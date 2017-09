Storcknak mennie kell

Egy órán át emberhátrányban játszottak, és a világklasszist sorában tudó Portugáliának csak egy gólt sikerült szereznie ellenünk.

2017. szeptember 5. 17:11

Ne úgy haljak meg, hogy én rúgtam az utolsó magyar gólt futball-világbajnokságon – kérte a sorstól egy könyvében Détári Lajos volt válogatott labdarúgó.

Détári 1986-ban egy Mexikóban lejátszott Kanada elleni mérkőzésen – a 76. percben - szerezte ezt a bizonyos gólt.

Három évtized rohant el azóta.

Muhi, Mohács, Mexikó – igen, az a bizonyos, Szovjetunió elleni null-hat fűződik ehhez a világbajnoksághoz, Mezei György ezzel a szörnyű vereséggel kiütötte a magyar labdarúgást. Csapatunk akkori lemerevedésének tényleges oka máig találgatásokat indít el.

Mindamellett tovább kell lépnünk.

A magyar futballnak jelen kell lennie a világbajnokságokon és az olimpiákon. Egy ma is csúcson lévő politikus jelentette ki: labdarúgásunknak az első tíz között kell lennie a glóbuszon. S ezzel a futballtársadalom pártállástól függetlenül egyetért. Csodálatos futballtörténelmünk (is) ezt követeli.

Most itthon kapott ki a válogatott.

Így nézve a null-egy dicséretes eredmény.

Maga a tény azonban elfogadhatatlan: válogatottunk hiányozni fog a következő, 2018-as oroszországi VB-ről. Labdarúgásunk továbbra is a másod-harmad vonalban nyög, méltatlanul a nagy múlthoz, az egykori legendás játékosokhoz, a világbajnoki ezüstökhöz, olimpiai aranyakhoz.

Berndt Storcknak mennie kell.

A német futballtréner kommunikálni jobban tud, mint csapatot kialakítani. Pár nap alatt két kommunikációs csúcsteljesítménye is felvillant: a lett mérkőzés után is, a portugál meccs után is „gratulált” a csapatnak.

Azaz önmagának…

Ezzel az úgynevezett „gratulációval” azt akarta sugallni, hogy csapatunk – így ő maga is – nagy teljesítményt nyújtott. Ha a kapitány elismeri a teljesítményt, akkor az csak nagy lehet – ezzel a beetetéssel kísérletezett, és sokan bedőltek neki.

Egy kapitány nem azért van, hogy gratuláljon.

Ráadásul a teljesítmény nem volt nagy – még ha a második a játékosok részéről egy órán át hősies volt, akkor sem. Lettország ellen egy amatőr csapatot vertünk meg idehaza, kínkeservesen. Mi profi játékosokat küldtünk, legalább ötöst kellett volna gurítanunk könnyedén lett barátainknak.

Portugália ellen pedig hazai pályán kikaptunk.

Ezt nagy teljesítménynek nem nevezhetjük még akkor sem, ha Priskin az első fél óra végén „kikönyökölte” magát a mérkőzésről. (Kiállítása jogos volt, a játékvezető helyesen döntött, ilyen könyöklés a Balkánt idézi, a magyar labdarúgáshoz teljesen méltatlan.)

A magyar csapatnak idehaza csak a győzelem a jó eredmény.

Igen, szenvednek hazai vereséget spanyolok, németek, angolok, franciák is, ez benne van a futballban. Most velünk, magyarokkal történt meg, és a közönség így is ünnepelte a csapatot – jogosan, megérdemelten, nemes sportszerűséggel.

A kapitány azonban ne „gratuláljon”, mert ez gyerekes manipuláció.

A magyar futballtársadalom ennél okosabb, ennek a mesterkedésnek nem dől be. A kapitánytól azt vártuk, és ezért fizettük meg busásan, hogy csapatunkat vigye ki az oroszországi VB-re. Ez nem sikerült, ez kudarc, és a kudarc után az edzőnek fel kell állnia.

Andorra után már mennie kellett volna Storcknak.

Hogy az andorrai csúfos vereség után Storck a kispadon maradhatott, a Magyar labdarúgó Szövetség vezérkaráról is bizonyítványt állított ki. Az MLSZ bizonyítványát egyébként Storcktól függetlenül a tények is kitöltötték: csapatunk 32 év után továbbra is igazolatlanul hiányzik a VB-ről.

AZ MLSZ vérfrissítésre szorulna, erre azonban semmi esély.

Ha majd a katari VB-re sem jutunk ki, az MLSZ vezetősége akkor is bebetonozottan ül, és osztja az észt, talál kifogásokat, indokokat, mutogathat jó játékosteljesítményekre, egy-egy szép gólra, parádés védésre, itt-ott felbukkanó bravúros győzelemre. Ilyenek lesznek.

VB-hiányzásunk azonban igazolatlan marad.

A gyönyörű lelátókép, a szurkolók csapatszeretete, egy-egy futballista hősies teljesítménye elvarázsolja a drukkertársadalmat egy ideig. A tény azonban tény marad: a futball VB-t nélkülünk játsszák le, más csapatokat bámulhatunk a képernyőn.

Storcknak mennie kell, az MLSZ-vezetőség bátor megújításra szorul.

Kovács G. Tibor