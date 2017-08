Félvizitre érkezik ma Putyin Budapestre

Vlagyimir Putyin orosz elnök hétfőn a déli órákban érkezik Budapestre néhány órás munkalátogatásra. A Papp László Sportarénában találkozik és tárgyal Orbán Viktor miniszterelnökkel, majd a szintén Budapesten tartózkodó mongol államfővel közösen megtekinti a cselgáncs világbajnokság megnyitóünnepségét – közölte lapunkkal Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke.

2017. augusztus 28. 11:54

Mint azt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken már tudatta, az orosz elnök alapvetően a cselgáncs-világbajnokság megnyitója miatt érkezik Magyarországra, de az orosz küldöttséggel több miniszter is érkezik Budapestre, köztük az egészségügyi, aki egyúttal a magyar–orosz gazdasági vegyes bizottság társelnöke is, ezért plenáris munkamegbeszélést is tartanak az orosz és a magyar kormány minisztereinek részvételével.

Vlagyimir Putyin legutóbb február elején látogatott Magyarországra, akkor a hazánk gázellátását 2021-ig biztosító szerződésekről egyezett meg Orbán Viktorral, de tárgyaltak a paksi atomerőmű bővítéséről is. – Hogy ezúttal miről lesz szó, nem lehet pontosan tudni, de mivel évente egy-két alkalommal találkoznak, vannak nyitott kérdések, és ezekről folytatnak tárgyalásokat – mondta a Magyar Időknek Deák András Oroszország-szakértő.

Az MTA Világgazdasági Intézetének kutatója szerint Putyin látogatását „félvizitnek” lehet tekinteni, hiszen az orosz elnök „dzsúdós útjai olyanok, hogy ha akar, politikával foglalkozik, ha nem, akkor csak a sporttal”. A szakértő emlékeztetett Putyin korábbi japán látogatására, ahol a cselgáncsküzdelmek megtekintése mellett a vitatott hovatartozású Kuril-szigetekről is megállapodásra akart jutni a tokói kormánnyal, ám a megegyezés meghiúsulása miatt kerülte a politikát és a politikai megnyilatkozásokat.

A MAgyar Idők kérdésére mely szerint a Krím félsziget elfoglalása után három évvel milyen ma Vlagyimir Putyin megítélése Nyugaton, Deák András azt mondta: nagyon vegyes. Ami az amerikai–orosz viszonyt illeti, még az Obama-korszakhoz képest is visszalépés történt, hiszen bár Donald Trump elnök részéről volt valamiféle nyitottság a viszony rendezésére, a Kreml mára napi politikai kérdéssé vált Washingtonban, ezért az oroszokkal senki sem mer már szóba állni, mert a karrierjük múlhat rajta.

Európában viszont észrevették, hogy Oroszországgal kapcsolatban önálló stratégiát kell kialakítani, az amerikaiakra ugyanis nem lehet számítani. – Európa ugyan lassan, de kezd olyan irányba elmozdulni, amely a helyzet normalizálására és – Ukrajnát nem elfelejtve – valamiféle modus vivendi kialakítására törekszik Oroszországgal – tette hozzá Deák András.

Pozitív esemény Putyin látogatása

Vlagyimir Putyin a Nemzetközi Judo Szövetség tiszteletbeli elnökeként lesz jelen a hétfőn kezdődő világbajnokságon.

A nyugati sajtó, a vezető lapok gyalázzák Oroszországot, ugyanakkor csodálkoznak is, hiszen megjelentek a statisztikai hivatal adatai, amelyekből kiderült, hogy 2,6 százalék a második negyedév eredménye. Az orosz GDP 2,6 százalékkal növekedhet így. Most kezd beérni az importhelyettesítés is Oroszországban, ez pozitívan hat az orosz mezőgazdaság helyzetére – hangsúlyozta Kun Miklós történész professzor, Oroszország szakértő az M1 Ma Reggel című műsorában.

Arról is beszélt, hogy amikor 1947-ben Josip Broz Tito Budapestre látogatott, látogatását megelőzően partizán tábornokok érkeztek Magyarországra, hogy védelmi tervet készítsenek közösen az őrséggel és rendőrséggel, így például a magyar katonák és rendőrök is a háztetőkön felügyelték az eseményeket.

De elképesztő óvintézkedéseket hoztak akkor is, mikor Barack Obama amerikai elnök Párizsba látogatott; így teljesen helytelen az ellenzék felháborodása a szigorú óvintézkedésekkel – például a csatornafedelek leheggesztésével – kapcsolatban, hiszen ez teljesen természetes – fűzte hozzá a történész.

Kun Miklós pozitív eseménynek tartja Putyin látogatását. Úgy fogalmazott: Ez a találkozó nagyon fontos nekünk, a gázszerződés meghosszabbítása szempontjából is.

Útlezárások a városban

Délelőtt 11 óra és este 8 óra között időszakos és szakaszos lezárások lesznek a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér és a Papp László Budapest Sportaréna között.

Reggel 9 órától este fél 9-ig időszakosan nem lehet majd bemenni autóval és gyalog sem a Sportaréna környékét határoló utakra. A lezárás a Mogyoródi út, a Stefánia út, a Besnyői út, a Dózsa György út és a Kerepesi út egy-egy szakaszát, valamint a teljes Utász utcát érinti.

Időszakos parkolási tilalom a Stefánia úton, a Papp László Sportarénánál. MTI Fotó: Koszticsák Szilárd

Terelésekre kell számítani Budapesten hétfőn Vlagyimir Putyin, az Oroszországi Föderáció elnökének látogatása miatt – derül ki a Terrorelhárítási Központ (TEK) eljuttatott közleményéből.

Azt írták, a belügyminiszter kijelölése alapján ők látják el a személyvédelmi feladatokat a hatályos jogszabályok szerint. A TEK felhívja a közlekedők figyelmét, hogy a kiemelten védett személy budapesti tartózkodása során a küldöttség mozgásával párhuzamosan időszakos terelésekre, forgalomkorlátozásokra, lezárásra kerül sor.

Úgy fogalmaztak, hogy a hatóságok a korlátozásokat csak a külföldi delegáció biztonságos mozgásához feltétlenül szükséges ideig tartják fenn, így segítve a Budapesten közlekedőket.

A bevezetendő módosításokat Hajdu János foglalta össze egy hivatalos dokumentumban. A TEK főigazgatója hétfőn reggel 9 órától a szükséges ideig, de legkésőbb este fél 9-ig rendelte el a személy- és létesítménybiztosítási intézkedést a XIV. kerületre.

Vlagyimir Putyin orosz elnök az orosz cselgáncsválogatott edzésén vesz részt Szocsiban 2016. január 8-án. (MTI/EPA/Szputnyik/Elnöki sajtószolgálat pool/Alekszej Nyikolszkij)

