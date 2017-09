Itt az ideje, hogy Brüsszel fizessen

Magyarország először nem kért, hanem cselekedett, 270 milliárd forintot költött határvédelemre, és itt az ideje, hogy „az európai szolidaritás jegyében” Brüsszel fizesse ki ennek a felét – mondta a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter az Echo Tv Mélymagyar című műsorában pénteken.

2017. szeptember 1. 22:04

Rogán Antal fontos kérdésnek nevezte, hogy „miről szól a szolidaritás”, mint fogalmazott, Brüsszel szerint csak a bevándorlók szétosztásáról, a magyar kormány szerint pedig a határok védelméről is. Hozzátette: az Európai Unió tagállamainak többsége „nem védelmezi a határokat”, Magyarország igen. Felhívta a figyelmet: Magyarországhoz képest Görögország, Olaszország és Bulgária is óriási pénzeket kapott a határvédelemért vagy a bevándorlókkal kapcsolatos kérdések kezeléséért, a görögöknek egymilliárd eurót ítéltek meg.

Ehhez képest – folytatta – Magyarország elköltött több mint 800 millió eurót, 270 milliárd forintot a kerítés megépítésére, a határvadászok kiképzésére, az egész védelmi rendszerre. „Először nem kértünk, hanem cselekedtünk” – hangsúlyozta Rogán Antal, hozzátéve: itt az ideje, hogy „az európai szolidaritás jegyében” ők is fizessék ki ennek a felét. Azt mondta, nem tudja, van-e reális esély arra, hogy Brüsszel fizessen, de az európai vitákban erős érv az is, hogy Magyarország a balkáni útvonal lezárásával védi Európát.

Rogán Antal szerint amikor a brüsszeli terveket hajtják végre, akkor Európában „valójában egy Soros-terv végrehajtása” történik. Hozzáfűzte: „Soros (György) és társulata rengeteg pénzzel” egy ideológiát képvisel, amelynek lényege, hogy meg kell szüntetni Európában az „európai jelleget”, el kell jutni addig, hogy Európa „kevert népességű legyen”. Ennek a „Soros-tervnek” a végrehajtását meg kell akadályozni – hangsúlyozta -, akárcsak a bevándorlók behozataláról szóló intézményesített mechanizmus bevezetését.

Jelezte: nincsenek nagy elvárásai az úgynevezett kvótaperben várható döntéssel kapcsolatban, hiszen „ismerjük a főtanácsnoki véleményt”, amely „egyértelműen a brüsszeli álláspontra helyezkedik a tagállami álláspontokkal szemben”.

A Jobbik bérunióról szóló javaslatát ostobaságnak nevezte, az Európai Bizottság elnökére utalva úgy fogalmazott: „aki Junckertől várja a fizetésének növelését, szerintem sokáig várhat”, hiszen Brüsszelben mindig „a multik javára döntöttek”. Álláspontja szerint a Jobbik ebben a kérdésben is „megtagadja korábbi önmagát és feladja elveit”, „semmi mást nem akar, csak hatalmat és pénzt”.

Úgy értékelt: „akik a Soros-tervet írják”, azok szerint egy módja van annak, hogy az Orbán-kormányt álláspontja megváltoztatására kényszerítsék, ha ellene olyan koalíciót kovácsolnak össze, amelyben a Jobbik is benne van. Hozzáfűzte: úgy tűnik, Vona Gábor, a Jobbik elnöke is „beiratkozott azok közé, akik a Soros-terv végrehajtóiként végigmennek a kijelölt úton”, hiszen a Jobbik nem szavazta meg az alkotmánymódosítást és a például CEU ügyében is „aláírt Soros Györgynek”.

Az ellenzéki párt vezetőjének nyugdíjasokról szóló Facebook-bejegyzéséről Rogán Antal azt mondta, ha egy fideszes leírta volna, hogy „szennyvíz folyik a szájukból”, az egész sajtó azt követelné, hogy „örökre tüntessük el a politikai életből”. Hangsúlyozta: így nem lehet beszélni idős emberekről, akik nagyon sokat tettek az országért, ezért a minimális elvárás a bocsánatkérés.

MTI