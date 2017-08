Gerincsérv esetén is maradhat aktív

A porckorong- vagy gerincsérv megkeserítheti a mindennapokat és kezeletlenül súlyos következményekkel járhat.

2017. augusztus 25. 18:46

Dr. Arnold Dénes Arnold MSc, a Budai Fájdalomközpont sebésze, fájdalomspecialista szerint azonban nem szabad beletörődni a fájdalomba és a mozgáskorlátozottságba.

Hogyan keletkezik a porckorongsérv?

A gerincoszlop csigolyákból épül fel, amelyek közt porckorongok találhatók. A porckorong kívülről körkörös gyűrűkből épül fel, belülről kocsonyás anyag alkotja. A porckorongok feladata, hogy biztosítsák a gerinc rugalmasságát, hajlékonyságát és teherbíró képességét, valamint csillapítsák a gerincre ható erőket, rezgéseket.

A porckorongsérv kialakulásának esélyét fokozza, hogy 20-25 éves kortól a csigolyák közötti porckorongok folyadéktartalma csökkenni kezd, emiatt pedig csökken a gerinc rugalmassága és terhelhetősége is. A kopott porckorong könnyebben megsérülhet, így egy hirtelen, nagyobb terhelésre a gyűrűk átszakadhatnak, a porckorongban lévő anyag kitüremkedhet és létrejöhet a porckorongsérv. A hirtelen terhelés bármi lehet, egy rossz mozdulat, egy túl nagy súly megemelése, vagy akár egy megfelelő bemelegítés nélküli, túl intenzíven végzett mozgás is.

Akár kiszakad a porckorongsérv, akár nem, gyakran okoz fájdalmat. Előfordulhat heves, éles fájdalom, de tompább sajgás is jelentkezhet. Kisugárzó fájdalom is megjelenhet, nyaki sérv esetében a felső végtagban, míg ágyéki sérvnél az alsó végtagban. Néhány esetben neurológiai tünetek jelentkezhetnek, mint a végtagok izmainak gyengülése, érzészavarok (zsibbadás, érzéketlen bőrterületek), de a legsúlyosabb esetben a széklet és vizeletürítés kontrolljának a zavara is fennállhat.

Nem csak a műtét jelenthet megoldást

A porckorongsérv diagnózisa egyértelműen csak képalkotó vizsgálatokkal (CT vagy MR) állapítható meg. Erre épülhet a szakszerű kezelés, amely enyhébb esetekben pihenést, gyógyszeres kezelést jelent. Műtétre – a félelmekkel ellentétben – csak ritkán kerül sor, főként, ha érzészavar, izomgyengülés, inkontinencia alakul ki, illetve ha a heves fájdalmak a kezelések mellett sem enyhülnek.

- A szakmai ajánlások szerint akut derékfájdalom esetén is ajánlatos annyira aktívnak maradni, amennyire csak lehetséges és tovább folytatni a mindennapi tevékenységeket. Ha ugyanis nem mozgunk, belekerülünk egy lefelé tartó spirálba, amelyben az inaktivitás egyesül a fájdalommal és a lehető legrosszabb végkifejletet vetíti előre. A hosszútávú mozgásbeszűkülés és munkaképtelenség ugyanis depresszióhoz és még nagyobb fájdalomhoz vezethet. A szabadabb mozgáshoz, és a hosszútávon nagy segítséget jelentő gyógytornához viszont meg kell szabadítani a beteget a fájdalomtól, amelyhez számos hatékony lehetőség áll rendelkezésre – ismerteti dr. Arnold Dénes Arnold MSc, a Budai Fájdalomközpont sebésze, fájdalomspecialista.

Hogyan lehet megszabadulni a fájdalomtól?

A helyi célzott gyulladáscsökkentő injekció a leggyorsabban bevethető és hatékony módszer a fájdalomcsillapításban, kifejezetten alkalmas arra, hogy a legsúlyosabb helyzetből kilábalhasson a páciens. Hosszú távon pedig olyan hatékony eljárások közül választhatunk, mint a lágylézer kezelés, az orvosi kollagén injekciókúra, a lökéshullám terápia és a fizikoterápiás kezelések – hangsúlyozza Arnold doktor.- A cél mindenképpen az, hogy a beteg a lehető legkíméletesebben, belátható idő belül újra aktív lehessen és a személyre szabott gyógytornával, mozgásprogrammal visszaszerezhesse a mozgás szabadságát, megelőzhesse az állapotromlást.

Forrás: Budai Fájdalomközpont (www.fajdalomkozpont.hu)

orvosihírközpont