Orbán Viktor Kötcsén nyitja a politikai szezont

Orbán Viktor mostani szereplése a Dobozy kúrián azért is bír különös jelentőséggel, mert a kormány és a Fidesz ráfordul a '18-as kampányra.

2017. augusztus 23. 11:38

A miniszterelnök szeptember 2-án, Kötcsén nyitja saját jobboldali holdudvara előtt az őszi szezont, Jókai Anna írónőre, a nemzet művészére is emlékeznek a pikniken - tájékoztatták az atv.hu-t fideszes források. Szeptember közepén, Velencén Fidesz-KDNP frakcióülésen szintén zárt körben, aztán 18-án a parlamentben immár nyilvánosan ad Orbán Viktor politikai helyzetértékelést a '18-as kampány előtt.

Orbán Viktor szeptember 1-én a 650 éves fennállását ünneplő Pécsi Tudományegyetem díszünnepségén mond köszöntőt - a tanévnyitó alkalmából Páva Zsolt polgármester, Udvardy György pécsi megyéspüspök és Bódis József rektor is beszél. De a nagy őszi politikai szezonnyitó helyzetértékelését a miniszterelnök jövő szombaton, szeptember 2-án, Kötcsén zárt körben övéi előtt, a hagyományos polgári pikniken tartja.

Fideszes források az atv.hu-t arról tájékoztatták, hogy a Balog Zoltán humán csúcsminiszter vezette Magyar Polgári Együttműködés Egyesület által szervezett rendezvényen ezúttal Jókai Anna Kossuth-díjas irónőre, a nemzet művészére is emlékeznek majd, akit a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjével, Prima Primissima közönségdíjjal és a Magyar Érdemrend nagykeresztjével is kitüntettek korábban. A Fekete György vezette Magyar Művészeti Akadémia honlapján az írónőt - aki a nyáron hunyt el - a következő szavakkal méltatták: "Írói pályája senkiéhez sem hasonlít; spirituális realizmusnak, az isteni és az emberi szint találkozásának nevezett életfelfogása erkölcsi és írói programként is beérett".

Orbán Viktor mostani szereplése a Dobozy kúrián azért is bír különös jelentőséggel, mert a kormány és a Fidesz direktben ráfordul a '18-as kampányra, és a Kötcsén elhangzó miniszterelnöki tézisek/meglátások/ukázok iránymutatóak lesznek a kormánypárti médiumok és a jobboldali közéleti holdudvar Kötcsére meghívott prominensei számára.

Múlt ősszel Orbán Viktor - a Pesti Sracok.hu-n nyilvánosságra hozott - beszédének központi témája a kvótanépszavazás volt, és hogy "háború van", szükség van a "kardokra", Európát meg kell védeni a migránsoktól. A kormányfő az akkori helyzetet, az uniós lisszaboni szerződés 60. évfordulója előtt úgy értékelte: "miután az unió hetvenéves konstrukciója a szemünk előtt dől össze, engedjék meg nekünk, hogy mások hibás döntéseinek a következményeit ne nekünk kelljen viselnünk. Szájer József fideszes EP-képviselő szavait átvéve Orbán Viktor azt magyarázta: jogunk van ahhoz, hogy ne vegyük magunkra mások problémáit. A magyar kormánynak és most már a V4-eknek ugyanis arra van esélye, hogy a még el nem esett országokat képviselje". Akkor a kvótanépszavazásra mozgósítva azt emelte ki: a csörtét akkor tudjuk megnyerni, ha először Franciaország, Olaszország, majd végül talán Németország is rátalál a közép-európaiak igazságára. “Németország a legnehezebb eset, az ottani irányított nyilvánosságban egyelőre lehetetlenség őszintén beszélni a migránskérdésről" - mondta Orbán Viktor tavaly.

Azzal komoly politikai botrányt kavart, hogy a PC-t elfelejtve a brüsszeli vezetőket, köztük Junckert és Schulzot "lenihilistázta" és Csurka István volt MIÉP-elnököt is idézte, aki az SZDSZ kapcsán mondta azt, hogy a liberálisok nem választást akarnak nyerni, hanem mindig be akarnak ülni a "zsűribe" (a döntéshozatalba).

Velence: Itt is zárt körben

Orbán Viktor a jövő tavaszi választások előtti utolsó parlamenti ülésszakra - szintén hagyományosan - a Fidesz-KDNP kihelyezett frakcióülésén, Velencén, a nyilvánosság legteljesebben kizárásával készíti fel a kormánypárti honatyákat. A szeptember 13-15. közötti tanácskozás előestéjén, a vacsora után ad a miniszterelnök politikai helyzetértékelést övéinek, és válaszol majd a kormánypárti képviselők kérdéseire. A KDNP elnöksége és frakciója a közös tanácskozás előtt külön is ülésezik.

A velencei frakcióülés napirendjét még nem határozták meg, de az Európa-migránskérdés viszi majd a prímet, viszont a politikai "atombombák", a lex CEU vagy a civiltörvény nem lesznek hivatalosan napirenden, legalábbis Kósa Lajos frakcióvezető előzetes tájékoztatása szerint. Harrach Péter KDNP frakcióvezető szerint viszont a nyugdíjasok/nyugdíjkiegészítés téma lesz, csakúgy, mint a fogyasztóvédelmi kérdések.

A miniszterelnök nyilvánosan az őszi parlamenti ülésszak első napján, szeptember 18-án szólal fel az előzetes tervek szerint, napirend előtt.

atv.hu