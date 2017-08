Minority SafePack - európai igény

Románia megtámadta az Európai Unió luxemburgi bíróságán a Minority SafePack kisebbségvédelmi európai polgári kezdeményezés bejegyzését.

2017. augusztus 31. 17:16

Ezt jelentette be Kolozsváron Vincze Loránt, az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniójának (FUEN) elnöke. Neki tett föl kérdéseket a Présház Hírportál.

- Elnök úr, mi állhat a mögött, hogy a szélsőséges EU-csúcsvezetők afrikai, ázsiai tömeget zúdítanak a védtelen európai társadalmakra a sokszínűség dicsőítéseként, ugyanakkor az őshonos európai nációkat el akarják tüntetni, be akarják olvasztani?

- Emberbaráti kötelességünk szolidaritást vállalni a háború elől menekülőkkel, de egyértelmű különbséget kell tenni a háborús menekültek és a gazdasági bevándorlók közt. Nyilvánvalóan az őshonos kisebbségek és a bevándorlói csoportok között is legalább ilyen éles határvonalat kell húzni, értelmetlen is egy lapon emlegetni a két ügyet, hiszen az őshonos kisebbségek nem önszántukból, a jobb megélhetés reményében költöztek egy adott országba, hanem a határokat tologatták ide-oda a közösség feje fölött. A bevándorlókat sokan nevezik új kisebbségeknek, és úgy is kezelik őket, mint akiknek hasonló kisebbségi jogokra van szükségük, mint az őshonos csoportoknak. Ezt a megközelítést mi elutasítjuk. Véleményünk szerint az őshonos közösségeknek saját intézményrendszerre van szükségük a megmaradásunk érdekében, a bevándorlóknak viszont minél hamarabb integrálódniuk kell a befogadó társadalomban. A nyelvi és kulturális sokszínűség Európa alapértéke, és ebben a sokszínűségben óriási szerepe van a kisebbségeknek. Európának rá kell eszmélnie, hogy ez egy olyan kincs, amelyet védenie, támogatnia és segítenie kell, nem lehet kizárólag a tagállamokra bízni a kisebbségek ügyét.

- Július 28-i keresetében a román kormány azt kérte az európai bíróságtól, hogy semmisítse meg az Európai Bizottságnak a Minority SafePack elnevezésű európai polgári kezdeményezés bejegyzésére vonatkozó március 29-i határozatát. Bukarest ezzel a lépéssel a hungarofóbiának adott kifejezést. Miért működik kettős mérce az EU-ban, a rasszizmusnak a hungarofóbia változatát miért nem ítélik el a szélsőséges csúcsvezetők?

​- Románia Európában lépten-nyomon azt szajkózza, hogy példamutatóan kezeli a kisebbségi kérdést, csakhogy ezt az itt élő kisebbségek – elsősorban a nagyszámú magyar közösség – nem látják így. Az az alattomos lépés, amellyel Románia az Európai Unió Bíróságához fordult, pont azt igazolja, hogy Romániában nincs megfelelően megoldva a kisebbségek helyzete, hiszen ha minden rendben lenne, Romániának sem lenne félnivalója, ugyanúgy, ahogy Németországnak vagy Magyarországnak sincs félnivalója a Minority SafePack kezdeményezéstől. A mi európai polgári kezdeményezésünk európai szellemiségű kezdeményezés, amelynek fő üzenete a szolidaritás. Nagy hibának és rossz üzenetnek tartom Románia részéről, hogy szembemegy ezzel. Főleg, hogy így nem csupán az erdélyi magyarok, hanem 50 millió kisebbségben élő európai polgár jogos törekvését próbálja elgáncsolni. Úgy tűnik, Románia úgy fél attól, hogy az EU jobban figyelhet a kisebbségi jogokra, mint ördög a tömjénfüsttől.

- A román kormány keresetében arra hivatkozott, hogy a polgári kezdeményezés kizárólag a nemzeti és nyelvi kisebbségekhez tartozó személyek jogvédelmére, és nem a kulturális sokszínűség elősegítésére irányul. Ez a hivatkozás az idiotizmus dokumentumba foglalását jelzi. Várhatjuk-e, hogy EU-szervek azt a fajta izmust is támogassák?

​- A két dolgot nem lehet egymástól elválasztani, kulturális és nyelvi sokszínűség nem létezik a nemzeti és nyelvi kisebbségek által hordozott és átörökített értékek nélkül. Amit Románia védeni látszik, az a huszonnégy hivatalos nyelv EU-ja, holott nem a domináns kultúrákat és többségi nyelveket kell félteni, hanem a veszélyeztetett közösségeket. Az Európai Unió Bírósága egyszer már igazat adott nekünk, amikor az Európai Bizottság ellen indítottunk pert amiatt, hogy első körben nem volt hajlandó bejegyezni a Minority SafePack kezdeményezést. Meggyőződésünk, hogy a bíróság ezúttal is nekünk ad igazat. Egyébként a román kereseten érződik az erőltetettség, az, hogy mondvacsinált okokkal támadják a kezdeményezést, mivel félnek kimondani azt, ami valóban zavarja őket: hogy a romániai kisebbségeket ugyanolyan jogok illessék meg, mint a többséget. Hiszen a kezdeményezésünk célja ez: jogegyenlőséget kérünk minden uniós polgár számára.

