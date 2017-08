Semmi sem állíthatja meg a paksi bővítést

Az energetikai, a kereskedelmi kapcsolatok, illetve a paksi projekt finanszírozása is terítéken volt Orbán Viktor miniszterelnök és a Budapestre látogató Vlagyimir Putyin orosz államfő kétoldalú megbeszélésén.

2017. augusztus 29. 10:20

Az orosz elnök elsősorban a Papp László Budapest Sport­arénában rendezett cselgáncs-világbajnokság miatt érkezett Magyarországra, s bár a nyitóünnepséget lekéste, az érmekért zajló küzdelmeket a díszpáholyból tekintette meg Orbán Viktor társaságában. Az orosz küldöttséggel több miniszter is érkezett Budapestre, köztük Pavel Kolobkov orosz sportminiszter és Veronika Szkvorcova egészségügyi miniszter, aki egyúttal a magyar–orosz gazdasági vegyes bizottság társelnöke is, ezért plenáris munkamegbeszélést is tartottak az orosz és a magyar kormány miniszterei részvételével.

Vlagyimir Putyin a RIA Novosztyi hírügynökségnek adott nyilatkozatából kiderült, hogy gazdasági kérdések uralták a tárgyalásokat. Az orosz elnök örömének adott hangot azzal kapcsolatban, hogy az országaink közötti, az Oroszország ellen kivetett uniós szankciók hatására csökkenő kereskedelem ismét növekedésnek indult. „Tavaly 9 százalékos visszaesést könyvelhettünk el a kereskedelmünkben, de az idei első fél év már akár 27 százalékos pluszt is hozhatott” – mondta.

Orbán Viktor miniszterelnök tárgyalópartnerével megnézte a cselgáncs-világbajnokság küzdelmeit Fotó: Fotó: Mirkó István

Putyin közölte azt is, hogy a magyarországi orosz beruházások mértéke elérte a másfél milliárd dollárt. „Nagyszabású projekteken dolgozunk, beleértve az energia ágazatot. Minden, ami a paksi projekt 12 milliárd dolláros finanszírozását illeti, biztosítva van” – szögezte le. Hozzátette azt is, hogy a paksi atomerőmű bővítése, vagyis az azzal kapcsolatos konkrét munkálatok már jövőre megkezdődhetnek. Az államfő megjegyezte, hogy más területen, így a gyógyszeriparban is vannak közös beruházások, illetve leszögezte, hogy a magyar vállalkozók érde­keit minden lehetséges módon támogatni fogják Oroszországban.

A hosszú távú gázszerződés meghosszabbítása miatt rendkívül fontos Vlagyimir Putyin orosz elnök magyarországi látogatása – jelentette ki Kun Miklós történész az M1 aktuális csatorna hétfői műsorában. Az Oroszország-szakértő közlése szerint a tegnapi megbeszélésnek energetikai kérdések lehettek a legfőbb témái. Kun Miklós arról is szólt: miközben a nyugati sajtó egy része folyamatosan gyalázza Oroszországot, tátott szájjal csodálkoznak az eredményeken.

Az orosz statisztikai hivatal jelentése szerint ugyanis a szankciók ellenére a második negyedévben 2,6 százalékkal nőtt az orosz gazdaság, és várhatóan az éves növekedés is ezzel megegyező lesz. Ez azt jelenti, hogy most kezd beérni az úgynevezett importhelyettesítés, egyre több élelmiszert termelnek az orosz gazdák, vagyis a szankciók pozitívan hatnak az orosz mezőgazdaságra – közölte. Ezt leginkább az mutatja, hogy míg korábban gabonaimportra szorult az ország, most exportálja a gabonát – tette hozzá.

Ellenzéki tiltakozás Helyszíni beszámolók szerint a Momentum és a Párbeszéd aktivistái a Papp László sportarénában Hajrá, magyarok, Putyin, takarodj! feliratú molinókkal tiltakoztak Vlagyimir Putyin látogatása ellen. A tüntetőket kivezették, nagyjából nyolcan lehettek. A Momentum tegnap este fáklyás menetet indított a Gellérthegy tetejére, a felvonuláson pár százan vettek részt. Szél Bernadett, az LMP frakcióvezetője a nemzetbiztonsági bizottság tagjaként kezdeményezi, hogy a bizottság kapjon haladéktalanul tájékoztatást a mai Orbán–Putyin-találkozó minden kérdéséről. – Nem hagyjuk, hogy megint a fejünk felett döntsenek – mondta tegnap. – Azzal, hogy kormánytagok is találkoznak Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, a magyar kabinet egyértelműen kinyilvánította, hogy nem a Nyugatot, hanem a Keletet választotta – ismertette a Demokratikus Koalíció véleményét Ara-Kovács Attila elnökségi tag hétfői sajtótájékoztatóján.

