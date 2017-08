Scheltema úr, mondjuk úgy, bakijai

2017. augusztus 28. 18:17

Nem minősíteném Scheltema urat, mint diplomatát, az Hollandia, pontosabban a holland kormány dolga. Csupán, mint író-, illetve mint a politikához hivatalból konyító embertől azt kérdeném tőle:

Vajon tényleg azt akarta-e mondani, hogy a terroristák (…) „ugyanolyan elv” mentén kreálnak ellenséget, mint a magyar kormány”? Mert ha igen, akkor így azzal mond búcsút Magyarországnak, hogy a magyar kormány terrorista. A magyar nyelvben tudniillik az „ugyanolyan” szó azonosságot, még csak nem is hasonlatosságot jelent, az „ugyanolyan elv” tehát félreérthetetlenül kirakja az egyenlőségjelet a terrorizmus és a kormány között. Ami nyilvánvaló ostobaság, sőt, hiba, vagyis súlyosabb baki a politikai elfogultságon alapuló bűnnél is.

„Ugyanolyan” helyett nem az „ugyanúgy” kifejezést akarta volna használni a nyelvünkben nyilván hibaszázalékkal közlekedő nagykövet úr? Mondván, hogy a terroristák ugyanúgy elvek mentén kreálnak ellenséget, mint a magyar kormány. Igaz, így sem fest sokkal jobban a mondat, de ezt azért könnyebb lenne kimagyarázni. Legalább ez nem azonosítaná teljes mértékben a kormányt a terrorizmussal, „mindössze” annyit sugallna, hogy ez is, az is „elvek mentén” kreálja az ellenséget. Ami persze nagy találati pontossággal ráfogható a világ valamennyi politikai szereplőjére, példának okáért a holland pártokra is, ily módon aztán az egész mondatnak semmilyen specifikus értelme sincs. De ha mégis így mondta volna, felfogható lenne bocsánatos nyelvbotlásnak.

Scheltema úr érezhetően nagy bajban van ezzel a fogalommal, mert bizony bakit bakira halmoz, amikor óvatlanul szóba hozza.

„Magyarországon (…) minden fekete-fehér, (…) csak pro és kontra álláspont lehetséges, valaki vagy velünk van, vagy ellenünk. Klasszikus marxista világlátás.”

Ha nyelvünkben nem is lehet tökéletes a derék hollandus, históriánkban lehetne azért olvasottabb. Kádár János, közvetlenül innen a közelmúltból például elég marxista volt, de mintha mondott volna valami olyat, „Hogy aki nincs ellenünk, az velünk van”. A pro és kontra tehát mégsem annyira balos és a legkevésbé sem mai találmány, mint ahogyan azt Scheltema úr sugallja. Fennkölt liberális sejtetése, hogy itt és most valamiféle „klasszikus marxista világlátás” működik, több szempontból is hahotára késztetheti a műveltebb olvasót.

Már csak azért is, mivel a nagykövet úr politológiából sem érdemelne jelest. A barát-ellenség dichotómia, mint a politikai specifikus kritériuma Carl Schmitt teoretikus leírása, túl azon persze, hogy amióta világ a világ, a politika gyakorlatilag mindig (a demokráciákban is) erre a rugóra jár. Carl Schmitt még csak rózsaszínű baloldalisággal sem vádolható, világlátása ily módon klasszikusan jobboldali, bár azon belül cseppet sem liberális.

Hollandiában mi bezzeg mindig a kompromisszumra törekszünk, legyen benne ebből is, meg abból is kicsi, mondja nekünk oktatólag Scheltema úr. Ehhez képest honfitársa Geert Wilders, egy ellenlábas holland párt tagja, olvasván a nagyköveti eszmefuttatást, tömör sarkossággal így fogalmazott: „Idióta.”

Kíváncsian lessük, hogyan lesz ebből – a Scheltema úr önképével bizonyára ütköző véleményt is beszámítva – példás németalföldi kompromisszum.

