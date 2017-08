Évtizedek óta nem látott iskolaépítési program kezdődik

Az új tanév apropóján nagyinterjút adott a Kossuth Rádió Vasárnapi Újság című műsorának Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere, aki szerint nagy lépés az ingyenes tankönyv a közoktatásban. Kijelentette, itt az idő, hogy az iskolarendszer működtetésének átalakítása után immáron a tartalomért is felelősséget vállaljon a magyar állam. Ezt pedig az új alaptanterv mellett egy több tízmilliárdos iskolaépítési programmal is fogja támogatni a kormány. A cél, hogy a közoktatásban tanuló gyerekek hazafias és versenyképes tudást birtokoljanak. Arról is beszélt, hogy folytatódik a pedagógusbérek emelkedése.

2017. augusztus 27. 14:42