyel rendszámú, lopott kamion roncsánál 2016. december 20-án. (MTI/EPA/Britta Pedersen) Rendőrök a berlini gázolásos merénylethez használt lengyel rendszámú, lopott kamion roncsánál 2016. december 20-án. (MTI/EPA/Britta Pedersen)

2016. július 24. Németország

Egy szíriai ember 15 járókelőt megsebesített, mikor felrobbantott egy magára szerelt otthon készített öngyilkos mellényt egy zenei fesztivál bejáratánál, Ansbachban. Nem engedték be a programsorozatra, és az országból is kiutasították, mivel sokszor drogfogyasztáson kapták és egyéb bűncselekmények miatt is megjárta már a rendőrséget. Az Iszlám Állam nem sokkal később jelentkezett a merényletért.

Rendőrök a robbanás helyszínén a bajorországi Ansbachban 2016. július 25-én, miután előző este egy szíriai férfi felrobbantotta magát egy szabadtéri, zenei fesztivál közelében. (MTI/EPA/Daniel Karmann) Rendőrök a robbanás helyszínén a bajorországi Ansbachban 2016. július 25-én, miután előző este egy szíriai férfi felrobbantotta magát egy szabadtéri, zenei fesztivál közelében. (MTI/EPA/Daniel Karmann)

2016. július 22. Németország

Egy 18 éves német-iráni fegyveres egyedül végzett 9 emberrel Münchenben.

Gyászolók a merénylet helyszíne, a müncheni Olimpia bevásárlóközpont előtt 2016. július 24-én, miután két nappal korábban egy 18 éves német-iráni állampolgár férfi kilenc embert agyonlőtt és huszonhetet megsebesített. (MTI/EPA/Sven Hoppe) Gyászolók a merénylet helyszíne, a müncheni Olimpia bevásárlóközpont előtt 2016. július 24-én, miután két nappal korábban egy 18 éves német-iráni állampolgár férfi kilenc embert agyonlőtt és huszonhetet megsebesített. (MTI/EPA/Sven Hoppe)

2016. július 14. Franciaország

Nizzában a francia nemzeti ünnep estéjén egy 31 éves tunéziai férfi a város híres tengerparti sétányán kamionnal hajtott a tömegbe. A tettest a rendőrök lelőtték. A terrortámadásnak, amelyet két nappal később az Iszlám Állam vállalt magára, 86 halálos áldozata volt.

Lövedékek lyuggatta szélvédőjű teherautó a nizzai terrortámadás helyszínén, Nizzában 2016. július 15-én. (MTI/EPA/Ian Langsdon) Lövedékek lyuggatta szélvédőjű teherautó a nizzai terrortámadás helyszínén, Nizzában 2016. július 15-én. (MTI/EPA/Ian Langsdon)

2016. március 22. Belgium

Három robbantásos merénylet történt Brüsszelben: kettő a repülőtéren, a második 9 másodperccel az első után robbant. A harmadik a Maelbeek metróállomáson pusztított, egy órával később egy három kocsival vágtató metró robbant fel két állomás között. A támadásoknak 32 civil áldozata volt, a merényletben három elkövető is meghalt.

Rendőrök és mentősök a brüsszeli Maelbeek nevű metróállomásnál, miután robbantás történt a helyszínen 2016. március 22-én. (MTI/EPA/Olivier Hoslet) Rendőrök és mentősök a brüsszeli Maelbeek nevű metróállomásnál, miután robbantás történt a helyszínen 2016. március 22-én. (MTI/EPA/Olivier Hoslet)

2015. november 13. Franciaország

Párizsban több helyszínen, éttermeknél, koncertteremben és a nemzeti stadion közelében követtek el összehangolt terrortámadást, a 130 halálos áldozat közül több mint húsz külföldi volt. A terrortámadásért az Iszlám Állam dzsihadista szervezet vállalta a felelősséget. A merénylők, második generációs francia, illetve belga állampolgárok végeztek magukkal vagy a kommandósok lőtték le őket.

Rendőrök a párizsi Notre Dame-székesegyháznál 2015. november 13-án éjjel. A francia fővárosban késő este összehangoltan több merényletet követtek el. (MTI/EPA/Ian Langsdon) Rendőrök a párizsi Notre Dame-székesegyháznál 2015. november 13-án éjjel. A francia fővárosban késő este összehangoltan több merényletet követtek el. (MTI/EPA/Ian Langsdon)

2015 január 7. Franciaország

A Charlie Hebdo szatirikus újság párizsi székházában egy algériai származású, az al-Kaidával kapcsolatban álló testvérpár 12 embert lőtt agyon.

Rendőr érkezik a Charlie Hebdo című francia szatirikus hetilap párizsi székházához, amelyet ismeretlen fegyveresek megtámadtak 2015. január 7-én. (MTI/EPA/Etienne Laurent) Rendőr érkezik a Charlie Hebdo című francia szatirikus hetilap párizsi székházához, amelyet ismeretlen fegyveresek megtámadtak 2015. január 7-én. (MTI/EPA/Etienne Laurent)

hirado.hu/MTI