Iskolát vált a gyermekem – Hogyan vészeljük át?

Nem csak az iskolakezdés jelenthet nehézséget egy gyermek életében, hanem az iskolaváltás is. Ezt nagyban meghatározza, hogy milyen okból, és mikor kerül rá sor.

2017. augusztus 31. 18:58

Alapszabály a nevelés során, hogy amennyire lehetséges, próbáljuk minimalizálni azoknak az alkalmaknak a számát, amikor halmozzuk a változásokat egy gyermek életében – ez sajnos nem minden esetben lehetséges. Ne időzítsünk például iskolaváltást a testvér születésének időpontjára, vagy igyekezzünk egy esetleges válás során a környezeti változások csökkentésére: ha nem muszáj, ne vegyük ki a megszokott iskolájából, főleg ne év közben!

Hagyjunk időt felkészülni a váltásra

Ilyenkor érvényes az iskolakezdésnél is említett felkészítés szükségessége: minél több ideje van a gyermekünknek felkészülni a váltásra, minél több információ áll a rendelkezésére és minél több önálló választási lehetősége van, annál könnyebben veszi majd az akadályt. Ha megpróbáljuk megspórolni a rákészülést – mondván, hogy kevesebb szorongásra és tiltakozásra van így esély –, azt bőven megbosszulja majd a sokkra adott reakció (ami hosszabb távú negatív hatást tud kifejteni például a tanulmányi eredményre, mint a felkészülés során jelentkező enyhébb szorongás).

A gyermek is vegyen részt a döntésben

Ideális esetben az iskolaváltás döntésében a gyermek is részt vesz – ha nincs is „szavazati joga”, de lehetősége van a véleményének megfogalmazására, indulatainak kifejezésére. Az új iskola kiválasztásában való aktív részvétel is csökkentheti a szorongást, valamint az új környezet előzetes felfedezése, az új lehetőségek feltérképezése is jótékony hatású lehet. Mindenképpen érdemes kidomborítanunk az új környezet előnyeit, illetve megpróbálni segíteni a beilleszkedést.

Amikor a váltás a gyermek miatt válik szükségessé

Az iskolaváltásnál ugyan jól jöhet a „tiszta lappal” indulás, de nem (minden esetben) kifizetődő gyermekünk problémájának elbagatellizálása vagy eltitkolása – főleg, ha ezek miatt döntöttünk az iskolaváltás mellett. Mivel a korábbi problémák nem mindig szűnnek meg a környezetváltozás hatására, ezért idővel úgyis fény derül rájuk, az iskola pedig könnyebben tudja kezelni a felmerülő nehézségeket, ha tisztában van a hátterükkel. A leendő osztályfőnökkel tehát érdemes lehet akár előre felvenni a kapcsolatot.

Hogyan segíthetünk? Mire figyeljünk?

Az új iskolában lehetnek olyan szokások, szabályok, melyek eltérnek az előző iskoláétól. Ha előre tájékozódunk ezekről (pl. milyen ünneplőt követelnek meg az évnyitóra, mi a szokásos tornafelszerelés stb.), megspórolhatunk a gyermekünknek néhány kellemetlen pillanatot.

A környezetváltozáshoz való alkalmazkodás időbe telhet még akkor is, ha pozitív érzések övezik (tehát nem kényszer hatására történt az iskolaváltás). Számíthatunk emiatt időszakos teljesítménycsökkenésre- vagy ingadozásra, és bármilyen pszichés tünet megjelenésére, melyre hajlamos a gyermekünk, vagy amelyre életkora alapján hajlamos lehet. Fontos, hogy ha ezek tartóssá válnak vagy súlyosbodnak, akkor forduljunk segítségért egy gyermekpszichológushoz.

Forrás: WEBBeteg - Máténé Áfra Viktória, klinikai gyermek- és ifjúsági szakpszichológus

WEBBeteg