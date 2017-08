Statikusan túltöltött sáskaraj

2017. augusztus 21. 22:35

A miniszterelnökséget vezető miniszter – hogy mijafasznak kell miniszter csinovnyikok, janicsárok és íróasztalosok élére, a rosseb se tudja – azt találta mondani, hogy Magyarországnak azért kell a legjobbnak lennie, hogy a legerősebb lehessen Európában.

Azon túl, hogy valakinek szólnia kellene a táskahordozónak, ideje lenne abbahagynia az ivást, mert illuminált állapotában mindig ilyen hülyeségeket mond, jó lenne tudni, hogy a 3,14csába jön össze ez a két tulajdonság?

Aki a legjobb, akkor már a legerősebb is lehet?

Mégis, miben lehetne Magyarország a legerősebb? Most tekintsünk el a kubatovi tarkónyakúaktól, a Walton verőembereitől, a Betyársereg izomagyúitól, abban bőven jók – és erősek – vagyunk. Mégis, mi lehetne az igazi erősségünk?

Az ipar? Röhejes. A mezőgazdaság? Gondosan szétverve. A politika? Orbánnal, Szíjjártóval, Semjénnel? Komolytalan. Hadseregünk operetthadsereg. Európa védelmével? Az a bizonyos kerítés simán megkerülhető – habár mára már kiderült, hogy határainkat ismét meg kell védeni. Hogy mitől/kitől, nem definiált, de minden esetre körkörösen.

A belbecs terén? Na, itt kénytelen vagyok visszakötni Kertész Ákos örökbecsű – és megcáfolhatatlan – definíciójához: a magyar, biza, genetikailag alattvaló nép.

Miért adok neki igazat? Mert mind a mai napig alá- és fölérendeltségben él. Konkrétan feudalizmusban, méghozzá társadalmilag megváltoztatatlan. A feudalizmus jobb helyeken réges-rég megszűnt, nálunk meg – államformától függetlenül – ma is él. Nálunk anno feudálkapitalizmus, feudálfasizmus és feudálszocializmus volt. Most feudálfideszizmus van, ami tetten érhető az állami javak és uniós bevételek szétosztásától kezdve a kórházi hierarchiákig mindenhol. Már az is kérdés, hogy ennek eredményeként egy igencsak alacsony szellemi és megélhetési szinten tartott társadalom hogy’ a bántba létezhet még, miért nem szaladt szert-széjjel, vagy robbant fel, mint egy statikusan túltöltött sáskaraj?

Mélyen egyetértek Kertész Ákossal, aki tovább fejlesztette e genetikai gondolatmenetet: a magyar az állandó pocsolyaléthez kopoltyúkat, de legalábbis kétéltű szerveket – fő a túlélés, a kibekkelés (befűzés tőlem) – fejlesztett ki. A turulmadarat tartja totemállatának – nem tehetek róla, nekem erről a népies „háturul „ kifejezés jut eszembe (befűzés tőlem) – pedig autentikus totemállata csak a béka lehetne.

Fantáziám nem elégséges nemzetünk vezetői, országló politikusai – akik mind jellemben, mind képességekben ezen béka segge alatt vannak – totemállatának meghatározására.

Javaslatokat az alábbi címre várok: Magyar Idők Kiadó Kft, 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14.

Ille István: Lázár szerint Magyarország

huppa.hu