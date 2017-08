Botka László testőröket fogadott

Az MSZP-ben is érthetetlennek tartják, hogy nyilvános szereplésein miért veszi körbe magát morózus testőrökkel Botka László – írja a magyaridok.hu. „Nem tudjuk, mitől fél” – fogalmazott a portál szerint az egyik elnökségi tag. A 2014-es kampányban Gyurcsány Ferenc, Mesterházy Attila és pár kivételtől eltekintve Bajnai Gordon is személyi védelem nélkül próbálta népszerűsíteni programját, politikáját.

2017. augusztus 25. 10:48

Jó ideje már csak ijesztő külsejű, marcona testőrökkel megy az emberek közé az MSZP miniszterelnök-jelöltje, Szeged polgármestere. Botka László legutóbb Makóra látogatott el, ahol ugyancsak fekete inges, napszemüveges, kigyúrt, inkább az éjszakai életet idéző figurák társaságában jelentette be, hogy Rója Istvánt javasolja a Csongrád megyei 4-es körzet szocialista országgyűlési képviselőjelöltjének – olvasható a magyaridők.hu-n.

A helyi hírportál, a promenád.hu így ír az esetről: „Botka László nem egy éjszakai lokálba érkezett, nem éjjel 2 órakor tartott szemlét a déli határszakaszon lévő kerítésnél és nem háborús övezetben nyilatkozott. Miért kellett őt védeni és mitől, netán kitől? Az alkalmaz testőröket, aki fél, vagy jelenlétükkel fenyegetni kíván”.

A portál megjegyzi azt is: a település jelenlegi országgyűlési képviselője, Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter, noha tehetné – vagy akár pozíciójánál fogva indokolt is lehetne – még egyszer sem jelent meg így, noha számtalan sajtótájékoztatót és lakossági fórumot tartott.

Szegeden sem érzi magát biztonságban?

A magyaridők.hu szerint Botka már májusban is felhívta magára a figyelmet azzal, hogy saját városában, Szegeden is csak testőrök jelenlétében volt hajlandó megjelenni a nagy múltú, immár huszonharmadik alkalommal megrendezett borfesztiválon, és amint tehette, távozott is onnan.

Egyelőre nem lehet tudni, milyen forrásból és ki finanszírozza a testőröket. Érdekes, hogy bár a szocialisták miniszterelnök-jelöltje augusztus elején újra országjárásba kezdett, annak helyszínei és dátumai nem találhatók meg sem az MSZP honlapján, sem Botka László közösségi oldalán.

A teljes írás a magyaridők.hu.n, itt olvasható el.

