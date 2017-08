Soros-pártiak készítik az országjelentéseket

Soros Györgyhöz köthető szervezetektől érkezett a Magyarországot 2010 óta kíméletlenül ostorozó Freedom House vezető tisztségviselőinek negyede. Az országjelentéseket pedig lényegében a nyugati sajtóban megjelent cikkekből és a hazai balos lapok híradásaiból ollózzák össze a gondosan kiválasztott liberális véleményvezérek.

2017. augusztus 30. 09:58

A Gyurcsány–Bajnai-kormányok és a balliberális kurzus 2010-es bukása óta egymás után készülnek a kormányt bíráló, elítélő és az országot leminősítő jelentések. Legutóbb a Freedom House állapította meg július közepén kiadott állásfoglalásában, hogy „a magyar kormány a diktatúra legsötétebb napjait idéző módszereket használ a menekültek és a kiszámítható és emberséges bevándorlási politika mellett szót emelő civil szervezetek gyalázásával”.

Michael Abramowitz, a szervezet elnöke leszögezte: „határozottan támadó jellegű és valóban antiszemita az a képi világ és nyelvezet, amelyet Orbán Viktor kormánya használ különösen a Nyílt Társadalom Alapítványok, illetve azok magyar születésű alapítója, Soros György ellen”. Abramowitz kiemelte: Soros szervezete azon munkálkodik, hogy biztosítsák az alapvető szabadságjogokat valamennyi magyar embernek, köztük a kisebbségek tagjainak is.

Az ehhez hasonló nyilatkozatok – pontosabban a mögöttük megbúvó politikai célok – akkor válnak igazán érthetővé, ha az ember betekint abba a washingtoni boszorkánykonyhába, ahol készülnek. A Freedom House huszonnégy vezető beosztású tisztségviselőjének negyede például a Soros Györgyhöz szorosan kötődő szervezetektől érkezett. Robert Herman, a nemzetközi ügyekért felelős aligazgató korábban hasonló pozíciót töltött be a tőzsdespekuláns magánalapítványának Nyílt Társadalom Intézeténél. Dokhi Fassihian vezető programmenedzser, s mint ilyen, ő a milliárdos kitüntetett figyelmét „élvező” Közel-Kelet- és Észak-Afrika-felelős a Freedom House-nál. Előző munkahelye a Nyílt Társadalom Alapítványoknál volt, ahol a világ „demokratizálásának” kérdésével foglalkozott.

Civilek és álcivilek folyamatosan támadják az Orbán-kormányt Fotó: Kurucz Árpád

A Soros kiemelt támogatását élvező Transparency Internationaltől került a szervezethez Sarah Repucci, aki a Freedom House terjesztési vezetőjeként felügyeli és koordinálja az országjelentések elkészítésének teljes folyamatát. Az Amnesty Internationaltől átigazolt Csáky Zselyke pedig vezető elemző és „Közép-Európa-specialista”.

Ugyancsak amnestys volt Lynn Fredriksson, Yoseph Badwaza pedig egy, a Soros-hálózat támogatását is élvező afrikai emberi jogi szervezetnél kezdte karrierjét, majd 2010-ben, amikor a Human Rights Watch egy 100 millió dolláros támogatásról kapott ígérvényt a tőzsdespekulánstól, elnyerte a társaság Alison Des Forges-díját, aztán hamarosan a Freedom House Afrika-programjának élére került.

Figyelemre méltó az is, milyen adatok felhasználásával készülnek a szervezet beszámolói. A 2016-os országjelentést Hegedűs Dániel, a Német Külpolitikai Társaság elemzője és a Freie Universität Berlin oktatója jegyzi. A politológus liberális elköteleződéséről nemcsak munkahelye, hanem a sajtóban, például a HVG oldalain megjelent publicisztikái is árulkodnak – vagy éppen az a tanulmánya, amelyben azt latolgatja, milyen lehetőségei vannak az EU-nak, hogy visszakényszerítse Magyarországot a 2010 előtt járt útra.

Hegedűs 12 oldalas jelentéséhez négyoldalas forrásjegyzéket csatolt. A „tárgyilagos” tanulmányhoz legtöbbször, szám szerint tízszer az Index, ötször a Népszabadság, négyszer-négyszer a 444.hu, a Magyar Narancs és az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet, háromszor a Helsinki Bizottság, kétszer a Transparency International, valamint a Kettős mérce és az ATV híradásai szolgáltattak alapot.

A tőzsdespekuláns Afrikában. Támogatói az „emberséges” migránspolitika mellett érvelnek Fotó: Reuters

Emlékezetes, a 444.hu kisebbségi tulajdonosa a Soros hálózata által is pénzelt Media Development Investment Fund. Nem is meglepő, hogy a portál 2014-ben több mint 10 millió forintos támogatást kapott a milliárdos alapítványától „a parlamenti választással kapcsolatos rendellenességek nagyközönséghez való eljuttatására”. Arról is beszámoltunk már, hogy a Transparency International Magyarország felügyelőbizottságának egyik tagja, Villányi-Nosko Viktória a Soros-egyetem, a Central European University egykori hallgatóinak táborát erősíti: 2000-ben diplomázott a CEU politikatudományi tanszékén, majd 2003 és 2006 között a washingtoni székhelyű, Soros által is támogatott Freedom House-nál dolgozott. Teljes a kör.

Díjaznák a Helsinki Bizottságot Az Európai Tanács parlamenti közgyűlésének közlése szerint a Magyar Helsinki Bizottság is bekerült a Václav Havelről elnevezett emberi jogi díj három jelöltje közé. Mint korábban megírtuk, a jogvédő szervezet is Soros György tőzsdespekuláns hálózatához tartozik. Az Európai Tanács parlamenti közgyűlésének tájékoztatója szerint a Magyar Helsinki Bizottság az emberi jogok területén széles körű tevékenységet folytat, különös figyelmet fordítva a menekültek, valamint a menedékkérők jogaira. A jelöltek között megtalálható még az osztrák jezsuita szociális munkás, Georg Sporschill, aki életét a legkiszolgáltatottabbak, főként gyermekek gondozásának szentelte. A harmadik díjra jelölt a 2016 óta fogva tartott török bíró, Murat Arslan, aki minden körülmények között kiállt az igazságszolgáltatás függetlensége mellett.

