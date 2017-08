Az uniós tagság az ország alapvető érdeke

Az európai uniós tagság az ország alapvető érdeke, és nem az uniós támogatások miatt - hangsúlyozta a budapesti német nagykövetségen tartott kedd esti pódiumbeszélgetésen Gulyás Gergely (Fidesz), az Országgyűlés alelnöke, aki Stephan Löwensteinnel, a konzervatív német napilap, a Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) magyarországi és ausztriai politikai tudósítójával, valamint Szabados Krisztiánnal, a Political Capital politikai elemző intézet igazgatójával folytatott vitát a magyar-német kapcsolatokról, továbbá az EU jelenéről és jövőjéről.

2017. augusztus 29. 23:10

A moderátor, Prőhle Gergely, volt német nagykövet, a Petőfi Irodalmi Múzeum igazgatója a beszélgetés elején a közelgő németországi, illetve magyarországi választásokra utalva arra hívta fel a figyelmet, hogy miközben a politikai helyzet egyre feszültebbé válik, a kampány idején nem szabad leegyszerűsíteni a kommunikációt, mert az - mint fogalmazott - nem csak a tartalomnak árt, hanem a kétoldalú viszonynak is. A kérdéskör kapcsán Gulyás Gergely a legfontosabbnak azt nevezte, hogy jobban meg kellene érteni egymás belpolitikáját. Ezzel összefüggésben arra a különbségre utalt, hogy míg a német politikára a kompromisszumkeresés jellemző, a magyar politika sokkal inkább konfliktusos.



Szabados Krisztián ezzel szemben úgy értékelt, hogy a politikai kommunikáció az érzelmeket manipulálja, szavai szerint az győz, aki "hangosabban kiabál". Stepan Löwenstein azt emelte ki, hogy az újságírónak minden körülmények között informálni, tájékoztatni kell. Olyan kihívásról beszélt, amelyet vállalni kell.



A német-magyar viszonnyal kapcsolatban Gulyás Gergely utalt arra, hogy Európa jövőjével, egyebek között a menekültpolitikával, a kvótákkal kapcsolatban vannak ugyan viták, a kétoldalú kapcsolatokat azonban a kölcsönös tisztelet és megbecsülés jellemzi. Felhívta a figyelmet arra, hogy Németország és a visegrádi csoport közötti gazdasági együttműködés nagysága felülmúlja a német-francia gazdasági együttműködés volumenét. A német vezető szereppel - mint hangsúlyozta - Európa jár a legjobban.



Szabados Krisztián szerint Orbán Viktor miniszterelnök korábbi bajorországi, a bajor CSU elnökénél, Horst Seehofernél tett látogatásával beavatkozott a német belpolitikába. Gulyás Gergely ezzel nem értett egyet, mint hangsúlyozta: "a CDU/CSU a szövetségesünk, más szövetségesünk nem is lehet".



A beszélgetésen szó esett a migrációról, illetve a menekültválságról, ennek kapcsán a 2015 szeptember elején történtekről, amikor Németország befogadta a Magyarország felől érkezett menekülteket. Egy újságírói kérdésre válaszolva Gulyás Gergely nem értett egyet Angela Merkel kancellárnak egy hétvégi német lapban megjelent kijelentésével, amely szerint ezeket az embereket Magyarországon "megtévesztették" volna.



A menekültettek kapcsolatos akkori magyar döntéseket helyesnek nevezte a vita többi résztvevője is, Szabados Krisztián szerint a magyar kormány politikája jogszerű volt, ugyanakkor kifogásolta, hogy a politikai kommunikáció "a gyűlöletre épült".



Európa jövőjét illetően - újságírói kérdésekre - szó esett a többsebességes, illetve "mag-Európával" kapcsolatos felvetésekről, amelyeket az Országgyűlés alelnöke felületesnek nevezett, és úgy értékelte, hogy Európa jövőjét "a megerősített együttműködések" jelenthetik.



A német kancellárnak azzal a keddi berlini kijelentésével kapcsolatban, hogy Európa nem teljesítette házi feladatait, az MTI kérdésére Stephan Löwenstein hatalmas feladatokról beszélt. Ezek közül is kiemelte a szubszidiaritás erősítésének szükségességét, továbbá annak tudatosítását, hogy Európa nemcsak gazdasági, hanem értékközösség is.



A pódiumbeszélgetés keretében mutatták be Volkmar Wenzelt, Németország új budapesti nagykövetét.

MTI