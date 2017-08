A régi lakók is jól járnak a tetőtérbeépítéssel

Ez derül ki az Otthontérkép elemzéséből.

A tetőtér az elmúlt néhány évben vált ismét divatossá, nem meglepő, hogy ezek az ingatlanok jellemzően a nagyvárosok belső kerületeiben találhatók. Ebből adódóan a tetőteres lakások négyzetméterára 8-10 százalékkal magasabb a többihez képest az új építésű és újszerű ingatlanok esetében, a fővárost illetve néhány vidéki várost nézve.

Országosan az eladásra kínált ingatlanok mindössze 1-1,5 százaléka tetőtér-beépítéses, Budapesten 1 év leforgása alatt 1300 ilyen ingatlan cserélt gazdát. A foghíjtelkeket pillanatok alatt elkapkodja a fejlesztők egy kis csoportja, így más beruházók számára a rosszabb állapotú bérházak felvásárlása és felújítása, illetve a felfelé terjeszkedés, vagyis a ráépítés a lehetséges alternatíva.

Az eladásra kínált tetőteres lakások túlnyomó része Budapesten főleg a VI., VII. és IX. kerületekben vár új tulajdonosra. Győrben, Debrecenben, Székesfehérváron és Szegeden az országos forgalomnak csak töredéke zajlik ebben a csoportban, de ezekben a városokban is fogytán vannak a belvárosi telkek, és így egy-két éven belül felpöröghet a tetőteres otthonok üzlete.

Az említett fővárosi kerületekben az új építésű és újszerű tetőtér-beépítéses lakások ára 8-10 százalékkal haladja meg a többi lakás árát, így a VI. kerületben például 764 ezer forintos, a IX. kerületben 679 ezer forintos és a VI. kerületben 635 ezer forintos négyzetméteráron lehet ilyen lakóingatlanokat vásárolni.

A lakók a beruházónak adott engedélyért cserébe sok mindent kaphatnak, ha elég határozottak a tárgyalásokon. "Gyakori, hogy a tető teljes cseréjét, a közművek és a pince felújítását is kiharcolhatják. A régi, lerobbant lift helyére vadonatúj, korszerű, gépháznélküli felvonót építtethetnek be, hiszen a fejlesztő így könnyebben adhatja el a tetőtéri lakásokat. A lépcsőház is visszakaphatja az eredeti stukkókat, korlátokat és a kaput is kicseréltethetik vagy felújíttathatják. Egyenes következménye mindennek, hogy akár 20-30 százalékot is növekedhet a régi lakók ingatlanának értéke." - mondta Mester Nándor, az Otthontérkép vezető elemzője.

Forrás: Portfolio