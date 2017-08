Magyar repülőgépgyár Pécsen

Lerakták a Magnus Aircraft Zrt. 5,16 milliárd forintos beruházással felépülő repülőgépgyárának alapkövét a Pécs-pogányi repülőtéren.

2017. augusztus 30. 18:55

A vállalat a világon először fejlesztett ki kompozit anyagokból készülő kétüléses repülőgépet, amely műrepülésre alkalmas, valamint kifejlesztett egy olyan gépet is, amely nem kerozinnal, hanem benzinnel működik, és szintén kompozit anyagból készült; így alacsonyabb a környezetterhelése és fenntartási költsége, mint más gépeknek. Az első ütemben 2000 négyzetméter alapterületű összeszerelő-üzemet, illetve irodaépületet alakítanak ki. A következő ütemben 6000 négyzetméteres kompozitüzem is épül. Pilótaképző akadémia is nyílhat Pécsett hamarosan. A vállalat vezérigazgatójának, Boros Lászlónak tett föl kérdéseket a Présház Hírportál.

- Vezérigazgató úr, hazánk újraiparosítása különösen akkor jövőbe mutató, ha csúcstechnológiához építünk üzemeket, képezünk dolgozókat. A Magnus Aircraft Zrt. mennyire felel meg ennek a szempontnak?

- Azt gondolom, hogy maga a repülőgép gyártás már önmagában megfelel a csúcstechnológia fogalomkörének. A most bejelentett beruházás keretein belül egy modern, innovatív, környezetbarát üzemeltetésű gyártó bázist kívánunk létrehozni a komplett termékünk előállítására. Így a teljes érték teremtő folyamat itt valósulna meg. Ehhez a gyártási folyamathoz a ma elérhető legmodernebb technológiai sort kívánjuk megalkotni. A primer termékünk, a Fusion212-es modell, ugyanis különleges technológiával készül. A gép maga sok dologban egyedi, de leginkább abban, hogy egyszerre műrepülhető, side-by-side üléses, kompozitból készült a géptest, és 95-ös ólommentes benzinnel működő Rotax motor hajtja. Ezen tulajdonságok révén a gép alkalmas alap műrepülő figurák végrehajtására, s annak oktatására az üléselrendezés révén. Továbbá a motor csöndessége és a gép jó manőverező képessége révén használható még különböző megfigyelési célokra, mint a vadfigyelés, árterületek felmérése, térképészet, s a többi.

​- A magyar repülőgépgyártás hogyan tud magasba emelni az ország több szegletében olyan jelképes vagy tényleges szürke övezeteket, amilyen például a korábbi ipara által elhagyott Pécs és térsége?

- Úgy gondolom, hogy azáltal, hogy cégünk odatelepül a Pécs-Pogányi Reptérre, generál olyan releváns forgalmat a reptér és a város részére is, ami fellendítheti ezt a területet. Ezeken a területeken kívül, közvetett módon a Magyar repülőgépipar összefogásával tudnánk színt vinni az elszürkült területekre, hiszen azt mindenképpen el kell mondani nem egyedüli szereplői vagyunk ennek az iparágnak és ennek szeretnénk hangot is adni. Maga az az innováció amit mi a komplett munkánk során alkalmazunk az szintén motiváló kell legyen.

​- Magyar termék: világszínvonal - hangzik a Made in Hungary-stratégia jelmondata. A hazai repülőgépipar föllendítéséhez mennyiben ad alapzatot, hogy a magyar repülőgépgyártás már felpörgött a múlt század első felében?

- Tapasztalatot mindenképpen ad, elég kiterjedt kultúrája volt, és nagy örökséggel rendelkezik ma is. Viszont a repülőgépgyártás a múlt század óta, mint minden más technológia, óriási fejlődésen ment keresztül. Ezáltal, bár a kultúra megléte nagyban megkönnyíti az ország iparának összefogását, nem garantálja azt, hogy fel tudunk zárkózni. Ez nagy munka, rengeteg energiabefektetés, viszont gyönyörű eredménye lehet. Reméljük, hogy nemsokára – remélhetőleg még a következő század előtt - már úgy beszélnek erről az iparágról, mint manapság az autóiparról. Nagyszerű lenne, ha a Magnus Aircraft aktívan részt vehetne ennek elindításában és egyengetésében!

