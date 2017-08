A háttérhatalom embereit képzik a CEU-n

Szembeötlő az átfedés a karriert befutott öregdiákok és a gazdasági forró gócpontok között.

2017. augusztus 23. 10:43

Bár a legfrissebb nemzetközi kutatás, a 2017-es ARWU-rangsor is cáfolja azt a balliberális mantrát, miszerint Soros György Central European ­Universityje (CEU) a világ egyik legjobb egyeteme, az kétségtelen, az intézménynek komoly hatása lehet a nemzetközi gazdasági és politikai életre. A CEU öreg­diákjai között keresve egymás után tűnnek fel külföldi miniszterek, államtitkárok, washingtoni tanácsadók, banki tisztségviselők, vagy uniós és ENSZ-szervezetek munkatársainak nevei – ezek jellemzően olyan emberekhez tartoznak, akik feltétlen hívei a tőzsde­spekulánsnak. A hálózatnak különösen szoros a román, a grúz és az afrikai beágyazottsága.

Utóbbi akár azzal is összefügghet, hogy a milliárdos Nyílt Társadalom Alapítványaival számos projektben együttműködő Világbank kelet-afrikai részlegének volt igazgatója, Peter Eigen a Transparency Interational első számú alapítója. Eigen nagy tisztelője Sorosnak, akivel együtt indították el 2002-ben a Publish What You Pay kampányt, amelyhez világszerte több mint nyolcszáz nem kormányzati szervezet csatlakozott az évek során.

A Central European University (CEU) egykori hallgatóira visszatérve érdemes kiemelni az átfedést az egyes nagy karriert befutott öregdiákok működési területe és a világ gazdasági forró pontjai között. Vegyük például az Azerbajdzsán–Grúzia–Románia vagy a Nabucco – később meghiúsult – gázszállító rendszereket, amelyekben közös, hogy rajtuk keresztül Oroszország kikapcsolásával lehetne gázt szállítani Európába.

A Soros-egyetemen tanult Larisa Leshchenko a Világbank munkatársa, aki több afrikai ország és Ukrajna után most országmenedzserként éppen Azerbajdzsánnal foglalkozik. A szintén CEU-n végzett Ketevan Tsikhelashviliből ugyanakkor miniszterhelyettes, majd tárcavezető lett Grúziában, miközben vezető beosztást tölt be hazája legnagyobb antikorrupciós és emberi jogvédő szervezetében, s amúgy korábban a NATO-nál is megfordult. Honfitársnője, Tinatin Khidasheli védelmi miniszterségig vitte a Soros-diplomával.

Romániában Raluca Alexandra Pruna igazságügyi miniszter képviseli a CEU-s öregdiákok táborát. De egyik hivatali elődje, Monica Macovei is a Soros-egyetemen végzett. Pruna – milyen meglepő – egyszersmind a román Transparency International egyik alapítója és jogi szakértője, s korábban dolgozott az Európai Tanácsnak és az Európai Bizottságnak is.

A sor Rasa Ostrauskaitével válik teljessé, aki az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet konfliktusmegelőzési központjának igazgatóhelyettese, ugyanakkor Ukrajna- és Grúzia-szakértő. Itt érdemes megjegyezni azt is, hogy az elmúlt években kiszivárgott anyagok, például a DCLeaks oldalon publikált levelek szerint Soros György aktív szereplője volt az ukrán válságnak és a 2008-as orosz–grúz háborúnak is.

A kivételes pályát befutott CEU-sok közé sorolhatjuk még a teljesség igénye nélkül Uchenna Emelonyét, aki az ENSZ Emberi Jogi Főbiztosságán találta meg a helyét; Jana Drlikova cseh kormányzati körökben mozog; Nurbek Jenish a kirgiz nemzeti bank egyik vezetője lett, előtte a Világbank tanácsadója volt; szintén az ENSZ-nél kötött ki Iman Sayed Taha, aki egy interjúban őszintén meg is vallotta: a CEU kulcsszerepet játszott személyiségfejlődésében és a karrierjében.

A Soros-egyetem oktatóiról korábban már a Transparency International Magyarország és a Menedék Migránsokat Segítő Egyesület kapcsán írtunk, így most csak két nevet említenénk. Robert D. Ebel washingtoni tanácsadóból és a Világbank Afrika-szakértőjéből lett a CEU professzora, ahol együtt dolgozik a Horn-kormány igazságügyiminiszter-helyettesével és helyettes államtitkárával, a tőzsdespekuláns Nyílt Társadalom Intézetének egykori kutatási vezetőjével, az ENSZ és a Világbank szakértőjével, Bárd Károllyal.

