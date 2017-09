A többség szerint tovább kell harcolni a kvótaügyben

A lakosság 72 százaléka szerint Magyarországnak tovább kell harcolnia saját igazáért akkor is, ha a kvótaperben benyújtott keresetet elutasítják - olvasható a Századvég Alapítvány legfrissebb felmérésében, amelynek eredményeit szerdán közölték az MTI-vel.

A kutatásból - amelyet szeptember 1. és 4. között 1000 felnőtt megkérdezésével készítettek - kiderült, a válaszadók 88 százaléka hallott arról, hogy Magyarország és Szlovákia korábban az Európai Bíróságon támadta meg a bevándorlók elosztását célzó kvótahatározatot.



Az felmérés arra világított rá, hogy a megkérdezettek jelentős többsége (72 százaléka) szerint Magyarországnak nem szabad feladnia, és tovább kell harcolnia az igazáért a kvótaügyben, míg 22 százalék azok aránya, akik szerint a döntést követően Magyarországnak végre kell hajtania a kvótahatározatot.



A Fidesz-KDNP szavazóinak 97, a Jobbik szavazóinak pedig 80 százaléka érvelt amellett, hogy Magyarországnak egy ilyen döntés esetén is tovább kell harcolnia.



A baloldali ellenzék táborának többsége ugyan befogadás-párti, ám erős a megosztottság: háromból egy MSZP-szavazó szerint Magyarországnak tovább kell harcolnia az igazáért a kvótaügyben, és minden harmadik LMP-s is így vélekedik.



Emellett a pártpreferenciájukban bizonytalanok abszolút többsége sem hajtaná végre az áthelyezéseket - tették hozzá.



Emlékeztettek, hogy egy korábbi kutatásukból kiderült az is, hogy a magyarok 77 százaléka ellenzi az Európai Unió kvótarendszerének tervét.

MTI