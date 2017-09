Az EB kvótaerőszak döntése visszalő

A bíróság ítélete, amely Magyarországra kényszeríti a migránsok befogadását, elmélyíti a feszültséget az EU-ban.

2017. szeptember 7. 13:20

Ha egy kis körutat teszünk azon sajtótermékekben, amelyek függetlenebbek mondjuk Angela Merkel német kancellártól, mint a német közszolgálat, a Der Spiegel és szőrzetükben ezekhez hasonló médiatermékek, úgy tűnik, az Európai Bíróság szerdai döntése Magyarország és Szlovákia ellen a kényszerű migránskvóta témában nem fog igazán az uralkodó osztálynak a kedvére válni.

Kezdjük az amerikai Wall Street Journallal, amely a tényeket ismertető cikkének ezt a sokatmondó címet adta:

„A bíróság ítélete, amely Magyarországra kényszeríti a migránsok befogadását, elmélyíti a feszültséget az EU-ban”.

A vezető francia lap, a Le Monde ezzel a címmel „üdvözli” a döntést:

„Migrációs politika: az Európai Unió morális bukása”.

Innen pedig rögvest ugorjunk át ahhoz a német hírtévéhez, az N-TV-hez, amely nem „közszolgálati” és így megengedheti magának nem egyszer a lazább mozgást az ottani ismert keretek által határolt médiaszabadság pályán.

A luxemburgi bíróság tegnapi döntéséről készült nagyobb lélegzetű tudósításának már a címe is „felháborító”: „A jogosság nem mindig helyes: menekültek Magyarországra? Kérjük, ne!”.

A tudósítás kifejti, elméletileg ugyan e két ország immár rákényszeríthető, hogy migránsokat fogadjon be, de Magyarország tekintetében ez minden bizonnyal nem fog megtörténni. Ugyanis a dublini szabályok dacára a német kormány most egyetlen menekültet se küld Magyarországra, ahol szerinte a helyzet nem olyan, mint az „elvárható” lenne. De politikailag se lenne okos ezen országokra menekülteket kényszeríteni, mert ott nem csak a kormányok, hanem a lakosság is ez ellen van. Magyarországot, Szlovákiát és Lengyelországot kiemelve a tudósítás azt hangoztatja, hogy ha ezen országokat arra kényszerítenék, hogy akaratuk ellene fogadjanak be menekülteket, akkor ezen EU-ellenes országokban az Unió ellenesség tovább erősödne.

Ugyanakkor, mondja, ha Magyarországra kényszerítik a menekülteket, a magyar kormány nem fogja megakadályozni, hogy azok az országot ismét elhagyják, hiszen a menekültek szemszögéből nézve amúgy is Magyarország a legszörnyűbb ország. Azaz ha az EU valóban Budapestre küldene menekülteket, ez formálisan rendben lenne, de nem lenne okos és az azt jelentené, hogy az elveket követők győzedelmeskednének a józan ész fölött.

A világ legelső globális digitális agytrösztjének vélemény és hírportálja, a brit CapX „Kelet-Európa fizet Merkel hanyagságáért” címmel megjelentetett cikkében a szerző, Maian L. Tupy, a Human Progress.org szerkesztője, a Globális Szabadság és Jólét Központjának vezető elemzője az Európai Bíróság migránsrákényszerítő döntését elemezve azt írja, hogy az Európa keleti részében lévő országok joggal tekintik a migrációt és a nem európai embereknek Nyugat-Európában történő beilleszkedési kudarcát hatalmas csődnek. Felfogásukat megerősíti a szinte heti rendszerességgel végrehajtott terrortámadások nyugat-európai városokban. E népek szemében a terrorizmus nem probléma Keleten éppen azért, mert a térség kulturálisan, nyelvileg és vallásilag viszonylag homogén. Ezen kívül a kötelező brüsszeli migránskvóta diktátum nem „valamiféle előre nem látott természeti katasztrófa, hanem Merkel törvényszegése. A kancellár volt az, aki figyelmen kívül hagyta a migránsok ügyei feldolgozásának lefektetett eljárásait. A keletiek felteszik a kérdést, miért nekik kellene fizetniük a számlát?” A szerző végül azt írja, az ítélet révén Keleten az EU népszerűsége súlyos mértékben zuhanni fog. A kelet-európai kormányok migráns ellenes álláspontja igen népszerű ott. De mint a Brexit is mutatja, a rugalmasság és mások szempontjainak figyelembe vétele annyira idegen Brüsszelnek, mint amilyen idegenek a migránsok Kelet-Európának”.

Ami a fentiekben volt olvasható, azok tények és természetesen a megadott linkekre kattintva ellenőrizhetőek, mint minden más esetben az itt szemlézett cikkeknél.

Nem így a balliberális oldal nemzetközi lapszemléi. Így például a külföldi média ürügyén is a „rohadj meg Magyarország” elvét követve rendszeresen hazudozó Klubrádió ma reggeli, „Világtükör” címen futó sajtószemléje. Amelyben – hogy csak egyetlen „ferdítést” emeljünk ki – a szemléző ilyen hazugságokkal igyekszik hitelteleníteni az azeri-magyar-Soros témában a számára nem megfelelő hangon megszólalni merő Trend News Agency cikkét. Amelyről a szemléző azt hazudja, orosz hírügynökség. Holott az „Azerbajdzsán, a kaukázusi térség és Közép-Ázsia legnagyobb magán hírügynöksége” (Wikipedia angol nyelvű szócikke).

A „Ki vagy te, Soros: Azerbajdzsán elleni kampány és muzulmán népirtás Burmában” című cikk íróját, Elmira Tariverdiyevát, e hírügynökség orosz részlegének vezetőjét a Klubrádió „az orosz hírügynökség vezetőjének” hazudja, és azzal foglalja össze a cikket, hogy az „Sorosozik”. És a „filantrópot” olyan embernek állítja be…, stb. Majd azt hazudja, a cikk Soros „jótékonysági tevékenységeit” sorolja fel világszerte. Holott a cikk ennek épp az ellenkezőjét teszi. Majd ezzel a hazugsággal hitelteleníti a cikket a feltétel nélkül e DK-simogató rádiónak hívő hallgatói előtt: „És hogy mennyire szavahihető, arra már az első mondatából rájöhetünk. Amikor azt írja, hogy a Fehér Ház hivatalos honlapján tíz nap alatt százezer aláírást gyűjtöttek össze, amelyben arra kérik Donald Trumpot a petíciót benyújtók, hogy Soros Györgyöt nyilvánítsa terroristának.”

Nos, miközben az „idézett” mondatban ugyan nem szerepel a „hivatalos” szó, de aki meg akarja nézni a petíciót és az aláírók számát (142 125 ma délelőtt 10:00-kor), az a Fehér Ház honlapján ITT teheti meg.

Lovas István

