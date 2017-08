A szobordöntők ideológiai előzményeiről

Ideje kijelenteni: a kommunizmus és a fasizmus után ma a fundamentalista liberalizmus szellemi és politikai diktatúrája jelenti a harmadik totalitárius eszmét.

2017. augusztus 26. 10:43

Az ideológiai agresszió hívei komolyan elhitték, hogy ha 150 évvel a történtek után ledöntik a déliek seregeit vezető Robert Edward Lee tábornok szobrait, azzal visszamenőleges hatállyal nyomban meg is szüntetik a rasszizmust és a faji előítéleteket az Egyesült Államokban.

1967 nyara történelmi időszaknak bizonyult. Az események oly sűrűn követték egymást, hogy a világ csak kapkodta a fejét. Amerika ekkor már a vietnami háború súlyát nyögte, és Lyndon B. Johnson elnök szűk baráti körben kijelentette: ha karácsonyra nem oldódik meg a vietnami probléma, akkor nem indul az 1968-as elnökválasztáson. Szavához hűen a következő évben a demokraták elnökjelöltje Robert Kennedy lett, aki az év augusztusában merénylet áldozatává vált.

A vietnami háború eszkalációja aztán mozgósította az amerikai radikális baloldalt. Az egyetemeken egymás után alakultak a háborút ellenző politikai csoportok, amelyek közül az Új Baloldalt reprezentáló SDS (Students for a Democratic Society) diákaktivista mozgalom volt a legerősebb, ők vitték később utcára a háborúellenes tüntetők százezreit. A vérontás a művészetre is rányomta a bélyegét. Arthur Penn amerikai rendező filmje, a Bonnie and Clyde az erőszak és a vérfürdő allegóriájává vált, annak ellenére, hogy a film egy igaz történetet dolgozott fel, a legendás texasi bankrablópár életét és kegyetlen halálát.

Az amerikai társadalom darabokra szakadt. Újabb és újabb radikális csoportok alakultak, amelyeknek már nem volt elég a békés tüntetések hatástalansága: a demonstráció­kat szétverő rendőri erők ellen szerveződtek. Döntő hatással volt Amerika szellemi fejlődésére a legradikálisabb feketékből álló szervezet, a Black Panther Party, avagy a Fekete Párducok és a nem sokkal korábban vele párhuzamosan felemelkedett Afroamerikai Egység Szervezete nevű világi fekete nacionalista mozgalom, amelynek élén egy karizmatikus afroamerikai férfi, Malcolm X emberjogi aktivista állt.

Malcolm X meggyilkolása napjáig eltökélten harcolt a fehér establishment uralma ellen, amely felfogása szerint egyet jelentett a fekete társadalom pusztulásával. Mindkét mozgalom azokat a radikális feketéket toborozta, akik belefáradtak Martin Luther King passzív ellenállás politikájába és úgy érezték, hogy az erőszak alkalmazása az egyetlen járható út.

Jerry Rubin szociális aktivista, háborúellenes vezető Chicagóban, a Demokrata Párt jelölőkongresszusának idején ezreket vitt az utcára, ahol véres harcok törtek ki a tüntetők és a rendőrök között. (A sors iróniája, hogy a későbbi ikonikus filmek nagymestere, Oliver Stone aktívan harcolt a vietnami háborúban.) 1967 előjátéka volt annak a komor folytatásnak, amelyet a következő év hozott, amikor Martin Luther King és Bob Kennedy merénylet áldozata lett (Malcolm X-et már jóval korábban meggyilkolták).

A párizsi egyetemisták 1968 májusában úgy gondolták, hogy radikalizmusban követniük kell az amerikai példaképeket egy állítólagos igazságosabb társadalmi rend létrehozásáért. Az 1967-es amerikai előkép 1968-ban már kegyetlen valóság volt. Párizsban kitört a diáklázadás, tombolt az utcai erőszak, kiégett autók, felszedett utcakövek, gyújtogatás fémjelezte a diákság és a mellé állt tömegek viselkedését. Mélyítendő a káoszt a baloldalhoz húzó szakszervezetek is beszálltak: Franciaországot országos sztrájk bénította meg. A diákság sokatmondó jelszavainak egyike volt: „Tilos azt mondani, hogy tilos!” Drámai módon teret nyert a hagyományos politikai irányzatokat kiszorító szellemi és ideológiai diktatúra. Kialakult az úgynevezett ’68-as nemzedék máig ható, a normális életet, beszédet és gondolkodást gúzsba kötő politikai korrektségének beszédmódja. De Gaulle elnök-tábornok ugyan hatalmon maradt, ám tekintélye megrendült.

Az államot felforgató egykori diákok jó része ma már ősz hajú európai parlamenti képviselő (Daniel Cohn-Bendit), a nyugati demokráciák vezető politikusai. Alapvető gond, hogy ma az uniót vezető bizottságot és parlamentet teljesen áthatja és megbénítja a ’68-as örökség. Szigorúan ideológiai alapon kezelik a menekültkérdést is, amely valójában bevándorláskérdés, ezért közös megoldás vagy stratégia sem létezik a kezelésére, és nem is lesz. Ennek megtörése ma a lehető legnagyobb kihívás.

Amerikában pedig a múlt eltörlése. Hiába döntik le ugyanis az egykori polgárháború hírességeinek szobrait, teszik közszemlére a széttört maradványokat, a múltat nem lehet eltörölni vagy másképpen újraélni. Mélységes pesszimizmusra ad okot a tény, hogy az amerikai baloldali kultúrharcos-kommandó ezt mégis komolyan elhitette magával. Memphisben már odáig vetemedtek, hogy síremléket bontottak meg.

Az ideológiai agresszió hívei komolyan elhitték, hogy ha 150 évvel a történtek után ledöntik a déliek seregeit vezető Robert Edward Lee tábornok szobrait, azzal visszamenőleges hatállyal nyomban meg is szüntetik a rasszizmust és a faji előítéleteket az Egyesült Államokban. Az aktuálpolitikai erőszak azt jelzi, hogy az amerikai és velük az európai balliberálisok szintet léptek, ahonnan már aligha van feljebb (lejjebb). Mi következhet a szobrok után? Könyvek, festmények, filmek, színdarabok, múzeumok, emlékparkok, kiállítások betiltása, átírása, átrendezése?

Ideje kijelenteni: a kommunizmus és a fasizmus után ma a fundamentalista liberalizmus szellemi és politikai diktatúrája jelenti a harmadik totalitárius eszmét. Ide jutott a II. világháború utáni szabad nyugati világ. Újra történelmi időket élünk.

Szabó László Zoltán

A szerző politológus

magyaridok.hu