650 éves a Pécsi Tudományegyetem

Magyarország legelső egyetemének 650. évfordulóját ünnepeljük pénteken. Az Országgyűlés az évforduló apropóján szeptember első napját a Magyar Felsőoktatás Napjává, az 1367-es pécsi egyetemalapítás emléknapjává nyilvánította. Ez alkalomból szeptember elsején és másodikán is ünnepi programmal várja az érdeklődőket a kultúra városa.

2017. szeptember 1. 09:54

Pénteken, szeptember elsején díszünnepséget tart a Pécsi Tudományegyetem (PTE), a városvezetés, és a Pécsi Egyházmegye, mivel az ország legelső egyeteme idén 650 éves, illetve, mert az Országgyűlés szeptember első napját a Magyar Felsőoktatás Napjává, a pécsi egyetemalapítás emléknapjává nyilvánította. Az eseményen részt vesz Orbán Viktor miniszterelnök, Páva Zsolt, Pécs polgármestere, és Udvardy György pécsi megyéspüspök is.

Pénteken a várossal és az egyházmegyével közös díszünnepség részeként avatják majd fel az egyetemalapító Vilmos püspök és Nagy Lajos király szoborkompozícióját, de a művészet kedvelői további élményekkel is gazdagodhatnak: a PTE Művészeti Kara egy Ünnepi Oratóriummal, míg a Janus Egyetemi Színház egy Janus Pannonius életéről szóló korhű színdarabbal készül a jubileumra. Az egész napos ünnepélyes programot este hat órakor ünnepi szentmise zárja a Székesegyházban, valamint hét órától a Kodály Központban Ünnepi koncertet ad a Pécsi Filharmonikusok is, Pécs város napja alkalmából.

Indul a buli!

A kevésbé ünnepélyes, viszont szélesebb rétegnek szóló ingyenes “ünnep” szeptember 2-án kezdődik “Jubileum 650 PTE Nap” címen.

Ennek keretében a PTE karai bemutatják az egyetem falain belül folyó sokoldalú, kreatív munkát a város szívében, hogy egy napra mindenki részese lehessen az egyetemi életnek. Ezen felül gyermek és felnőtt animációs programokkal is készülnek a szervezők, csatlakozó szervezetként a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság és a TÜKE Busz Zrt. különféle játékos tevékenységekkel várja az érdeklődőket, a Vöröskereszt pedig ezúttal is számít a véradókra.

Garantált, hogy a gyerekek sem fognak unatkozni szombaton, hiszen tehetségüket próza vagy vers, tánc és ének kategóriákban egy „Ki-Mit-Tud”-on mutathatják be. Emellett ingyenesen látogatható lesz a Nádor Galéria, az Egyetemtörténeti Kiállítás, illetve a Klimó Könyvtár ideiglenes kiállítása is.

A fiatalok kedvence tiszteleg az évforduló előtt

A napot a Halott Pénz nevű zenekar nagyszabású koncertje zárja, ami azért is nagyon érdekes, mert az Otthon című számuk videoklipjét Pécsett forgatták. Az együttes vezetője, Marsalkó Dávid korábban a dallal kapcsolatban úgy fogalmazott, ők is ki akarták venni részüket az ünneplésből.

Egy éven keresztül ünnepelhetünk

A város nemcsak ezen a hétvégén ünnepel, ugyanis tavasz óta egymást érik a programok a kultúra városában. A jubileumi ünnepségsorozat keretében Pécsen rendezték meg a Nemzetközi Tavaszt, amely számos távoli ország kultúrájával ismertette meg az érdeklődőket, de itt tartották meg a Magyarok II. Kulturális Világtalálkozóját, és szeptember elsején a Nemzeti Agykutatási Program zárókonferenciájának is a város ad otthont. Emellett ezekben is a napokban is tart még a Magna Charta Observatory nemzetközi rektori konferencia.

A fiatalok számára kiemelt eseménynek számított áprilisban a Pécsi Egyetemi Napok, valamint az EFOTT, amelyet ugyan Velencén rendeztek meg júliusban, de a hivatalos házigazda idén a Pécsi Tudományegyetem volt.

Évfordulóra vonat és szekkó

Annak érdekében, hogy a kerek évforduló híre az ország minél több pontjára eljusson, a MÁV-START és a Pécsi Tudományegyetem közösen díszíttetett fel március 30-ára egy, az egyetemalapítók, így V. Orbán pápa, Nagy Lajos király és Vilmos püspök számára emléket állító mozdonyt. A Siemens Taurus típusú jármű 2018. szeptember 1-ig viselte „ünnepi ruháját”, és eddig a napig hazánk és Ausztria vasútvonalán mintegy 340 ezer kilométert tett meg, ami annyi, mintha nyolc és félszer megkerülné a Földet. A két intézmény együttműködése egyébként nem új keletű, hiszen már 2014 őszétől a Budapest és Pécs között közlekedő egyik InterCity-járat PTE IC néven szállítja az utasokat.

Hoppál Péter, az Emberi Erőforrások Minisztériumának kultúráért felelős államtitkára (k), Bódis József rektor (j) és Csépke András, a MÁV-START Zrt. vezérigazgatója az egyetem nevét viselő, az intézmény alapítóinak emléket állító mozdony előtt a Nyugati pályaudvaron 2017. március 30-án. MTI Fotó: Illyés Tibor

Azért is fontos évszám a 2017-es, mert mintegy 24 millió forintból felújították Dr. Halasy-Nagy József Aulát a Pécsi Tudományegyetemen. Mint ismeretes, Halasy-Nagy József a Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem első rektora volt – utólag róla nevezték el az aulát. Az ő rektorsága idején, 1923-ban kérte fel Klebelsberg Kuno, vallás- és közoktatásügyi miniszter Dudits Andor festőművészt az aula fő díszítőelemének elkészítésére.

Ezt a szekkót, vagyis száraz falfelületre készített festményt újította fel idén, tehát a jubileum évében az egyetem felkérésére Boromisza Péter Munkácsy díjas festőrestaurátor. Az Aula belső falán új faliképek kaptak helyet, amelyek a tudományterületeket, valamint az egyetem, a város és az egyházmegye egységét ábrázolják. A díszítőfestést Mauks Zoltán és Mauksné Dittrich Csilla végezte, a művészházaspár a Magyar Restaurátorok Egyesületének tagja, és szakmájuk igazi mesterei.

Óvjuk a tudomány alapköveit!

Magyarország kormánya összesen 565 millió forinttal támogatja az első magyar egyetem alapításának 650. évfordulója méltó módon történő megünneplését, hangsúlyozva ezáltal a magyar felsőoktatás jelentőségét, annak Magyarországon betöltött kiemelt szerepét. E cél megvalósítását szolgálja az a döntés is, hogy 2017-től szeptember 1. napja legyen a Magyar Felsőoktatás Napja. „Fontos és nagy pillanat ez a Pécsi Tudományegyetem számára és egyben óriási tisztelet elődeink előtt, akik a tizennegyedik század derekán, Magyarországon először Pécsett lerakták a tudomány alapköveit”- fogalmazott Bódis József rektor a döntést követően.

