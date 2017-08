Szent István Rendet kapott Erdő Péter és Vásáry Tamás

Áder János köztársasági elnök Erdő Péter bíborosnak és Vásáry Tamás zongoraművésznek adta át a Magyar Szent István Rend díjat vasárnap, a Sándor-palotában.

2017. augusztus 20. 14:24

Az államfő a díjátadón elmondott beszédében hangsúlyozta, államalapító Szent István ünnepén azok vehetik át ezt az elismerést, akik megerősítik: emberként és magyarként is mindenkinek küldetése, hogy a maga egyedi teljesítményével, ötleteivel, elszántságával gazdagabbá tegye ezt a világot.



A Magyar Szent István Rend a tehetségeknek, példát mutató tudósoknak, művészeknek, sportolóknak, egyházi és közéleti szereplőknek szóló közös hála legrangosabb kifejezője - fejtette ki Áder János, hozzátéve, a nagyot álmodó, izzó tehetségek nélkül, az örökös fejlődni vágyás, a kreatív megújulás, a kitartó, precíz és céltudatos munka, a minőség kérlelhetetlen érvényesítése és a mindig magasabbra igyekvő szándék nélkül a világ sokkal szürkébb, reménytelenebb hely lenne.



A köztársasági elnök kiemelte, Erdő Péter mindig a nemzet "pótolhatatlan méltóságát" szolgálta, továbbá lelkipásztori és tudományos munkáját is abban a tudatban végzi, hogy az igazság felismerése a továbbadás felelősségével jár, ezért jelent életében a tanítás küldetést az értékek megismerésére és megismertetésére.



Áder János szerint a bíboros lelkipásztori, egyházszervezői és kutatói hivatástudata egyaránt arra figyelmeztet, "helyesen tesszük, ha tekintetünket időről időre az örökkévalóra, a változatlanra irányítjuk, és életünk tengelyébe olyan értékeket állítunk, amelyek megtartanak minket hivatásunkban". Az államfő példaként említette erre a múlt ismeretét és az elődök tiszteletét, a jog következetes alkalmazásét, és a szeretet törvényének szem előtt tartását.

Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek mutatja a Magyar Szent István Rend kitüntetést a Sándor-palota Tükörtermében rendezett díjkiosztón 2017. augusztus 20-án. MTI Fotó: Szigetváry Zsolt



"A kereszt nélkül az, amit ma Európának ismerünk, nem is létezhetne" - idézte a köztársasági elnök Erdő Péter korábbi kijelentését, aláhúzva, hívőknek és nem hívőknek közös a felelőssége, hogy Európát, és benne Szent István Magyarországát a maga egyediségében megőrizze, továbbá a kölcsönös megbecsülés, a felebaráti szeretetet, a tisztesség, az igazságosság, az emberi méltóság értékeit érvényre juttassa.



Az államfő elmondta, Vásáry Tamás is távolba mutató, magas célokat állított maga elé, csodagyerekségének ígéretét váltotta be.



"Ifjú titánból lett rajongással körülvett, érett művész és bölcs mester" - fogalmazott Áder János, aki szerint Vásáry Tamás szuggesztív, magával ragadó előadásmódja egy olyan hangszeren hozott számára sikert, amely körül még a világ élvonalában is nagy a tolongás.

Vásáry Tamás Kossuth-díjas zongoraművész, karmester mutatja a Magyar Szent István Rend kitüntetést a Sándor-palota Tükörtermében rendezett díjkiosztón 2017. augusztus 20-án. MTI Fotó: Szigetváry Zsolt



A köztársasági elnök köszönetet mondott Vásáry Tamásnak, amiért az egykori kényszerű búcsú után végül hazatért, továbbá a nagyhírű lemezkiadók és fényes koncerttermek ünnepelt csillagaként is megmaradt magyarnak.



A köztársasági elnök a miniszterelnök előterjesztésére adományozza Magyarország legmagasabb rangú kitüntetését. Az ünnepségen ismertetett kitüntetési határozatok alapján Erdő Péter a Magyar Szent István Rend kitüntetést példaértékű egyházi szolgálata, a családok védelmében tanúsított következetes kiállása, nemzetközi szinten is kiemelkedő teológiai egyházjogi tudományos munkája elismeréseként vehette át, míg Vásáry Tamás kimagasló zongorajátékáért és karmesteri munkájáért érdemelte ki, amellyel egyedülálló módon gazdagította és népszerűsítette a magyar zeneművészetet.

MTI