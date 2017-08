A svéd jobboldal eltévedt Magyarországon

Honnan is van egy Élet és Irodalom úgynevezett művészeti folyóirat szerkesztőjének saját bizonyítéka arról, hogy Putyin zsarolja Orbánt?

Nyomulni kéne a Majdanosoknak Magyarországon. Így foglalhatjuk össze a svéd napilap hétvégi mellékletében közölt interjút. A fiatal tehetségekből álló Momentumosoknak le kell váltani a jelenlegi kormányt, véli a lap interjúalanya. A Svenska Dagbladet jobboldali-konzervatív napilapban Széky János, az Élet és Irodalom külpolitikai szerkesztője vélekedik úgy, hogy Magyarországon, a többségi támogatottságú kormányt a kisebbségnek le kell váltani. Feltehetően ezért lett az interjú címe: „Elkényeztetett magyar középosztály nem képes megállítani a jobboldali populizmust”. Széky szerint a magyar középosztályt a kormány elkényeztette. A Sorost bíráló plakátok letépői, az Együtt aktivistái lettek az interjú ihletői.

Az antiszemitizmus vádjához úgy tűnik, már nincs elég anyag, hogy azzal a kormányt kompromittálni lehessen. A gazdaság növekszik, a kormány sokrétű családpolitikai intézkedései teljesítenek és elérik a célcsoportokat. Mégis kell valami az ellenzéknek, hogy a hangját hallathassa. Nyílván ez is rátett egy pár lapáttal az interjúra. Bár ellentmondásos érvelésekkel és hipotézisekkel nyilatkozik a svéd lapnak az író-szerkesztő, mégis lehetett valami más is a sorok között, hogy éppen a magyarok állami ünnepe előtt egy nappal jelent meg Svédországban. Talán az, hogy a Magyarország ellen rokonszenvezőket gyűjtsön a jobb-közép oldalon is akkor, ha ne adjisten zavargások lennének augusztus 20-án.

Széky olyan képet vizionál a 2018-as választásokról, amely felér egy nyílt Soros-párti majdanosodás népszerűsítésével. De nézzük meg, miről is szólnak a hipotézisek. Érdekesek a korrupcióról a már-már mitosszá avanzsált érvelések egy olyan lap szerkesztőjétől, amelyet alig tart lábon a tulajdonos, olvasottsága fogyóban. De lám, véletlenül a külföldi újságíró, jelen esetben Håkan Lindgren svéd újságíró, célirányosan megtalálta a magyar főszerkesztőt. Bizonyára jól jött a svédeknek, hogy Széky hipotézise Putyin és Orbán kapcsolatát feszegeti, amely kétségkívül a svédeknél és a nyugat fanatikus liberálisainál desszertnek számít. Főként a svédeknél, hisz köztudottan mindenkori Oroszország-fóbiában szenvednek. Ha meg Orbánt Putyinhoz hasonlítják, akkor az Orbán-fóbia legitim náluk. Na ennyit Széky hipotézisének empirikus érvényességéről.

Mitől lett Orbán Putyin szövetségese?

Széky a lapnak úgy nyilatkozik: "teóriám szerint az oroszok Magyarországot választották ki, hogy kapu legyen az Európai Unióba való belépésükhöz”. Szóval ez egy teória. Az interjú olvasásakor óhatatlanul megfogalmazódik a kérdés, hogy mire alapozza Széky ezt a véleményt. Mitől lett Orbán, Putyin szövetségese? Nézzük csak. Először is, ez nem lehet Széki szüleménye. A svéd médiában ezt már ezerszer elzengték. Ezenkívül Széky további hipotézise olyannyira feltevésekre épül, amelyekben nehéz tényeket találni. Mert attól, hogy egy ország kormánya kapcsolatot vesz fel egy majdhogynem szomszédos ország elnökével, bár lehet, hogy rizikós, de végül is nyélbe üt egy energiaellátásról szóló megegyezést függetlenül a mai geopolitikai helyzettől, az nem elég érv a szövetségeshez.

Meg aztán, hogy a magyar kormány az oroszokéhoz hasonlóan korrupt, mert a magyarok lehívják az EU-s pénzeket keményen, az sem elég meggyőző kijelentés egy külpolitikai szerkesztőtől. De az sem, amikor azt állítja; „Putyin kezében lehetnek olyan bizonyítékok, amellyel sakkban tudják tartani a magyar kormányt”. Jó, ezt is hallotta már eleget a magyar közélet. Meg azt is, hogy Brüsszelben már azt főzik, hogy vessék be az EU-s alapokmány hetes cikkelyét. De gondoljunk csak bele komolyan, honnan is van egy „Élet és Irodalom” úgynevezett művészeti folyóirat szerkesztőjének saját bizonyítéka arról, hogy Putyin zsarolja Orbánt?

Svéd nézőpont szerint nem nehéz megjegyezni a következőket. Ezek szerint Svédországnak sem szabad lehívnia olyan EU-s támogatásokat, amelyből bizony egyes termelők busásan megélnek, nehogy korrupt legyen az ország kormánya. Az úgynevezett „jordbruksstöd”, magyarul mezőgazdasági támogatás, már csak ilyen. Megjegyzem, a svédek 1994 óta bruttó befizetők, de kapnak mezőgazdasági és más egyéb EU-s támogatásokat a rendszernek megfelelően, amit úgy használnak fel, ahogy. Hozzáteszem, Magyarország és Svédország társadalmi felzárkóztatásában és fejlődésében azért van egy pár évtized különbség is, több okból kifolyólag.

Márpedig ha Széky hipotézisét támogató, úgymond állítólagos egyedi érvelést a svéd olvasó komolyan venné, amit nem hiszek, akkor a mindenkori svéd kormány de facto Kína és Szaúd-Arábia szövetségese. Meg aztán Svédország az autokrata Törökország barátja, merthogy sorolni lehetne a kormányközi és államközi bilaterális látogatásokat és gazdasági kapcsolatokat, meg az ezekhez fűződő botrányokat. De ha mégis úgy adódna, hogy valaki Széky és balliberális társainak megkülönböztetett felfogására hallgatna, akkor mondjuk úgy, hogy Svédország kapcsolatai és botrányai (lásd „Szaudiaffären/Szaudiügylet”) korrupcióra épülnek és vezetőjük autokrata szimpatizánsok. Például akkor is, ha a három mandátumot végig vivő szociáldemokrata Göran Persson és a 2014-ben lemondott Fredrik Reinfeld, a liberális jobboldal vezetőjéről meg a jelenlegi szociáldemokrata kormányról van ilyen értelemben szó. Bár ki tudja? Lehet, hogy egy, kis ötszázalékos protest pártnak forradalmat kellett volna szítani Svédországban?

A fiatal Orbán és a Momentumos fiatalok

Többen foglalkoznak a fiatal Orbán úgymond „metamorfózisával". Meg arról, hogy Sorosnak hátat fordított. Nos, ebben az interjúban is felhozakodott ezzel Széky sok más ellentmondásos véleményével együtt. Széky a Momentumosokat jellemezte a legjobb jelzőkkel: fiatalok, okosak, szabadságszeretők. Erre a svéd újságíró megkérdezi tőle: „nem ugyanígy jellemezted Orbánt az előbb, mint a Momentumosokat? Az interjú elején Széky szerint Orbán a kilencvenes évek elején, fiatal, okos és szabadságszerető volt, tehát a posztkommunizmus kezdetén, amikor Soros, a filantrop multimilliárdos jótevő benne látta a reformkommunistát és felkarolta őt. Ha igaz amit Széky mond, hogy Soros vágya szerint támogatta a reformkommunistákat, akkor itt van egy újabb érv Sorosról. Ő nemcsak filantrop, multimilliárdos, kormánybuktató, de Széky szerint még reformkummunista is.

A svéd olvasó előtt vitathatatlanul feltárul Széky mondanivalójában az összevisszaság. Még akkor is, ha a svéd lap Székyt idézve azt írja: Sötét szelek. Magyarország középosztályának fel kell ébrednie. Az olvasó elcsodálkozik. Miért mond olyat az interjúalany, hogy a magyar középosztály a kormány elkényeztetettje? Hát már nem is jó a középosztályt támogatni? Elkényeztette, mert; „gyermektámogatást adott nekik” és „levitte a személyi jövedelemadót 15 százalékra”. Elég furcsa vélekedés. Miért kellene egy bizalmat élvező, demokratikusan megválasztott többségi kormányt megbuktatni ezzel a majdani módszerrel?

Amióta Svédország jóléti állam, a barnbidrag, a gyermek utáni járadék a családtámogatás alapja. A gyermek születésével alanyi jogon jár mindenkinek. Soha, senki nem mondta itt, hogy ez egy elkényelmesedési intézkedés. Továbbá miért várná el ez a liberális intellektuell csoportosulás a most szerveződő Momentumtól, azaz a kisebbségtől, hogy megbuktasson egy demokratikusan megválasztott, többségi kormányt Majdan-módra, a választások előtt?

Széky még aggodalmát fejezte ki a magyar kormány törvényalkotási módszere miatt is. Szerinte például a megszorító biztonsági intézkedések, amelyeket bevezettek a migrációs válság miatt, lehetőséget ad majd az úgymond „szabadságukért küzdők” leveréséhez a választások előtt.

A magyar középosztály „áruló”

Széky alaposan túllőtt vádaskodásaival. Úgy véli, hogy a mai magyar középosztály ugyanolyan áruló, mint például a második világháború előtt volt. Mert nem megy ki az utcára forradalmat csinálni. Széky maga ezt így állítja be: „ma fiatal és középkorúakból áll a középosztály. Azokból, akik egyébként máshol mindenütt a világon forradalmat csináltak volna”. Széky úgy véli, „a magyar politikai színpadon hiányzik egy német CDU-párthoz hasonló jobbközép”. Húha, mikor biztatott a CDU utcai forradalomra?

Hát hol él ez a Széky? Mondja már azt is el valaki a svéd újságírónak, hogy Orbán tanítómestere Helmut Kohl volt és nem Soros György.

Gondolom nem titok, hogy Széky itt nem felvilágosít, hanem elsötétít. Íme, a cím és a tartalom ellentmondása. Ugyan másfajta írásnak szánhatta a svéd szerkesztőség, de ez lett belőle. Kereszteljük át a címet és mondjuk inkább így: „Sötét szelek nyilatkoznak Magyarországról”. Vegyük röviden sorra: ugyan mitől áruló a magyar középosztály és a fiatalság ma? Mert értékelni tudja a családpolitikát? Székynek miért kell a kisebbséget és a fiatalokat forradalomra és gyűlölködésre lázítania 2017-ben? Vajon ez lehet a liberális kommunizmus eszméje?

Hát Svenska Dagbladet! Ideje elgondolkozni, hogy kikkel készítesz interjút. Utána kéne már végre járni a fogalmak tisztázásának. Ki is az a fanatikus liberális, aki egyben kommunista is, és mi az a konzervatív, jobb-közép politika ma Magyarországon? Nem azzal van a baj, hogy megjelenteted Székynek ezt a katyvasztott ellenségeskedő szövegét, hanem azzal, hogy nem ismeritek Orbán és Kohl kapcsolatát. Hogy a Fidesz közelebb van a CDU-hoz, mintsem ti azt gondolnátok.

Ugyanakkor köszönjük kedves Dagbladet! Széky hipotézise és teóriája bebizonyította, hogy legalábbis Magyarországon ma, a liberális újságszerkesztők kőkemény kommunistákból váltak szabadságszeretőkké, azaz elkeseredett hatalomvesztőkké. Ezt egy komoly kaliberű konzervatív lapnak tudni kellett volna, hogy miről is van itt szó. A svéd jobboldal eltévedt Magyarországon.

Politidou Mária, Stockholm