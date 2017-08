Elveszítheti a nyugdíjas választókat az ellenzék

Kifejezetten a nyugdíjasbázis visszaeséséből fakad az MSZP támogatottságának csökkenése – ismerték el a Magyar Időknek vezető szocialista politikusok. A közvélemény-kutatások alapján a pártban elkerülhetetlennek tartják a széles körű összefogást, aminek kereteiről még az idén meg szeretnének állapodni, hogy a közös kampányt időben elő lehessen készíteni.

2017. augusztus 31. 10:38

Hiába ígéri Botka László, az MSZP miniszterelnök-jelöltje a korábban éppen az ő szavazatával is elvett 13. havi nyugdíj „visszaadását”, vagy hogy a 65 évnél idősebbeknek ingyenessé tennék a gyógyszereket. Szocialista elnökségi forrásaink a Magyar Időknek elismerték, hogy a Závecz Research legutóbbi, a párt népszerűségének további csökkenését mutató kutatásának eredménye egyértelműen a nyugdíjasbázis visszaeséséből fakad.

– Júliusban egy, augusztusban pedig további két százalékponttal, 13-ról 10 százalékra csökkent a támogatottságunk a választókorú népesség körében. Aggasztóan nagyot buktunk a nyugdíjasok között – fogalmazott egyik forrásunk.

A szocialisták népszerűségének mélyrepülése miatt egyúttal elbukott az ősztől esedékes baloldali, ellenzéki pártokkal való tárgyalási stratégia. Az MSZP terve ugyanis az volt, hogy Botka László decemberi színre lépésével szeptember-októberig egymillió új szavazót szereznek, és ezzel az erőfölénnyel ülnek majd tárgyalóasztalhoz, hogy az együttműködésről egyeztessenek. – Az nem kérdés, hogy mi vagyunk a legerősebb ellenzéki párt a baloldalon, de az a pozíció, ami egy kötelező alkalmazkodást jelent a többiek számára, elveszett – értékelte a helyzetet egy elnökségi tag.

Botka László ígéreteit eddig nem hitték el a szavazók Fotó: Kurucz Árpád

Valamennyi forrásunk egyetértett abban, hogy Botka László bezárkózó, Gyurcsány Ferencet pedig kifejezetten ellenségként kezelő szövetségi politikája elbukott, a közvélemény-kutatások eredményei egyértelműen az összefogásra kényszerítik az MSZP-t. Egyikük úgy fogalmazott, „az önálló út járhatatlan ezekkel a számokkal. Persze senki nem beszél arról, hogy egyedül akarunk indulni, de ha nincsenek szövetségeseink, akkor ez lesz. Ettől tart most mindenki”. Az MSZP-ben széles körű az egyetértés abban, hogy fel kell pörgetni az eseményeket.

Októberre, de legkésőbb novemberre el kell dőlnie, hogy egyáltalán mely pártok lesznek partnereik az együttműködésben, a közös listában, vagy legalább a koordinált jelöltállításban, majd hozzá kell látni a közös kampány előkészítéséhez. Úgy tudjuk, a leendő szövetségi politikáról, választási stratégiáról az MSZP országos választmánya október első felében dönt.

Nyakó István, az MSZP országgyűlési képviselője tegnap este az ATV műsorában jelentette be, hogy Karácsony Gergely, a Párbeszéd kormányfőjelöltje a hét végén Szegeden közölte: Botka mellett harcol, ezért hajlandó lemondani a jelöltségről, mert – mint fogalmazott – az Orbán-kormány leváltása előbbre való számára.

Milliókhoz jutott el a „nyugdíjasgate”

Hosszú távon is ártalmas lehet Vona Gáborra nézve az a kijelentés, amelyet korábban a nyugdíjasok kapcsán tett közzé közösségi oldalán – mondta el lapunknak Fodor Csaba, a Nézőpont Intézet ügyvezetője. Az elemző felhívta a figyelmet arra, hogy az intézet 2017. augusztus 22–24. között, 1000 ember telefonos megkérdezésével készült reprezentatív felmérése szerint a pártelnök kijelentéséről a magyarok 32 százaléka beszélgetett családtagjaival, ismerőseivel. Az adatok arra is rámutatnak, hogy a népesség további 42 százaléka hallott az ügyről, csupán 26 százalék nem értesült vagy nem tudott érdemben véleményt alkotni.

Mindez Fodor Csaba szerint azt mutatja, hogy a teljes felnőttnépesség 74 százalékához, hozzávetőleg hatmillió emberhez jutott el valamilyen mértékben a pártelnök körüli botrány.

A kutatás korábban lapunk által is publikált adatai kapcsán Fodor Csaba emlékeztetett: a „nyugdíjasgate” a Jobbik táborát is megosztotta, tíz nyugdíjasból hét (72 százalék), míg tíz Jobbik-támogatóból is közel négy (38 százalék) vélte sértőnek Vona kijelentését.

Emlékezetes, hogy a Jobbik elnöke júliusban a közösségi oldalán azt írta: „a nemzeti ünnepeinken most már rendszeres esemény, hogy hétköznapokon kedves bácsikák és nénikék magukból kivetkőzve ugranak egymásnak, vért akarnak ontani remegő kezeikkel, ordibálnak trágárul és hörgik fel a XX. század minden traumáját.” Egy korábbi dunaújvárosi utcai fórumon általa állítólag tapasztaltakról pedig úgy fogalmazott: „szinte kétpercenként káromkodva szavalta el a TV2 hazugságait egy-egy arra tévedt fideszes nyugdíjas. Húzták maguk mögött a kis bevásárlókosarukat, és ne szépítsük, a szemeikben gyűlölet lobogott, a szájukból pedig a szennyvíz folyt.”

Vona Gábor szavai elriaszthatják a támogatókat

Az elmúlt hetekben a kormánypárti politikusok mellett nyugdíjasszervezetek is bocsánatkérésre szólították fel a Jobbik elnökét, aki erre nem volt hajlandó. – Vona Gábor nem úszhatja meg egy egyszerű vállrándítással ezeket a súlyos kijelentéseket, amiket a nyugdíjasokra tett – hangsúlyozta Halász János, a Fidesz-frakció szóvivője. Szerinte, ha ezentúl sem kér bocsánatot, akkor kiírja magát a komolyan vehető politikusok köréből.

A Fidesz azt várja, hogy ha a pártelnök elmulasztja a bocsánatkérést a hárommillió megsértett nyugdíjastól, akkor valamelyik jobbikos politikus megteszi majd ezt helyette. Tegnap Rétvári Bence, a KDNP alelnöke szólította fel Vonát egy váci sajtótájékoztatón. Hozzáfűzte: ha már a Jobbik elnöke nem fog bocsánatot kérni a nyugdíjasoktól, akkor legalább ezt tegye meg a párt helyi elnöke, Fehér Zsolt.

