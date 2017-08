Bob Dylan nyomdokain

A Cassler által képviselt zenei stílust nehéz lenne kategorizálni, hiszen sok stílust magába olvasztó világról van szó.

2017. augusztus 29. 11:54

Passerine Bod Dylan és Neil Young nyomdokain

Harbingers

A Passerine formációnak köszönhetően egy igazán különleges zenei világgal ismerkedhet meg az újdonságokra vágyó zenekedvelő. Méghozzá azért, mert az énekes dalszövegíró Carmela Pedicini és David Brain által 2009-ben alapított formáció által képviselt zenei stílust nagyon nehéz kategorizálni. Mivel abban a modern amaerikai folk zene éppen úgy jelen van, mint a bluegrass vagy az amerikai rock és a blues. A zenei példaképeik talán adnak egy kis segítséget ahhoz, hogy elhelyezzük őket a zenei palettán. A Passerine leginkább, a következő - nálunk is népszerű- muzsikusokra tekintenek úgy mint példaképeikre: Woody Guthrie, Bill Monroe, Lucinda Williams, Old Crow Medicine Show, Bob Dylan és Neil Young.

A zenekar bemutatkozó lemeze Another Song About A Bird címmel 2012-ben került a piacra. Ezt 2013-ban a Nest Of String követte. A harmadik albumuk pedig a Harbingers címet kapta. A legutóbbi lemez bőséges hallgatnivalót kínál a rajongók és a zenekarral még csak most ismerkedők részére. A repertoárban 12 dalt találhatunk, amelyek között éppen úgy jelen vannak a vidám szerzemények, mint a melankolikus balladák.

Az album slágergyanús dalai: “Beautiful Like Music”, “New Bride”, “Waiting for you”, “Hard Time Come Again No More”.

Honlap: www.passerinemusic.net

Bob Dylan nyomdokain járó muzsikus új albuma

Craig Cassler: Find My Way

A San Diego-ból származó, de jelenleg Bostonban élő muzsikus, Craig Cassler nem tartozik a gyakran stúdióba vonuló művészek közé. Ezért a rajongóinak többnyire két évet kell várniuk egy-egy új lemez megjelenésére. Cassler 2007-ben lépett be a lemezes előadók táborába a címként saját nevét viselő albumával. Ezt két évvel később a The Song Begins to Play, majd újabb két év múlva a What Could Be követte. A 2013-as év termése a Change, a 2014-esé pedig a Back to You volt. Most pedig itt az új produkció, a 9 számot tartalmazó Find My Way.

A Cassler által képviselt zenei stílust nehéz lenne kategorizálni, hiszen sok stílust magába olvasztó világról van szó. Zenéjében jól azonosítható módon jelen vannak a soul, folk, country és reggae elemek. Ha a szellemiség oldalról közelítünk a művészetéhez, akkor leginkább Tom Petty és Bob Dylan neve juthat eszünkbe. Cassler új lemez leginkább azoknak szól, akik szeretik az akusztikus gitárzenét és a közvetlen, barátságos előadásmódot.

A repertoár legnépszerűbb felvételei lehetnek: „Georgia”, „Find My Way”, „One Breath”, „Annie Rose”.

Honlap: www.craigcassler.com

Czékus Mihály