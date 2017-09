Alkotmánybíróság: legfrissebb döntések

Dübörögnek a vélt vagy valós felháborodást ecsetelő alkotmányjogi panaszok, hengerelnek a bírósági döntések ellen lázadó indítványok.

2017. szeptember 8. 11:11

Joghatóság.

A Kúria Gfv.VII.30.179/2015/14. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítása és megsemmisítése iránti alkotmányjogi panasz.

A felperesi jogelőd egy osztrák bank, mint hitelnyújtó és az I. rendű alperes, (egy Magyarországon bejegyzett kft.) mint hitelfelvevő között 1998. augusztus 27-én hitelszerződés jött létre, amely időszakban a felperesi jogelődnek fióktelepe Magyarországon nem volt, csak Ausztriában. A közöttük létrejött újabb hitelszerződést - többek között - az indítványozó ingatlanára bejegyzett jelzálogjog biztosította. A felperesi jogelőd keresetében kötelezni kérte a perbeli alpereseket - az indítványozót is - a felvett összeg visszafizetésére. A bíróság a keresetet megalapozottnak találta, és kötelezte az indítványozót a meghatározott összeg megfizetésére. Az indítványozó felülvizsgálati kérelmet terjesztett elő, a Kúria a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta.

Az indítványozó szerint a Kúria döntése sérti a tisztességes bírósági eljáráshoz való jogot, mert álláspontja szerint a magyar bíróság az ügy elbírálására nem rendelkezik joghatósággal, mivel a hitelszerződés kikötése szerint a jogviszonyra az osztrák jog vonatkozik, és csak kisegítő jogként alkalmazható a magyar jog.

***

Az Alkotmánybíróság megállapította: az indítványozó az alkotmányjogi panaszban nem állított olyan pontosan körülírt, releváns alkotmányjogi érvekkel alátámasztott alaptörvény-ellenességet, amelyet alapvető alkotmányjogi jelentőségű kérdésként lehetne értékelni, vagy amely a bírói döntést érdemben befolyásoló alaptörvény-ellenességet vetne fel, ami a panasz befogadását és érdemi elbírálását indokolttá tenné. Ezért az alkotmányjogi panaszt az Abtv. 52. § (1b) pontjában, valamint 29. §-ában foglaltak, illetve az Ügyrend 30. § (2) bekezdésének a) és h) pontja alapján visszautasította. (AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról: IV/1040/2016.)

Pénznyerő automaták utáni igazgatási szolgáltatási díj visszatérítése, közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata.

A Kúria Kfv.I.35.284/2016/4. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz.

Az indítványozó gazdasági társaság pénznyerő automatákat üzemeltetett, azonban a jogszabályi változásnak köszönhetően tevékenységével felhagyott. Kérelmében a már befizetett igazgatási szolgáltatási díj időarányos visszatérítését kérte az adóhatóságtól. Az adóhatóság a kérelmet elutasította, a bíróság a felülvizsgálati eljárás során szintén elutasította. Az indítványozó a döntés ellen a Kúriához fordult. A felülvizsgálati kérelmét a Kúria hivatalból újra elutasította, mivel a felülvizsgálatban támadott ítélet az indítványozó személyére rendelkezést nem tartalmazott.

Az indítványozó álláspontja szerint a támadott döntés sérti a jogállamiság elvét, az Alaptörvény O) cikk, R) cikk és T) cikk (3) bekezdésében foglaltakat, valamint a tisztességes hatósági eljáráshoz és a tulajdonhoz való jogot.

***

Az Alkotmánybíróság megállapította: az eljárás tárgyát képező alkotmányjogi panasz nem felel meg az Abtv. 27. §-ában meghatározott feltételeknek, ezért az indítványt az Abtv. 56. § (1)–(3) bekezdései, valamint Ügyrendjének 30. § (2) bekezdés h) pontja alapján visszautasította. (AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról: IV/2018/2016.)

Hátrányos megkülönböztetés a felülvizsgálati eljárásban a kártalanítási törvény alapján.

1. A Kúria Kfv.III.37.841/2016/2. számú végzése, valamint a Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 10.K.27.537/2015/29. számú ítélet alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz.

2. A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 340/A. § (2) bekezdés c) pontja alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz.

Az indítványozó, a perbeli ingatlanok tulajdonosa - a bírósági eljárás felperese - a kisajátítási eljárásban született közigazgatási határozattal szemben nyújtott be keresetet, amelyben arra kérte a bíróságot, hogy az alperesi határozatot a kártalanítási összeg tekintetében módosítsa. Keresetét a Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság elutasította, az ítélettel szemben az indítványozó felülvizsgálati kérelmet nyújtott be a Kúriához. A Kúria a kérelmet hivatalból szintén elutasította a Pp. 340/A. § (2) bekezdés c) pontjára hivatkozással, miszerint kisajátítási ügyekben felülvizsgálatnak nincs helye, ha a kártalanítási összeg az egymillió forintot nem haladja meg.

Az indítványozó szerint a támadott jogszabályi rendelkezés megfosztja az érintetteket a jogorvoslati joguk gyakorlásától, így sérül az Alaptörvény XXVIII. cikk (7) bekezdése. Továbbá azáltal, hogy két homogén tulajdonosi-csoport (nevezetesen az egymillió forint alatti és afölötti kártalanítási összegben részesítettek) között a bírói jogorvoslat tekintetében eltérően szabályoz, arányossági vagy szükségességi érvvel nem magyarázható előnyt biztosít az egymillió forint feletti kártalanításban részesülők javára, így a sérelmezett rendelkezés az Alaptörvény XV. cikkének sérelméhez is vezet. Az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdése szerinti tisztességes eljárás elve is sérült azáltal, hogy a bíróság a pótszemléről az indítványozót nem értesítette, a szakértő bevonása jogellenes volt, a felperes bizonyítékait a bíróság nem értékelte.

***

Az Alkotmánybíróság megállapította: jelen ügyben nem merült fel a bírói döntést érdemben befolyásoló alaptörvény-ellenesség, illetve alapvető alkotmányjogi jelentőségű kérdés, így az alkotmányjogi panasz az Abtv. 27. és 29. §-aiban foglaltaknak nem felelt meg, ezért az Abtv. 56. § (2) bekezdése alapján, az 56. § (3) bekezdésére figyelemmel, valamint az Ügyrend 30. § (2) bekezdés a) pontjára tekintettel az alkotmányjogi panaszt visszautasította. (AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról: IV/2058/2016.)

Bíró kizárása.

A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 24/A. § (1) és (2) bekezdés alaptörvény-ellenességének a megállapítására és a megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz.

Az indítványozó az ellene zsarolás bűntette miatt folyamatban lévő eljárásban kérte a Kecskeméti Törvényszék, a Gyulai Törvényszék, a Szolnoki Törvényszék, a Szegedi Törvényszék és a Szegedi Ítélőtábla kizárását. A kizárásról a Kúria hozott végzést, amiben a Kecskeméti Törvényszéket kizárta, egyebekben a kizárás iránti kérelmet elutasította.

Az indítványozó szerint a támadott jogszabályi rendelkezés azért ellentétes az Alaptörvény XXVIII. cikk (7) bekezdésével (jogorvoslathoz való jog), mert előírja, hogy a kizárás tárgyában, amennyiben a kizárás mindhárom fokon elhelyezkedő bíróságot érint, a Kúria hoz döntést. Bár a kizárásról szóló végzést a Kúria első fokon eljárva hozza, a végzés ellen fellebbezésnek nincs helye. A kizárás megtagadását az ügydöntő határozatban lehet sérelmezni.

Azt is nehezményezi az indítványozó, hogy a kizárás iránti kérelemnek helyt adó döntés ellen nem biztosított a jogorvoslati jog. Álláspontja szerint a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény kizárási indítvány elbírálására vonatkozó szabályai - és az annak alapján folytatott bírói gyakorlat - sértik az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdését, mert nem nyújtanak biztosítékot a pártatlan bíróhoz való jog érvényesülésére.

***

Az Alkotmánybíróság megállapította: az Ügyrend 32. § (3) bekezdése értelmében az Abtv. 26. § (1) bekezdése alapján alkotmányjogi panasz benyújtásának nincs helye, ha a Kúria a felülvizsgálati kérelmet, illetve indítványt még nem bírálta el. Az Alkotmánybíróság kizárólag a büntetőeljárás érdemi és további jogorvoslattal nem támadható módon történő befejezése után tudja az alkotmányjogi panaszban foglaltakat megvizsgálni. Tekintettel arra, hogy a Kúria döntését követően – az Abtv.-ben meghatározott feltételek teljesülése esetén – az alkotmányjogi panasz előterjesztésének lehetősége továbbra is nyitva áll az Ügyrend 32. § (3) bekezdése alapján, figyelemmel az Abtv. 56. § (3) bekezdésében előírtakra is, az indítványt visszautasította. (AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról: IV/1954/2016.)

Befektetési szolgáltatás, kártérítés.

A Fővárosi Ítélőtábla 9.Pf.20.266/2016/4/II. sorszámú ítéletével összefüggésben a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. évi CLVIII. törvény 46. § (3) bekezdésének „és a bekövetkezett kárt közvetlenül ez idézte elő” szövegrésze valamint a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 56. §-a „és a bekövetkezett kárt, illetve a sérelemdíj-követelés alapjául szolgáló személyiségi jogsérelmet közvetlenül ez idézte elő” szövegrésze alaptörvény-ellenességének megállapítása és megsemmisítése iránt előterjesztett alkotmányjogi panasz.

Az indítványozó előadta: befektetési szerződést kötött egy engedély nélkül működő - és befektetési szolgáltatást, portfóliókezelést végző - gazdasági társasággal. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) megállapította, hogy a társaság nem jogosult befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére, ennek ellenére több mint egy éven át semmiféle intézkedést nem tett, ideiglenes jelleggel sem.

Az indítványozó kártérítési pert kezdeményezett a PSZÁF ellen, mivel álláspontja szerint a PSZÁF késedelmesen hozott határozatot, amivel neki kárt okozott.

A sérelmezett jogszabályi rendelkezés előírja, hogy a PSZÁF-al szemben kártérítési igény akkor érvényesíthető, ha a PSZÁF határozata vagy mulasztása jogszabálysértő, és a bekövetkezett kárt közvetlenül ez idézte elő. Az indítványozó álláspontja szerint a jogalkotó alaptörvény-ellenesen állapította meg a „lex specialist”, mivel a többi közigazgatási szervhez képest jelentősen korlátozta a PSZÁF felelősségét azzal, hogy egy további kártérítési felelősségi feltételt (közvetlen károkozás) írt elő. Véleménye szerint a sérelmezett jogszabályi rendelkezés sérti az Alaptörvény XXIV. cikk szerinti tisztességes hatósági eljáráshoz való jog elvét.

***

Az Alkotmánybíróság nem talált olyan körülményt, amelyet a jelen ügyben az Alaptörvény XXIV. cikk (2) bekezdésével összefüggésben alapvető alkotmányjogi jelentőségű kérdésként vagy a bírói döntést érdemben befolyásoló alaptörvény-ellenességként lehetne értékelni. Mindezek alapján az alkotmányjogi panaszt – a határozott kérelem és az Abtv. 29. §-ában foglalt követelmények teljesülése hiányában – az Abtv. 56. § (1)–(3) bekezdése alapján eljárva az Ügyrend 30. § (2) bekezdés a) és h) pontja alapján visszautasította. (AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról: IV/1752/2016.)

Birtokvédelem.

A Pécsi Törvényszék 1.Pf.20.589/2016/5. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz.

Az indítványozó - perbeli felperes - és a perbeli alperes között birtokvita volt szenyvízcsatlakozás tárgyában. Az illetékes jegyzőnél birtokvédelmi eljárást indított a perbeli alperes ellen a szennyvízcsövek eltávolítása és az eredeti állapot visszaállítása iránt. A kérelmét a jegyző elutasította. Ezt követően keresetében a jegyzői határozat megváltoztatását és az eredeti állapot helyreállítását kérte. Az elsőfokú bíróság a kereseti kérelmét elutasította. A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta.

Az indítványozó álláspontja szerint bírósági döntések sértik a jogállamiság elvét és a tisztességes bírósági eljáráshoz való jogát, mivel elzárták a bizonyítástól, azzal, hogy a perbeli igazságügyi szakértőt nem rendelték ki, majd a fellebbezési eljárásban e tekintetben csatolt egyéb okirati bizonyítékot sem vették figyelembe.

***

Az Alkotmánybíróság megállapította: jelen ügyben nem merült fel olyan, a bírói döntést érdemben befolyásoló alaptörvény-ellenesség, illetve alapvető alkotmányossági kérdés, mely az alkotmányjogi panasz befogadását indokolta volna. Az alkotmányjogi panasz az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdésével, R) cikk (1)–(2) bekezdésével, valamint a 28. cikkével összefüggésben nem felel meg a befogadhatóság feltételeinek, ezért e rendelkezésekkel összefüggésben az Abtv. 27. § a) pontja alapján az alkotmányjogi panasz érdemi vizsgálatának nincs helye. Mindezek alapján az alkotmányjogi panaszt az Ügyrend 30. § (2) bekezdés a) és h) pontjai alapján visszautasította.(AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról: IV/269/2017.)

Szerzői jogok védelme.

A Győri Ítélőtábla Pf.I.20.093/2015/26/I. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz.

Az indítványozó az általa megbízott cégtől értesült arról, hogy bizonyos IP-címekről a szerzői jogvédelem alatt álló filmjeit fájlcserélő oldalakon keresztül többszörözték és lehetővé tették mások számára a hozzáférhetővé tételt, ezáltal sértve szerzői jogait.

Az indítványozó szerint az Alaptörvény XXIV. cikk (1) bekezdésében foglalt joga sérült, mert a bíróságok megtagadták a kért ideiglenes intézkedést és a kereseti kérelmének nem adtak helyt. Az elutasítási okok nincsenek jogszabályokban meghatározva, kárt okozva az ügyet nem tisztességes módon bírálták el, továbbá alapjoga sérült azáltal, hogy a jogait nem tudta tisztességes tárgyaláson, ésszerű határidőn belül érvényesíteni. Az indítványozó szerint az Alaptörvény XIII. cikk (1) bekezdése szerinti tulajdonhoz való jogát teljességgel kiüresítik a jogsértők személyes adatok védelméhez való jogának érdekében, és ezen alapjogkorlátozás az Alaptörvény I. cikk (3) bekezdésében megfogalmazott szükségességi-arányossági teszttel ellentétes.

***

Az Alkotmánybíróság megállapította: az indítványozó által az alkotmányjogi panaszban felvetett aggályok a támadott bírói döntések érdemi alkotmányossági vizsgálatát nem teszik lehetővé, mert az alkotmányjogi panasz az Abtv. 29. §-ában meghatározott törvényi feltételek egyikének sem felel meg. Az alkotmányjogi panasz nem felel meg az Abtv. 52. § (1b) bekezdés e) pontjában, 27. § a) pontjában és 29. §-ában meghatározott törvényi feltételeknek, ezért - az Abtv. 47. § (1) bekezdése, és az 56. § (1)–(2) bekezdései, valamint az Ügyrend 5. § (1) és (2) bekezdései alapján eljárva – az Ügyrend 30. § (2) bekezdés a) és h) pontjai alapján visszautasította. (AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról: IV/734/2017.)

Személyiségi jog megsértése és sérelemdíj megfizetése, jogi személy jó hírnevének védelme.

A Kúria Pfv.IV.20.101/2016/10. számú ítélet alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz.

Az indítványozó szerint a támadott bírói döntés azért sérti a véleménynyilvánítás szabadságához való jogát, mert az eljárt bíróságok a polgári jog eszközeivel szankcionálták azt, hogy egy közösségi oldalon (Facebook) közzétett felhívás megosztásával - annak a bíróság által hamis tényállításként történő minősítése okán - megsértette a perbeli felperes személyiségi jogát, jó hírnevét.

Állítja: a támadott jogerős ítélet - az alkotmánybírósági gyakorlattal ellentétesen - úgy rendelkezik, hogy a helyi önkormányzat mint felperes állami szerv jogosulti igényeket érvényesíthet, annak ellenére, hogy állami szervek alapjogoknak nem lehetnek alanyai. A támadott jogerős ítélet szerint az állami intézményekbe vetett közbizalom sérelme az Alaptörvény IX. cikkének (4) bekezdéséből fakadóan személyiségi jogi védelmet élvez, holott az Alaptörvény nem nevesíti az állami intézményekbe vetett közbizalmat az alapjogi rendelkezések között.

***

Az Alkotmánybíróság megállapította: jelen esetben nem merül fel az Abtv. 29. §-a szerinti, bírói döntés érdemére kiható alaptörvény-ellenesség kételye, és az indítványban foglaltak nem alapoznak meg alapvető alkotmányjogi jelentőségű kérdést sem. Mindezekre tekintettel az Alkotmánybíróság – az Abtv. 47. § (1) bekezdése és az 56. § (2)–(3) bekezdései, valamint az Alkotmánybíróság Ügyrendjének 5. § (1)–(2) bekezdései alapján eljárva – az alkotmányjogi panaszt, figyelemmel az Abtv. 29. §-ában foglaltakra, visszautasította. (AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról: IV/351/2016.)

Közalkalmazotti jogviszony jogellenességének megállapítása.

AKúria Mfv.II.10.017/2016/3. számú ítélet alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz.

Az indítványozó - közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott szakács - jogviszonyát egy konyhai ellenőrzés során feltárt hiány miatt a munkáltató rendkívüli felmondással megszüntette. Az indítványozó által kezdeményezett, a jogviszony jogellenes megszüntetésének megállapítása iránti keresetet az első fokon eljárt Zalaegerszegi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság elutasította, a másodfokon eljárt Zalaegerszegi Törvényszék az elsőfokú ítéletet helybenhagyta, majd felülvizsgálati eljárásában a Kúria a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta.

Az indítványozó álláspontja szerint sérült az emberi méltósághoz fűződő joga, a megkülönböztetés tilalmának elve, valamint a tisztességes eljáráshoz való joga azáltal, hogy a felmondás közlésekor nem közölték jogait, tévedésben volt, amikor beismerő nyilatkozatot írt alá, a munkáltató gyakorlata alapján felmentése diszkriminatív volt, valamint az eljárás során a jogviszonyt megszüntető eljárás szabálytalanságainak bizonyítására tett kérelmeit, indítványait a bíróság folyamatosan elutasította. Nézete szerint továbbá a megkülönböztetés tilalmát sérti a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényt (Kjt) is, mert szigorúbb szabályozást fogalmaz meg, mint a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók esetében alkalmazott feltétel. Ezáltal a Kjt. hivatkozott rendelkezése alaptörvény-ellenes és a jogszabályi koherencia is sérelméhez vezet.

***

Az Alkotmánybíróság megállapította: az Alaptörvény felhívott rendelkezéseinek sérelmét illetően, valamint a jelen ügyben nem merült fel olyan, a bírói döntést érdemben befolyásoló alaptörvény-ellenesség, illetve alapvető alkotmányjogi jelentőségű kérdés, mely az alkotmányjogi panasz befogadását indokolta volna, ezért az alkotmányjogi panasz nem felel meg az Abtv. 29. §-ában foglalt befogadhatósági feltételeknek. Mindezeket figyelembe véve az Alkotmánybíróság az alkotmányjogi panaszt – az Abtv. 47. § (1) bekezdése, az 56. § (1) és (2) bekezdései és 63. §-a, valamint az Ügyrend 5. § (1) és (2) bekezdései alapján eljárva – az Ügyrend 30. § (2) bekezdés a) pontja alapján visszautasította. (AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/1857/2016.)

Közérdekű adat kiadása

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 2. § (3) bekezdése és 165. § (1) bekezdése, valamint a Fővárosi Ítélőtábla 8.Pf.20.731/2016/4. számú ítélet alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz.

Az indítványozó közérdekű adatok kiadását kérte a Magyar Nemzeti Banktól, amely a kérelem teljesítését - banktitokra hivatkozással - megtagadta. Az indítványozó keresetet terjesztett elő, és kérte, hogy a bíróság kötelezze az alperest a közérdekű adatok kiadására. A Fővárosi Törvényszék a keresetet elutasította, majd a másodfokon eljáró Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta.

Az indítványozó szerint az ítéletek sértik az Alaptörvény VI. cikk (2) bekezdését, mert a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény rendelkezéseinek téves értelmezésével elutasították a közérdekű adatigénylést. Kifogásolta, hogy a bíróságok a banktitokra vonatkozó rendelkezéseket meg sem próbálták összeegyeztetni a közérdekű adatok megismerésére vonatkozó alkotmányos követelményekkel, nem végezték el az Alaptörvény I. cikk (3) bekezdésében foglalt alapjogi tesztet.

***

A jogszabályi környezet változása és az adott ügy vázolt sajátosságai miatt az Alkotmánybíróság megítélése szerint jelen ügyben az alkotmányjogi panasz mint speciális, az alapjogi sérelmek orvoslására szolgáló jogorvoslati eljárás folytatására okot adó körülmény már nem áll fenn. Az a kérdés, hogy az MNB áthidaló kölcsön nyújtása, illetve az állam ehhez kapcsolódóan készfizető kezességvállalás útján részt vesz-e vagy részt vett-e a kárrendezési folyamatban, értelemszerűen nem a Quaestor Alap, hanem kizárólag a Kárrendezési Alap működésére vonatkozó közérdekű adatigénylés útján válaszolható meg.

Mindezek alapján az Alkotmánybíróság az eljárást az Abtv. 59. §-a alapján, összhangban az Ügyrend 67. § (2) bekezdés e) pontjával, megszüntette. (AB végzés alkotmányjogi panasz eljárás megszüntetéséről: IV/748/2017.)

Szexuális erőszak büntette, nullum crimen – nulla poena sine lege.

A tizenkettedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett szexuális erőszak értelmezéséről szóló 2/2016. Büntető jogegységi határozat alaptörvény-ellenességének megállapítása és megsemmisítése tárgyában indult eljárás.

Az indítványozó bíró - az eljárás felfüggesztése mellett - a Kúria 2/2016. büntető jogegységi határozata (BJE) alaptörvény-ellenességének megállapítását, a közzététel napjára visszamenő hatályú megsemmisítését, valamint a BJE alkalmazásával jogerősen lezárt büntetőügyek felülvizsgálatának elrendelését kérte az Alkotmánybíróságtól.

Állítja: az alapügy a vádlottját a Főügyészség a Btk. 197. § (2) bekezdésében meghatározott és a (4) bekezdés a) pont 2. fordulat szerint minősülő 12. életévét be nem töltött hozzátartozó sérelmére szexuális cselekmény végzésével elkövetett szexuális erőszak bűntettével vádolta. A támadott BJE szerint a Btk. 197. § (1) bekezdésébe ütközik és a (2) bekezdésre figyelemmel a (4) bekezdés a) pontja szerint minősül a 12. életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett szexuális erőszak bűntette, ha a bűncselekmény sértettje az elkövető hozzátartozója, vagy nevelése, felügyelete, gondozása, gyógykezelése, illetve egyéb módon a hatalma, vagy befolyása alatt áll, függetlenül attól, hogy azt kényszerrel valósította-e meg.

Az indítványozó szerint a BJE sérti az Alaptörvény C) cikk (1) bekezdésében foglalt hatalommegosztás elvét és a XXVIII. cikk (4) bekezdését (a nullum crimen - nulla poena elvéből fakadó kötelezettséget), mert valójában nem a Btk.-t értelmezte, hanem a felelősséget súlyosító normát alkotott, amikor a Btk. 197. § (2) bekezdés szerinti büntetési tétel felső határát 10 évről 15 évre emelte.

***

Az Alkotmánybíróság a BJE alaptörvény-ellenességét már korábban megállapította és határozatával 2017. október hó 31. napjától megsemmisítette. Mivel a jelen ügyben is támadott BJE-t már megsemmisítette, így az eljárás nyilvánvalóan okafogyottá vált, ezért az Ügyrend 67. § (2) bekezdés e) pontja alapján a tizenkettedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett szexuális erőszak értelmezéséről szóló 2/2016. Büntető jogegységi határozat alaptörvény-ellenességének megállapítása és megsemmisítése tárgyában indult eljárást megszüntetette. (AB végzés bírói kezdeményezés alapján indult eljárás megszüntetéséről: IV/1102/2017.)

Bartha Szabó József