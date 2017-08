Titkos baloldali találkozó Szegeden

A Hiradót nem engedték be

Titkos találkozón vettek részt baloldali értelmiségiek és politikusok Botka László meghívására Szegeden, ahol az MSZP prominensei mellett több baloldali kispárt politikusa is megjelent, sőt, egyikük fel is szólalt. A szocialisták miniszterelnök-jelöltje a találkozón a sajtóhírek szerint úgy fogalmazott: igazságosságra épülő, új baloldali politikára van szükség. A Hirado.hu stábja több, a sajtóban keringő hírt is szeretett volna tisztázni a helyszínen, ám míg a Simicska Lajos tulajdonában lévő Index bejutott a találkozóra, kollégáinkat nem engedték be a titkos tanácskozásra, csak az esemény zárását követően tudtak egyetlen kérdést feltenni.

2017. augusztus 27. 09:56