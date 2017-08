Vásáry: nehéz magyarnak lenni

Emigránsként döbbentem rá, milyen nehéz magyarnak lenni - mondta Vásáry Tamás Kossuth-díjas zongoraművész-karmester, aki augusztus 20-án vehette át a Szent István Rendet, a legmagasabb magyar állami kitüntetést.

2017. augusztus 22. 12:50

Vásáry Tamás a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában kedden arról beszélt: soha nem akarta elhagyni Magyarországot. Mint mondta, fiatal zongoraművészként külföldi versenyeken járva többször is lett volna lehetősége Nyugaton maradni, de eszébe sem jutott. 1956-ban édesapja miatt, szüleivel együtt disszidált, miután Vásáry József kisgazdapárti politikust kiengedték a börtönből.



Ettől kezdve édesapja miatt sokáig ő sem térhetett haza, de magyar állampolgárságáról sosem mondott le.



Az M1 aktuális csatorna vendégeként a zongoraművész kiemelte: külföldön élve értette meg, hogy milyen nehéz feladat lehetett az évszázadok során megmaradni ennek a kicsi nemzetnek és megőrizni nyelvét, kultúráját. Hiszen "idegen test vagyunk a környezetünkben, és állandóan meg kell harcolnunk a létünkért" - fogalmazott.



A mai kor zenészként megélt kihívásairól szólva megemlítette, hogy míg az ő gyermekkorában a szakácsnőtől a kőművesig mindenki énekelt, amíg dolgozott, addig ma a gépek korában már senki. Az állandó gépzúgás elnyomja az emberi hangot, ez pedig azért is probléma, mert az emberek elveszítik a kreativitásukat - tette hozzá Vásáry Tamás.



Kitért arra is: zenészként mindig szolgálni akart, és erre törekszik a jövőben is.

Erdő Péter: kitüntetésem az egyházi szolgálat elismerése is

Erdő Péter bíboros szerint a Szent István Rend, amit augusztus 20-án vehetett át Áder János köztársasági elnöktől, nemcsak az ő, hanem az egyház és az egyházi szolgálat elismerése is, és ennek különösen örül.

A bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek az M1 aktuális csatornának kedden arról beszélt: az utóbbi évtizedekben a társadalom mintha elismerné, hogy szükség van az egyház által képviselt értékekre.



Erdő Péter hangsúlyozta: "fontos, hogy legyenek olyan közösen vállalt és vallott értékeink, amelyekre a közös cselekvésünket is építeni tudjuk. Ebben pedig Szent István biztosan példaképünk lehet."





Az államalapító ugyanis nemcsak sikeres politikus volt, aki megszilárdította Magyarországot, hanem valóban hívő ember is. Számára a kereszténység nem pusztán politikai számítást jelentett, hanem a legszemélyesebb meggyőződését, ezért volt képes arra, hogy "magasabb elvek szerint rendezze életét", és - a szentírással szólva - "sziklára építse" az országot.



A Kossuth Rádió 180 perc című műsorában Erdő Péter szólt arról is, hogy Európa akkor igazán gazdag, ha megőrzi az európai népek nyelvét, kultúráját, történelmi tapasztalatait és az évszázadok során kialakított problémamegoldási technikáit. A nemeztek sokfélesége ugyanis sajátos európai érték - jegyezte meg.



Kitért arra is: a történelemnek minden szakasza kritikus valamilyen szempontból, így a mostani is. Ugyanakkor Európában - az egyes területeken lévő feszültségek ellenére - mégiscsak hosszú ideje béke van, ezzel a helyzettel pedig nagyon tudatosan kell bánni. "Óriási lehetőség, de benne van a veszély, hogy alapvető dolgokról megfeledkezünk". Az egyháznak ezért kötelessége a fontos emberi dolgokra ráirányítani az emberek figyelmét - tette hozzá a bíboros.

MTI Fotó: Szigetváry Zsolt

MTI - M1