Nyolc műhelyben kezdődött meg a Németh László műfordítói tábor

Hét nyelv nyolc műhelyében kezdődött meg a második Németh László műfordítói tábor a Lakitelek Népfőiskolán - közölte Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke.

2017. augusztus 22. 18:25

A lakiteleki Népfőiskola alapítója elmondta: ötven résztvevővel és közel ennyi vendégelőadóval, oktatóval ukrán, román, horvát, szlovák, szerb, lengyel és cseh nyelveken folyik a munka a műfordítói táborokban.

Kiemelte: "Németh László katedrája a Kárpát-medencében való együttélésről szólt", ami azt feltételezi, hogy az itt élő népek és nemzetek ismerik egymást, ennek pedig egyik fontos eleme egymás életének és irodalmának a megismerése - fogalmazott. Mint mondta: mindez segítheti azt a történelmi megbékélést is, amely kötelezettségünk itt a Kárpát-medencében, Közép- és Kelet-Európában. Ez ugyanis nemcsak a diplomácia feladata, hanem minden olyan egyesületé, alapítványé és közösségé is, amely tehet a környező országok népeivel való kapcsolatunk erősödéséért. A Lakitelek Népfőiskola is mindent megtesz ennek érdekében, egyebek mellett az értékfeltáró kollégiumok munkája révén - tette hozzá.

Lezsák Sándor hangsúlyozta: a Lakitelek Népfőiskolán Németh Lászlónak már kultusza van, hiszen neveztek el róla padot és termet, mellszobra áll a parkban és ott működik a kecskeméti Németh László Gimnázium kihelyezett tagozata is. Gyakori vendég a népfőiskolán Németh Magda, az író lánya, aki visszaemlékezéseiben jól érzékelteti a Németh László művei mögött meghúzódó életsorsot és a korhangulatot is.

Az augusztus 27-ig zajló műfordítói táborban a résztvevők előadásokat hallhatnak a közép-európai irodalmakról és kultúrákról, valamint szemináriumi foglalkozások keretében ismerkedhetnek meg a fordítás elméletével és gyakorlatával. A műhelymunkák során született legjobb fordításokat pedig antológiakötetben jelentetik majd meg - tette hozzá.

A Lakitelek Népfőiskola, valamint a Kelet- és Közép-Európai Kutatásért és Képzésért Alapítvány szervezésében zajló tábor résztvevőit a keddi megnyitón Németh Magda, Kiss Gy. Csaba irodalomtörténész és egyetemi tanár, Tóth István a Kelet- és Közép-Európai Kutatásért és Képzésért Alapítvány kuratóriumának elnöke, Gordan Grlic Radman, Horvátország magyarországi nagykövete és Gyurity Milán a Szerb Kulturális és Dokumentációs Központ igazgatója is köszöntötte.

MTI