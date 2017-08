Hol van a gonoszság határa?

„Nem a lelkiismerete szólal meg, hanem a sors mér rá csapást”

Hol van a gonoszság határa? Mennyire változik meg az ember személyisége, ha a hatalom és pénz fogságába kerül? A halál pillanata pedig meghozza-e az ember személyes megváltásának lehetőségét? – ezekre a kérdésekre keresi Zsuffa Tünde a választ az INGEBORG c. legújabb regényében. A Bécsben élő író egy Stasi ügynök életén keresztül mutat be egy világot, amely nemcsak fehér és fekete, a bűnös akár áldozat is lehet és az ítélet helyett akár jöhet a feloldozás is.

2017. augusztus 30. 10:33