Magyarországot és Nyugat-Európát védi a kerítés

Aki a határvédelmet nem sorolja a szolidaritás kérdéskörébe, az nem érti Európa jelenlegi helyzetét, és az a szolidaritás, amely nem hajlandó figyelembe venni a határvédelmet, nem igazi szolidaritás - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfői sajtótájékoztatóján.

2017. szeptember 4. 14:28

A tárcavezető kifejtette, hogy Magyarország nemcsak az ország megvédése miatt tett, és tesz a határvédelemért, hanem mert uniós kötelezettség, a schengeni szabályrendszer előírása a határvédelem.



A külügyminiszter szerint ugyan az Európai Bizottság részéről sokat mondják, hogy kerítést nem finanszíroz az EU, de a kerítés jó, ez a megoldás, mert napi több, mint tízezer illegális bevándorlót feltartóztatni csak fizikai védelemmel lehet. A kerítés a védekezés szíve, közepe - jelentette ki.



Emlékeztetett: annak idején Dimitrisz Avramopulosz, a bizottság migrációs politikáért felelős, görög biztosa - aki korábban Görögország honvédelmi minisztere volt - is védte azt a kerítést, amelyet a török-görög határon építettek, manapság azonban a magyar kerítést bírálja.



Mint mondta, Görögországnak 1,5 milliárd eurót különítettek el az illegális bevándorlás kezelésére, Olaszország 740 millió, Bulgária pedig 260 millió eurót kap erre uniós forrásokból, vagyis a frontországoknak igenis jár támogatás a szolidaritás alapján. Magyarországnak több mint 800 millió eurós költsége adódott a határvédelmi feladatokból, és jogos elvárás, hogy a szolidaritás alapján az EU ennek egy részét megtérítse - közölte.



Szijjártó Péter kijelentette, a biztonságnak és a szolidaritásnak "kéz a kézben kell járnia egymással", nem létezhet az egyik a másik nélkül. "Nonszensz" a kötelező betelepítési kvóták rendszere, mert nonszensz a szolidaritásra alapozva arra kérni egy országot, hogy egy a saját biztonságát aláásó jelenséget súlyosbítson a saját területén - magyarázta.



Úgy vélte, a kerítés a déli határon Magyarországot és Nyugat-Európát védi, ezért "mi jogosan kérjük a nyugati barátaink szolidaritását". Az európai biztonságra hosszú távon káros, hogy európai intézmények még mindig azon "mesterkednek", hogy miként lehet behozni és szétosztani illegális bevándorlókat - közölte.



Megjegyezte: a jövő héten Budapestre látogat Philip Hammond brit pénzügyminiszter, hogy a visegrádi csoport (V4) külkereskedelemmel és külgazdasággal foglalkozó minisztereivel egyeztessen a Brexit lehetséges gazdasági kimeneteleiről.



Kérdésre Szijjártó Péter kitért rá: ma a világra leselkedő három legnagyobb veszély egyike Észak-Korea, és jó, ha az amerikai elnök és vezetők ezt a fenyegetést minden eddiginél komolyabban veszik. A múltban a nemzetközi téren kicsit alábecsülték a helyzetet, de mostanra világossá vált, hogy ez az egyik legsúlyosabb veszély, ezért a legszigorúbb nemzetközi lépéseket kell megtenni Észak-Koreával szemben - jelentette ki.

Egy vonatjegy nem írhat felül egy európai jogszabályt

A külgazdasági és külügyminiszter szerint egy vonatjegy nem írhat felül egy európai jogszabályt, és nem az a kérdés, hogy valakinek van-e vonatjegye, hanem az, hogy van-e a határ átlépésére jogosító okmánya.

Szijjártó Péter hétfői sajtótájékoztatóján kérdésre elmondta: "megtiszteltetés", ha Európa legerősebb országának választási kampányában a két legesélyesebb jelölt vitáján a legfontosabb kérdés Magyarország. Végre Németországban is észrevették azokat az erőfeszítéseket, amelyeket Magyarország tett és tesz, hogy megfeleljen az európai kötelezettségeinek, hogy megvédje az országot és Európát - fogalmazott. Hozzátette: a jövőben is előjön majd Magyarország a vitákban, mert megfelel a kötelezettségeinek.



A külügyminiszter felidézte: 2015-ben, a válság csúcspontján Orbán Viktor miniszterelnök utasította a minisztereket, hogy a schengeni jogszabályokat minden körülmények között be kell tartani, és a schengeni szabályoknak megfelelően Magyarországot senki nem hagyhatja el nyugati irányba érvényes úti okmányok nélkül. Világos volt, hogy ez alól egy kivétel van: ha a német vagy az osztrák kancellár ezzel ellentétes álláspontra helyezkedik, és hogy ez miért történt, az az ő belügyük - mutatott rá.



Szijjártó Péter kijelentette: egy vonatjegy nem írhat felül egy európai jogszabályt. Magyarország továbbá az európai jogszabályokban és a nemzetközi előírásokban foglaltaknak megfelelően mindig biztosított ellátást az illegális bevándorlóknak, de csak ha ők a számukra jogszabályilag kijelölt állomásokra mentek - mondta.

MTI