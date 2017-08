Szijjártó hazarendeli hazánk hollandiai nagykövetét

A holland nagykövet kijelentése miatt hazánk konzultációra, meghatározatlan időre hazarendeli hollandiai nagykövetét – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Budapesten, rendkívüli tájékoztatóján.

Utoljára frissítve: 2017. augusztus 25. 11:46

2017. augusztus 25. 10:37

Hollandia budapesti nagykövete a diplomáciai szokásokat semmibe vevő, azokat messze túllépő, Magyarországot méltóságában és szuverenitásában sértő nyilatkozatot tett, amelyhez hasonló eset ritkán fordul elő. A dolog súlya miatt diplomáciai lépéseket kellett tenni – jelentette be Szijjártó Péter pénteken, rendkívüli tájékoztatóján.

Határozatlan időre, konzultációra hazarendeltem Magyarország hollandiai nagykövetét. Előre meghatározatlan időre ezzel a nagyköveti kapcsolat szünetel a két ország között – részletezte a külügyér.

Hozzátette: arra utasítja a rendkívüli ügyvivőt, hogy hétfőn a holland külügyminisztériumban a lehető leghatározottabban utasítsa vissza a Magyarországot ért rágalmakat és megalapozatlan kijelentéseket, valamint kérjen magyarázatot a holland külügyminisztériumban arra, hogy mik állnak a kijelentések hátterében, a holland nagykövet vajon központi mandátum alapján, vagy a saját elhatározásából cselekedett így.

“Nem elégszünk meg zárt ajtók mögötti magyarázattal” – szögezte le.

Egy akkreditált nagykövet visszahívása a diplomáciában az egyik legradikálisabb lépés.

„Örülünk annak, hogy a holland nagykövet hazamegy”

Gajus Scheltema távozó holland nagykövet a 168 Órának adott interjúban azt mondta, hogy a szélsőséges iszlamisták “ugyanolyan elv mentén kreálnak ellenséget, mint a magyar kormány”.

Szijjártó Péter csütörtökön felháborítónak nevezte és a lehető leghatározottabban visszautasította a távozó nagykövet nyilatkozatát Budapesten, újságírók előtt. Hangsúlyozta: különösen határozottan utasítja vissza azt, amikor a nagykövet a terroristák és a magyar kormány közé egyenlőségjelet akar tenni a motivációban vagy a módszer tekintetében.

„Ez egy olyan vád, amelyet még a legdurvább vitákat hozó 2015-ös évben sem engedett meg magának szinte senki” – fogalmazott.

Gajus Scheltema, Hollandia budapesti nagykövete. MTI Fotó: Mészáros János

Szijjártó Péter jelezte azt is, amíg a holland nagykövet nem megy haza, a külügyminisztériumban már nem szívesen látott vendég, egészen biztosan nem fogják fogadni semmilyen szinten.

Örülünk annak, hogy a holland nagykövet hazamegy, remélhetőleg ezt minél előbb megteszi. Ilyet ne engedjen meg magának senki Magyarországgal, a magyar emberekkel szemben! – fogalmazott a miniszter.

"Hollandia budapesti nagykövete egy interjúban gyalázta Magyarországot, ezért nem mellőzhető a holland kormány nyilvános állásfoglalása ebben a kérdésben" - fogalmazott.



A külügyminiszter elmondta: sok alaptalan vád, méltatlan rágalom és visszautasítandó kijelentés hangzott el az interjúban, de ezek közül is legsúlyosabbnak azt tartja, amikor Magyarország és a terroristák közé gyakorlatilag egyenlőségjelet tesz a holland nagykövet.



"Magyarország álláspontja világos, meg akarjuk védeni az országot, a magyar embereket, Európát és az európai embereket, nem engedjük be az illegális bevándorlókat" - jelentette ki Szijjártó Péter.



A külügyminiszter bírálta a holland nagykövetnek azt a kijelentését is, amely szerint autós merénylet bárhol megtörténhet.



"Ennél kegyeletsértőbb és érzéketlenebb nyilatkozatot nehéz tenni. Mi soha nem fogjuk elfogadni, hogy Európa olyan kontinens legyen, ahol bárhol előfordulhat autós merénylet, emberek halálát okozva" - jelentette ki.



Szijjártó Péter közölte azt is: a Magyarországra érkező új holland nagykövetet semmilyen minisztériumban és semmilyen állami intézményben nem fogják fogadni mindaddig, amíg a holland kormány nem ad hivatalos magyarázatot a kijelentésekre.



Kérdésre válaszolva a külügyminiszter jelezte: ha bebizonyosodik, hogy az interjúban nem a nagykövet magánvéleménye jelent meg, ha a hollandok nem tesznek megfelelő elnézést kérő nyilatkozatot nyilvánosan, akkor a Hollandiába akkreditált magyar nagykövet hazarendelése hosszú távú lesz, illetve megteszik a még szükségessé váló diplomáciai vagy politikai lépéseket.



Szintén kérdésre válaszolva közölte: mostanáig zárt ajtók mögött, nem nyilvános magyarázatot sem kapott Magyarország.

hirado.hu - MTI