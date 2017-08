A Szabadság-szobrot is le lehet dönteni?

A New York-i polgármester elgondolkodna azon, hogy Kolumbusz Kristóf szobrát elbontsák, ami ellen az olasz közösség felemelte a szavát. Közben őrült ütemben folyik a konföderációs emlékművek eltávolítása a Charlottesville-i események után. „Roppant veszélyes” folyamatokat indíthat el a szobordöntögetés, melyek nagyobb társadalmi nyugtalansághoz vezethetnek, mintha békén hagynák őket – mondta el Frank Tibor történész.

A Charlottesville-i összecsapásokat és autós merényletet követően, melyek hátterében egy Robert E. Lee-szobor tervezett ledöntése állt, egyre tüntetik el a hatóságok az emlékműveket, melyek a konföderációs múltra emlékeztetnek. A szobrok listáját a liberális The New York Times és CNN is csokorba gyűjtötte, ezekből kiderül, hogy azért a „múltat végképp eltörölni” nem is annyira egyszerű, hiszen gyakran műemléki védettséget élveznek az alkotások. Ezt gyakran úgy hidalják át a döntéshozók, hogy új környezetbe szállítják az emlékműveket. „Azáltal, hogy áthelyezzük ezeket a szobrokat, nem elpusztítjuk, elrejtjük, és tisztára mossuk történelmünket, hanem tisztelgünk előtte és újratanuljuk” – írta a Twitteren Lexington polgármestere.

Már Kolumbusz Kristóf sem elég pc

A szobordöntögetők sorába beállna Bill de Blasio New York polgármestere is, aki a közelgő választásokra fordul rá úgy, hogy megvizsgáltat minden emlékművet, amit „gyűlöletesnek lehet bélyegezni”. Így merült fel a Central park egyik szélét díszítő Kolumbusz Kristóf-szobor is, mely 1892 óta áll a róla elnevezett tér közepén. A demokrata jelöltek vitáján a jelenlegi polgármesterről Sal Albanese „Trumpot visszhangozva” azt állította, hogy ellenfele veszélyes vizekre evezett a kijelentésével – számol be a The Guardian. A szobor ellenzői azt kifogásolják, hogy Kolumbusz indiánokat hurcolt el Spanyolországba, míg az olasz közösség azt hangoztatja, hogy nélküle soha nem válhattak volna amerikaivá – emlékeztet az írás.

„Roppant veszélyes”

„Roppant veszélyes a sok évszázados megszokott, megszeretett emlékeket ledönteni” – mondta el a Híradó.hu-nak Frank Tibor. Az Amerika-szakértő kiemelte, hogy nem lehet minden állandó csere tárgya. Ha a mindenkori uralkodó rétegek egyből változtatnának, akkor köztereink olyanok lennének, mint a prágai óratorony, melynek a figurái állandóan cserélődnek. Ha nincsen megfelelő emlékezetpolitika, mindez aláássa a társadalmi tudat stabilitását – tette hozzá a történész.

Frank Tibor felhívta rá a figyelmet, hogy természetesen vannak olyan helyzetek, amikor jogos a változás, ilyennek nevezte, hogy a Hitler (Kodály körönd) és Mussolini (Oktogon) tereket a II. világháború után átnevezték Budapesten. „Nem véletlen az sem, hogy az ’56-os forradalom a Sztálin-szobor ledöntésével kezdődött”. Ugyanakkor egy 500 éves személyt nagyon nehéz egy rendszerhez kapcsolni – tette hozzá.

Aláássa a békét

Van benne logika, hogy egy politikai rendszer a maga képére alakítsa a köztereket, de elsietése aláássa a társadalmi békét. A fővárosi Szabadság teret hozta példaként, ahol ez a folyamat kitűnően megfigyelhető, valamint Bandholtz tábornok szobrát emelte ki, amely valóságos vándorutat tett meg az évtizedek alatt.

A divat járszalagjára szegődött a polgármester – tért vissza a New York-i hírekhez a történész. Felhívta rá a figyelmet, hogy a liberális nagyváros eddig tiszteletben tartotta saját történelmét, hozzátéve, hogy „veszélyes utólag minden valaha elnyomott csoport nevében bosszút állni”.

A szabadság-szobrot is le lehet dönteni?

„Ha elkezdik, akkor állandó társadalmi nyugtalanságot fog okozni, s ez nagyobb kárt csinálhat, mintha békén hagynák az emlékműveket” – figyelmeztetett. Kiemelte, hogy a most sokat vitatott Lee tábornok is pozitív szereplővé vált a polgárháború után.

– Az amerikaiak most történelmi változásként fogják fel Trump megválasztását, de már Obama szerepére is így tekintettek, hiszen ő volt az első fekete elnök. Egy folytatásos színjáték alakult ki, melyben a felek egyből eltörlik az értékeket, amit a másik hozott létre. A mostani szobordöntögetés egy viharnak is az előszele lehet, mely komoly hatással lehet a világra – emelte ki.

„Ha ez elindul, akkor a Szabadság-szobrot is le lehet dönteni, mert sokak számára nem váltotta be azt a reményt, amit iránta tápláltak” – zárta gondolatait.

