Határozatképtelen volt a rendkívüli ülés

A kormánypárti képviselők távolmaradása miatt határozatképtelen volt az Országgyűlés hétfőre - ellenzéki kezdeményezésre - összehívott rendkívüli ülése, így csak napirend előtti felszólalások hangzottak el.

2017. augusztus 21. 17:13

MSZP: a Fidesz-KDNP-t nem érdekli az ország jövője



Tóth Bertalan, az MSZP frakcióvezetője a Fidesz-KDNP távolmaradását az üléstől úgy értékelte: a kormánypártokat nem érdekli Magyarország jövője, "csak a saját, önző, hatalommegtartó érdekeiket követik", a valódi problémák elől menekülnek, inkább nyaralnak vagy éppen "lekésték a helikoptert".



Emlékeztetett, "az oktatás szabadságának védelme" és a devizahitelesek megsegítése érdekében kezdeményezték a rendkívüli ülést. Előbbiről azt mondta, hogy törvényjavaslatukkal meg akarják akadályozni "az egyik legjobb magyar egyetem, a CEU ellehetetlenítését".



A devizahitelesek ügyében Tóth Bertalan azonnali intézkedéseket sürgetett, hogy a fizetési nehézségekkel küzdő magyar családok tízezrei ne kerüljenek utcára. 72 ezer családot kerestek meg hitelintézetek végrehajtási ügyben - jelezte.



Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára úgy reagált: az ellenzék a Soros Györgynek fontos ügyekben még nyáron is összehívja a parlamentet.



A felsőoktatás ügyében azt mondta: a kormány célja, hogy a Magyarországon működő összes egyetemre azonos szabályok vonatkozzanak, a tárgyalások jól haladnak, a Soros-egyetemet pedig senki nem akarja bezárni. A devizahitelesekkel kapcsolatban úgy fogalmazott: ha van egyértelmű felelőse a devizahitelezési válságnak, az a baloldal, a válság kezelése pedig a polgári kormányra maradt, ezért döntött a kabinet az árfolyamgátról, a végtörlesztésről és a banki elszámoltatásról, az ellenzék azonban nem szavazta meg ezeket az intézkedéseket.



Az államtitkár egyúttal sajnálatát fejezte ki, amiért az MSZP elmulasztotta napirendre kérni például a határzár kérdését, amit - mondta - Botka László szocialista miniszterelnök-jelölt elbontana.



LMP: fel kell függeszteni a kilakoltatásokat



A kilakoltatási moratórium visszaállítását szorgalmazta Hadházy Ákos (LMP), aki kijelentette azt is: nemcsak a terroristák vehetnek el életeket, hanem azok a "gátlástalan politikusok" is, akik szerinte felelőssé tehetők a nehéz helyzetbe kerültek tragédiájáért.



Idén 10 ezer kilakoltatásra is sor kerülhet - mutatott rá, és megismételte: szerinte egyes fideszes politikusoknak ez még érdekében is állhat, hogy busás haszonnal adják tovább az így megszerzett ingatlant.



A képviselő a probléma megoldását, a devizahitelesek kárpótlását ígérte, és kijelentette: a kormány a bankárok mellett azért is felelős, mert tudatosan gyengítette a forintot, a bankoktól elvett extraprofitot pedig nem adta vissza az érintetteknek.



Dömötör Csaba válaszában a szocialistákat nevezte a válság fő felelőseinek, és kifogásolta, hogy az LMP velük szövetkezett a rendkívüli ülés érdekében.



Emlékeztetett: az államilag támogatott lakáshitelezési rendszer eltörlése terelte az embereket a devizahitelek felé, a baloldali kormányok pedig semmilyen segítséget nem nyújtottak.



Sorolta az Orbán-kormány ez ügyben hozott intézkedéseit, majd rámutatott: az LMP ezeket nem támogatta, vagyis ha rajtuk múlik, most magasabbak lennének a törlesztő részletek, több pénzt maradt volna a bankoknál és többen adósodtak volna el.



Jobbik: az évszázad átverése



Z. Kárpát Dániel (Jobbik) az évszázad pénzügyi átverésének nevezte a devizahitelezést. Feltette a kérdést: aki 165 forinton vette fel a hitelét, az miért 256 forintos áron váltotta vissza? Hibásnak nevezte az elszámolási törvényt, amely szerinte a bankoknál hagyta a pénzt, és elszámoláskori árfolyamú elszámolást sürgetett.



Azzal vádolta a kormányoldalt, hogy hozzájárult az ország "kiürítéséhez", a gazdaság "kiszárításához". A "kifosztógépezetet" támogatja az, aki nem járul hozzá a felvétel napján érvényes árfolyam alkalmazásához - hangoztatta Z. Kárpát Dániel, aki bírálta az LMP-t is, amely korábban a hitelfelvevőket is felelőssé tette.



A jobbikos politikus - mint mondta - a probléma megoldásáig tartaná fenn a kilakoltatási moratóriumot. "Van pofája azt mondani, hogy elszámoltatták a bankokat?" - fordult a kormány képviselőjéhez, ami után a levezető elnök megintette szavaiért.



Dömötör Csaba megismételte: a baloldal engedett teret a devizahitelezésnek, és a jelenlegi kormány szüntette meg azt.



Az államtitkár a Jobbiknak is azt mondta: "a tettesekkel együtt hivatkoznak az áldozatokra" akkor, amikor a szocialistákkal szövetkeztek a rendkívüli ülés összehívásáért.



Közös célnak nevezte az érintettek megsegítését. A kormány intézkedései 1,4 millió embernek segítettek - hívta fel a figyelmet, a Jobbikot ugyanakkor bírálva amiatt, hogy elnökük nem szavazta meg az ehhez szükséges törvényeket. Szerinte emellett jobbikos politikusok minősíthetetlen hangnemben sértegetnek egyes társadalmi csoportokat, köztük a határon túli magyarokat. Mirkóczki Ádám szóvivő a választók egy részére tett sérttő megjegyzést, Vona Gábor, a Jobbik elnöke pedig az időseket minősítette úgy, ahogy senki az elmúlt 30 évben - idézte fel az államtitkár.



A Ház jelenlévő képviselői - az MSZP-, az LMP- és a Jobbik-frakció tagjai, valamint a DK-sok kivételével a függetlenek - ezt követően kézzel, majd szavazógéppel is voksoltak a napirendről, de mivel 141 képviselő nem volt jelen, és mindössze 57 támogató voks érkezett, határozatképtelenség miatt nem sikerült elfogadni az ajánlást. Így Latorcai János levezető elnök a rendkívüli ülést bő fél óra után bezárta és bejelentette, hogy a következő ülését várhatóan szeptember 18-án tartja a Ház.

MTI